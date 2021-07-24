7 неформатных актеров и актрис, чей талант долгое время не замечали. Зато сейчас они нарасхват

Когда смотришь современные фильмы с красивыми и талантливыми актерами и актрисами, кажется, что эти люди всегда были знаменитыми и успешными. Но на самом деле их путь был не таким уж и проторенным: многие известные отечественные артисты долго не получали больших ролей. Во все времена режиссеры не спешат снимать тех, кто не вписывается в общепринятые стандарты.

В наше время все больше растет спрос на ярких, характерных и харизматичных актеров. Мы в AdMe.ru не можем этому не радоваться, поэтому решили вспомнить тех звезд, чей путь к успеху точно не назвать легким.

Варвара Шмыкова

Варвара Шмыкова начала сниматься в кино с 2010 года, но ее имя стало известным только 10 лет спустя, после выхода проекта «Чики», который занял 4-ю строчку в рейтинге самых успешных отечественных онлайн-сериалов. А сама Шмыкова в 2021 году вошла в список 30 самых перспективных россиян по версии Forbes. К славе Варвара шла долго: она начинала с подмостков Детского музыкального театра юного актера, была помощницей ведущего в передаче «Умники и умницы». После окончания Школы-студии МХАТ Шмыкова попала в труппу «Июльансамбль». Девушка хотела сниматься в кино, но больших ролей ей не давали. Она даже устроилась продавцом-консультантом в ТЦ «Цветной», чтобы хоть как-то обеспечивать себя. В интервью журналу Forbes актриса рассказала, что только после выхода на экран сериала «Чики» стала получать сообщения от зрителей в духе «вы же как моя сестра из Краснодара». Для Шмыковой именно это стало настоящим признанием.

Антон Лапенко

Одной из первых работ Лапенко на телевидении, еще во время учебы, стал сериал «Погоня за тенью»: Антон сыграл разносчика пиццы, который появляется в кадре на пару минут. В 2011 году актер окончил ВГИК, а в 2016-м был принят в труппу Московского драматического театра имени К.С. Станиславского. Но молодому артисту не давали больших ролей: он играл то муравья, то бездыханного человека. Зрительскую любовь Антон завоевал в 2019 году, когда начал снимать серию коротких видеофильмов про очаровательного, но инфантильного инженера и других колоритных персонажей как бы из 80–90-х. Эти ролики пользовались такой невероятной популярностью, что было принято решение выпустить на ютьюбе сериал «Внутри Лапенко» в стиле советского кино. В марте 2020 года Юрий Дудь взял у Антона Лапенко интервью, после чего слава актера вышла за пределы инстаграма и ютьюба.

Юлия Пересильд

Сейчас Юлия Пересильд — одна из самых востребованных отечественных актрис. Но, по ее признанию, в свой успех она не верила. После первого спектакля «Женитьба Фигаро» девушка была готова бросить театр, поскольку считала, что совсем не справилась с задачей. «Чувствовала себя наитупейшей коровой», — поделилась своим ощущением актриса. Уверенность в себе Юлия обрела после встречи с режиссером спектакля Кириллом Серебренниковым, который поддержал ее и поблагодарил за хорошую работу. В кино актриса дебютировала в 2003 году, но критики заметили ее только в 2010-м, когда она снялась в драме «Край». За эту работу Юлию наградили «Золотым орлом» в категории «Лучшая женская роль второго плана». В 2015 году Пересильд сыграла главную героиню в фильме «Битва за Севастополь». По словам артистки, ее не хотели утверждать, но после сложных проб все-таки взяли. Так она прославилась на всю страну и получила «Золотого орла» за лучшую женскую роль.

Сергей Бурунов

Чуть больше 10 лет назад Сергей Бурунов был практически никому не известен. В юности он и не думал об актерской карьере: мечтал стать летчиком и даже отучился 2 курса в летном военном училище. Однако парень оказался не готов к жесткой дисциплине, поэтому все бросил и решил стать артистом. Поступил в Щукинское, но «выпустился в никуда». Неизвестный актер никому не был нужен на съемках, поэтому Бурунов нашел себя в сфере дубляжа. Затем он зарекомендовал себя талантливым пародистом. А в 2016 году получил одну из ведущих ролей в сериале «Полицейский с Рублевки», после выхода которого проснулся знаменитым. В 2019 году Бурунов стал лауреатом ТЭФИ за лучшую мужскую роль в сериале «Мылодрама».

Сергей Гилев

Про Сергея Гилева пока еще нет страницы в «Википедии». Он стал востребованным актером только в 40 лет, после того как в 2020 году снялся в модном сериале «Чики». Гилев родом из Ижевска. Здесь он трудился на радио, но уволился из-за крохотной зарплаты и переехал в Москву. В столице Сергей 4 года работал грузчиком, затем решил попробовать силы в журналистике и устроился на Sports.ru. В 2012 году 32-летний Сергей Гилев пришел в Школу драмы Германа Сидакова. Но до съемок в проекте «Чики» актеру давали роли неохотно. Лишь сейчас его карьера пошла в гору. В 2020 году Сергея номинировали на премию «Человек года GQ» в номинации «Открытие года». В течение последних двух лет он успел сняться в сериалах «Пассажиры», «Содержанки» и «Хрустальный».

Александр Паль

До выхода комедии «Горько!» Александра Паля особо не замечали. Но после появления на экране проекта, в котором он сыграл далеко не главную роль, актера назвали открытием года. Хотя этот успех не облегчил Александру карьерный путь. «Мне повезло в плане дебюта. Однако, когда я в первое время после съемок в фильме „Горько!“ приходил на пробы, замечал, как у людей сразу вытягивались лица в улыбке. Ожидания у них были какие-то сверхъестественные: „О, Саша пришел, сейчас он покажет нам талант“. А в конце говорили „спасибо“ таким тоном, как будто я не соответствую их стандартам», — рассказывал Паль.

Актера долгое время приглашали на роли гопников. Но из плена этого амплуа он вышел быстро: в сериале «Налет» сыграл оперативного сотрудника, в «Толе-роботе» — оптимистичного парня с ограниченными возможностями. А в 2021 году Александр Паль стал лауреатом премии «Ника» за лучшую мужскую роль в комедийной мелодраме «Глубже!».

Ирина Горбачева

Ирина Горбачева прославилась благодаря инстаграму. Тогда еще неизвестная театральная актриса выкладывала на своей странице костюмированные скетчи и импровизации, что привело к появлению армии поклонников. В кино Ирина дебютировала в 2008 году, снявшись в российском триллере «Индиго». Но больших ролей у Горбачевой долго не было. В одном интервью актриса рассказала, что ей непросто приходилось на кастингах из-за внешности и высокого роста. Она понимала, что может играть только в социальных драмах и фильмах о спорте, а все остальные жанры не для нее.

Горбачеву причислили к неформатным актрисам не только из-за 183 см роста, но и из-за низкого голоса. За ней закрепились амплуа спортсменки, девушки из провинции или подруги главной героини. Но она сумела выйти из этих рамок. В 2015 году артистка снялась в сериале «Молодая гвардия». Но первый большой успех пришел к ней после выхода фильма «Аритмия». Ирина Горбачева исполнила главную женскую роль и получила за свою работу премии «Ника» и «Золотой орел». А после этого были удачные проекты «Я худею» и «Чики», которые только укрепили статус звезды.