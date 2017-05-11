7 неожиданных родственных связей среди знаменитостей
Оказывается, некоторые знаменитости связаны родственными отношениями, о которых даже сами они не подозревали, пока не стали известны.
AdMe.ru нашел 7 пар известных людей, которые оказались друг другу хоть и дальними, но родственниками.
Николас Кейдж и София Коппола
Настоящее имя Николаса Кейджа — Николас Ким Коппола. В семье насчитывается 10 ближайших родственников голливудского актера, и все они связаны с творчеством и кинематографом. Одной из родственниц является София Коппола — режиссер фильмов «Трудности перевода» и «Мария-Антуанетта». София приходится двоюродной сестрой Николасу Кейджу.
Гай Ричи и Кейт Миддлтон
Известный режиссер Гай Ричи и герцогиня Кейт Миддлтон — родственники. Гай и Кейт знают о том, что приходятся друг другу родственниками, хоть и дальними. Гай даже был на свадьбе Кейт и принца Уильяма. Общими предками у них являются супруги Дэвид и Сара Луга, жившие в XVIII веке.
Анджелина Джоли и Хиллари Клинтон
Кто бы мог подумать, что Анджелина Джоли имеет родственника среди американских политиков. Жан Куссон — предок, который связывает Анджелину Джоли и Хиллари Клинтон. Женщины являются кузинами в девятом поколении.
Джастин Бибер и Райан Гослинг
Джастин Бибер тоже имеет богатую родословную, где можно отыскать знаменитостей. Так, одним из родственников Джастина является Райан Гослинг. Джастин и Райан — братья в 11-м поколении.
Фаррелл Уильямс и Timbaland
Два талантливых продюсера Фаррелл Уильямс и Timbaland — кровные родственники. Известные музыканты приходятся друг другу двоюродными братьями.
Мэтт Деймон и Бен Аффлек
Друзья детства, а затем обладатели «Оскара» Мэтт Деймон и Бен Аффлек тоже родственники. Связь этих парней дальняя, но она все же есть. Мэтт и Бен приходятся друг другу кузенами в 10-м поколении.
Принц Чарльз и Рэйф Файнс
Рэйф Файнс в своей родословной обнаружил королевские корни. Чарльз, принц Уэльский, приходится Рэйфу кузеном в 8-м поколении.
Фото на превью rexfeatures