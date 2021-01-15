7 недостатков сериала «Дикий ангел», которые мы заметили, только став взрослыми

Сериал «Дикий ангел» можно назвать по-настоящему культовым. В начале 2000-х его смотрели даже парни, а девчонки ужасно хотели походить на главную героиню Милагрос. И из-за обаяния актеров все недочеты фильма были незаметны. К тому же такой сериальный формат — мелодрама-шутка, мелодрама-комедия — в то время был для нас новинкой.

Нам в AdMe.ru захотелось порассуждать, какие недостатки все же были у этого проекта и почему во взрослом возрасте его трудно пересматривать.

У характеров героев не было стержня

На протяжении всего сериала создавалось впечатление, что создатели не смогли выработать четкую линию характеров персонажей. Главные герои получились очень противоречивыми. Возможно, нам хотели сказать, что в жизни нет черного и белого и в любом человеке могут уживаться разные черты. Но все же получился перебор. К примеру, сначала Иво показывают как богатого, избалованного мажора, но уже через некоторое время он рыдает как ребенок и от его силы не остается следа.

Милли хотят показать честной, принципиальной. Но она то заявляет, что чужого отродясь не возьмет, то продает хозяйскую утварь, не разобравшись, что с ней хотят сделать, и берет вещи «напрокат». И конечно же, строит козни, плетет интриги и обманывает, если это ей выгодно. Если говорить об отношениях главных героев, их ситуации часто оказываются «закольцованными» и повторяются. Будто испытав яркое переживание, которое, казалось бы, должно их чему-то научить, они тут же забывают его. И в похожей ситуации поступают по-старому. Многие зрители отметили, что к последней серии характеры героев также не слишком поменялись, поэтому какой будет их дальнейшая жизнь — неизвестно. Возможно, они снова будут наступать на те же грабли: Иво — бегать за каждой юбкой, а Милагрос — прощать его.

У зрителей появлялись вопросы к интерьеру особняка

В роскошном особняке семьи Ди Карло зрителей удивляли некоторые вещи. Например, опасная для жизни лестница. Она, безусловно, смотрелась очень эффектно, но на ней не было перил, и упасть с нее было легко. Конечно, в доме не было детей, но и для взрослых любое неосторожное движение могло стать роковым. В одной из серий Милагрос таки нечаянно толкнула Андреа с лестницы, но и после этого хозяева не приняли соответствующих мер безопасности. Но зато любой спуск с нее смотрелся эффектно.

Вазы и горшки с растениями, стулья и кресла декораторы ставили в самых необычных местах. Например, посередине коридора, на лестнице. Зрители отмечали, что вещи в доме таинственным образом то исчезают, то появляются. Например, телевизор в гостиной можно было увидеть лишь тогда, когда его смотрел кто-то из обитателей дома. Еще одна загадка сериала «жила» на кухне. Это холодильник, который хоть и был достаточно большим, но все же не мог вместить продукты на 15 человек, которые должны были завтракать, обедать и ужинать дома. А хозяйки к тому же задавались вопросом: как всего один повар — Сокорро де Гарсия — успевала готовить свежие блюда на всех?

Некоторых персонажей специально делали отрицательными, у других же не замечали недостатков

В начале сериала практически вся семья Ди Карло показывается в отрицательном свете. Это и понятно: заносчивые богачи противопоставляются добродушным беднякам. По ходу сериала, к счастью, это деление на черное и белое немного меняется и у персонажей проглядывают обычные человеческие черты. Более адекватными делают Луизу, Викторию и даже Дамиана. Но только Андреа — секретарь Фредерико Ди Карло — остается «хищницей», ее раскрывают только с одной стороны. Однако если взглянуть на нее по-другому, то можно увидеть, что она целеустремленная, уверенная, умная. Андреа всегда знает, чего хочет, работает над собой, она сильная и обаятельная личность, мыслит адекватно. В отличие от той же Милагрос, которая взбалмошна, плохо понимает даже свои собственные чувства, не говоря уже о других людях. Она часто ведет себя нелогично, бросается в крайности, у нее часто бывают эмоциональные качели, которые утомляют зрителя. Режиссер пытается показать нам ее независимой бунтаркой, но с этими чертами характера плохо уживается то, что она постоянно позволяет Иво унижать себя и все ему прощает. Милли то вцепляется в волосы хозяйке, то строит из себя кроткую овечку, с христианским терпением выносящую оскорбления богатых и знаменитых.

Диалоги между персонажами были странными

Многие разговоры между героями, особенно если речь идет о слугах дома Ди Карло, не несут никакой смысловой нагрузки. Диалоги между героями были странными, потому что, скорее всего, их вводили, чтобы придать сериалу больше легкости, комичности. Но настоящего юмора в них оказалось маловато. Зачем прописывать шутки, если герои могут говорить о еде, мужчинах, работе, но делать это очень поверхностно и скучновато, просто добавляя ужимки? Вот, к примеру, один из бесконечных диалогов между Рокки и Рамоном: — Ничего у меня не выходит, Рамон. — И это после курса физиологии, который ты прошел? — Все бесполезно, ничего не выходит. Я хочу быть похожим на тебя, Рамон! Ты любишь цветы, свежий воздух, солнечную погоду, я тоже хочу получать удовольствие от простых, обычных вещей. — Тебе нравится копать землю и сажать семена? Нравится? — Я думаю, это то, что мне надо, Рамон. — Ты мне сказал, что... — Мой цветок высох. Мне надо начать все с нуля. — Ладно, если ты правильно вскопаешь землю, посадишь семена, твой цветок вырастет очень сильно. Ты этого хочешь? — Это то, что мне надо. — У меня есть кое-что получше, я собираюсь организовать курс. — Нет... Поэтому зрители с таким нетерпением ждали серьезных диалогов, именно они двигали сюжет вперед, тогда как «легкая болтовня» просто тормозила его и не особо развлекала зрителей.

И они сделали сериал слишком затянутым

Сериал действительно получился очень длинным, вышло аж 270 серий. Но для тех, кто считал, что его специально растянули, у создателей был ответ: его, наоборот, сократили. По первоначальной задумке должно было получиться 290 серий, но возникли проблемы с бюджетом, поэтому начали экономить на декорациях и отказались от многих сцен. Но сплетни, ссоры, споры, которые ничего не привнесли в сюжет, остались.

Ляпы были «вторым я» сериала

Ляпами вроде камер или микрофонов в кадре уже никого не удивишь, а вот чтобы заметить сюжетные несостыковки, нужно было смотреть сериал внимательно. Например, родинка у Натальи Орейро была искусственная. Поэтому она появлялась то с правой, то с левой стороны. Очень частыми были метаморфозы с волосами, одеждой, которая менялась при смене кадра. Особенно зрители обращали внимание на то, как меняется цвет волос Лины. Например, в одном эпизоде у нее рыжие волосы, а в следующем — бордовые. Вспомним шофера Рокки, который в первых сериях не умел плавать. Однажды он даже чуть не утонул в бассейне. Спустя какое-то время нам показывают, что Рокки спокойно плавает в реке. Вывод один: создатели просто забыли про эту черту персонажа. Ярким примером ляпа стал эпизод с картиной. По сюжету Милли отнесла ее в квартиру, где Пабло жил с Андреа после аварии, чтобы напомнить о себе. Вскоре Пабло вернулся в особняк. И вот уже Милли и Пабло объясняются в его комнате на фоне той самой картины, хотя она все еще должна находиться в квартире.

Чуть раньше в этой же серии мы видим картину все еще дома у Андреа во время визита Пилар.

И немного позже Пилар приходит к Пабло и возвращает ему картину. Таким образом, картина всего за пару минут проделала немаленькое расстояние из квартиры в особняк и обратно, при этом оставаясь незаметной для героев.

А поступки персонажей все время вызывают недоумение

Конечно, без этой нелогичности не было бы и комических моментов в сериале, нарочитого преувеличения. Но создатели решили, что глупые поступки должны совершать все персонажи и им за это ничего не будет. Например, когда Милагрос и Глория украли мобильные телефоны хозяев, чтобы продавать звонки прохожим, их поймали за руку. Но в свое оправдание они лишь говорят: «Мы мало зарабатываем и не можем поступить иначе». И хозяин соглашается с этими аргументами.

Пожилая мать Фредерико Ди Карло, чопорная аристократка в мехах и жемчугах, так проникается обаянием Милагрос, ходит с ней на футбол и дискотеку, плюет на ладонь для приветствия своей любимицы и ругается как сапожник.

Милли хамит и даже дерется с хозяевами — чего стоит только эпизод, как она укусила за руку Викторию. Но все это сходит ей с рук.

Секретные сведения обсуждаются громко, и никому не приходит в голову, что в огромном доме с кучей людей их кто-то может подслушать.