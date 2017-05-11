7 неожиданных родственных связей среди знаменитостей

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Оказывается, некоторые знаменитости связаны родственными отношениями, о которых даже сами они не подозревали, пока не стали известны.

AdMe.ru нашел 7 пар известных людей, которые оказались друг другу хоть и дальними, но родственниками.