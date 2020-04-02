7 неразгаданных происшествий, которые послужили сценариями для фильмов

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Далеко не всегда надпись «основано на реальных событиях» — это обычный рекламный ход. Фильмы в жанре хоррора могут перепугать до чертиков даже самых искушенных зрителей, поведав о древних легендах и необъяснимых случаях. И чем больше в них правды, тем заманчивее они для нас, любителей пощекотать себе нервишки.

AdMe.ru собрал невыдуманные истории, мимо которых не смогли пройти режиссеры культовых фильмов.

Изгоняющий дьявола (1973)

Фильм: Однажды у 12-летней Риган начинаются припадки, наводящие ужас на ее семью. Врачи не выявляют аномалий и в какой-то момент советуют матери обратиться к священнику. Реальная история: В основу фильма лег бестселлер Уильяма Питера Блэтти. Его вдохновил случай, который в 1949 году шокировал Америку. Странные вещи происходили с обычным школьником Робби Мангеймом. Поначалу мальчика беспокоил скрежет в стенах. С каждым днем он все чаще слышал странный шум и рвал в ужасе простыни, по ночам будил соседей истериками, срывал уроки в школе. Врачи не давали никаких комментариев происходящему. Тогда родители обратились за помощью к церкви. Священники, проводившие обряд экзорцизма, утверждали, что Робби вырывался с нечеловеческой силой и ругался на неизвестном языке демоническим голосом, а тело его покрывали кровавые символы. Научного объяснения случившемуся нет до сих пор. Известно лишь, что после обряда Робби «излечился».

Сияние (1980)

Фильм: Джек Торренс приезжает в уединенный отель «Оверлук», чтобы вместе с женой и сыном провести зиму в горах. Вскоре Джека начинают посещать видения, а его сын знакомится с потусторонними обитателями отеля. Реальная история: В экранизации романа Кинга прототипом «Оверлука» стал отель «Стэнли», более известный как «отель с призраками». Здесь в 1974 году и остановился Кинг вместе с супругой. Молодая семья заселилась в президентский люкс — номер 217. Писатель рассказывал, что видел призрак горничной, натыкался в коридорах на беспокойные души детей, а в бальном зале стал свидетелем призрачных танцев. Занятный факт: в одну из тех ночей Кингу приснилось, как его маленького сына преследует в коридорах отеля пожарный шланг. Впоследствии этот эпизод вошел в роман без поправок.

У холмов есть глаза (1977)

Фильм: Семья попадает в аварию посреди пустыни, над которой проводятся испытательные полеты. Облюбовавшие здешние места мутанты совсем не рады незваным гостям. Реальная история: В Шотландии существует легенда о том, что в середине XV века местных жителей терроризировал кровожадный клан, который возглавлял Александр Соуни Бин. Он родился в добропорядочной семье простолюдинов и вскоре понял, что тяжкий труд ему не по душе. Тогда Александр женился на даме, которую местные считали ведьмой, и перебрался вместе с ней в пещеру. За 25 лет тихой жизни пара вырастила 14 детей. Большое семейство Бин с женой обеспечивали с помощью грабежей. Когда для пропитания перестало хватать награбленного, безумцы начали нападать на людей. Конечно, исчезновения жителей целого района бесследно не прошли. О злодеяниях Бина узнал король Яков VI, который и положил конец зверствам. Считается, что за четверть века семейство Соуни погубило около 1 тыс. человек.

Из ада (2001)

Фильм: В одном из криминальных районов Лондона совершено нападение на девушку. Расследование преступления поручают инспектору полиции Фреду Эбберлайну, который обладает даром предсказания. Реальная история: В 1888 году весь Лондон держал в страхе человек, чье имя впоследствии стало нарицательным. Джек-потрошитель прославился особой жестокостью и исключительной скрытностью. Кроме того, среди экспертов было распространено мнение, что Джек-потрошитель обладал профессиональными знаниями в области анатомии, поскольку он извлекал органы из жертв с аккуратностью опытного хирурга. Из-за нехватки улик вокруг этой таинственной личности ходило множество слухов, а среди подозреваемых даже значились такие известные люди, как Ван Гог, Льюис Кэрролл и Марк Твен.

Шесть демонов Эмили Роуз (2005)

Фильм: Изгнание демона из девушки заканчивается весьма трагично. Чтобы убедить суд в своей невиновности, священнику, проводившему обряд, необходимо доказать существование потусторонних сил и их влияние на жизнь людей. Реальная история: В середине 90-х годов в Западной Германии жила тихая школьница Аннелиза Михель. В 17 лет ее поместили в больницу из-за частых эпилептических припадков. Но, несмотря на лечение, девушке становилось только хуже. И без того измученная недугом, Аннелиза начала слышать голоса и утверждать, что к ней якобы приходит сам дьявол. Не помогла и терапия в психиатрической клинике. Когда дело дошло до того, что Михель стала есть уголь, называть себя Люцифером и разговаривать двумя разными голосами, ее родители обратились к священнику. За 10 месяцев было проведено около 67 обрядов экзорцизма, но помочь девушке так и не удалось.

Тайна перевала Дятлова (2013)

Фильм: Туристы из Америки отправляются на Урал, чтобы повторить поход группы Дятлова. Ребята хотят собрать весь пазл воедино и ответить на вопрос, как же погибли советские туристы. Реальная история: Фильм частично основан на печально известных событиях, которые продолжают будоражить умы человечества на протяжении многих лет. В 1959 году под руководством Игоря Дятлова 9 студентов отправились в лыжный поход по Северному Уралу. Посреди холодной ночи молодые люди спешно покинули свою палатку по неизвестным причинам, не успев даже одеться. Трое из группы замерзли насмерть, двое скончались у костра от ожогов, четверо были обнаружены в овраге с тяжелейшими переломами. Выжил лишь один человек, Юрий Юдин, ранее сошедший с дистанции из-за болезни.

Ритуал (2017)

Фильм: Чтобы почтить память погибшего друга, четверо бывших одноклассников отправляются в поход по горам. Поначалу парни придерживаются маршрута, но вдруг один из них подворачивает ногу, и приятели решают срезать путь через лес. Реальная история: Случай, также известный под названием «Американский перевал Дятлова», получил большой резонанс из-за обстоятельств, над которыми исследователи до сих пор ломают голову. После матча пятеро друзей ехали в Юба-Сити. По дороге они заглянули на заправку, где их и видели живыми в последний раз. Машину друзей обнаружили исправной в горах национального заповедника. Причина, по которой ребята бросили ее, до сих пор не ясна. Позднее тела троих парней нашли в лесу, четвертый скончался от истощения в трейлере для туристов, а пятый исчез бесследно.

Поделитесь, какие фильмы ужасов произвели на вас неизгладимое впечатление и почему?