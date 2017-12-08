7 любимых героев фильмов, которые были украдены из других картин, а мы и не догадывались
Остин Клеон в одном из своих бестселлеров «Кради как художник» утверждает, что невозможно придумать ничего нового, все уже давно за нас придумано. Грустно, конечно. Но автор оставил нам шанс остаться в веках — нужно всего лишь заимствовать и сочетать чужие идеи, на выходе получая условно новый продукт!
AdMe.ru даже знает, откуда он взял эту мысль. Стоит посмотреть на точные копии персонажей из совершенно разных фильмов / мультфильмов / книг, и становится понятным, как автору / режиссеру / сценаристу могла прийти в голову такая «гениальная» идея!
«Белый лев Кимба» vs. «Король Лев»
Белый львенок Кимба (совершенно «случайно» звучит как Симба) — персонаж первого анимационного цветного сериала Японии, экранизированного в 1965 году и дублированного на многие языки мира. Кроме цвета и первой буквы имени, Симба и Кимба как братья-близнецы: прислушиваются к советам мудрых бабуинов, борются против жестокости родственника (дяди / тети), разговаривают с призраками из облаков...
Disney отрицает, что «Король Лев» — ремейк, делая упор на использование идеи «Гамлета» и «Бэмби». Ну-ну.
«Зорро» vs. «Бэтмен»
Персонаж Зорро дебютировал в 1919 году. У него была тайная пещера под особняком, где хранилось снаряжение и костюм, а также стоял его «зорромобиль» (как назвали бы создатели Бэтмена лошадь Зорро). Впервые у героя был дворецкий, притом активный участник сюжета. Никого не напоминает?
«Безумные мелодии» vs. «Шалун»
Стойкое ощущение «где-то я это уже видел» не покидает весь фильм. Темнокожий малыш, которого подбросили, оказывается шкодным карликом. Ну конечно, мультсериал Looney Tunes 1954 года, где за таким же «малышом» присматривает кролик Багс Банни! И ладно бы только общую канву заимствовали. Нет, режиссер некоторые сцены решил слизать с мультика подчистую. Как не стыдно, Кинен Айвори!
«Истинная грусть» vs. «Реквием по мечте»
Ради сцены, где Дженнифер Коннелли сидит в ванне, опустив лицо в воду, режиссеру Даррену Аронофски пришлось выкупить ее, а вернее права на целый мультфильм, у режиссера анимационной ленты Сатоси Кона, которая вышла за 2 года до премьеры «Реквиема». Вот это честный подход к заимствованию!
«Маленькие чудовища» vs. «Корпорация монстров»
В фильме «Маленькие чудовища» 1989 года синий монстр по имени Морис, которого обнаруживает под своей кроватью малыш Брайен, знакомит мальчика с миром монстров. Угадайте, чем занимаются монстры? Они пугают спящих детей. Далее Брайена ворует главный злодей, спасает добрый монстр-друг, и ребенку закрывают навсегда вход в мир монстров. Ну вы поняли.
«Солдат» vs. «Терминатор»
© Pip R. Lagenta © Orion Pictures
Кто такой Харлан Эллисон, который упоминается во всех титрах любой копии «Терминатора»? А, так это же автор рассказа «Солдат», по «мотивам» которого был создан первый фильм и главный персонаж в частности. Благодаря суду у Харлана есть пожизненное право быть вписанным в титры всех «Терминаторов». Ну хоть что-то.
«Рождественская игрушка» vs. «История игрушек»
В фильме 1986 года игрушки оживают, когда их никто не видит, и ведут обычную светскую жизнь. По сюжету фильма один из персонажей не знает, что он игрушка, чем и втягивает всех в неприятности. Disney утверждает, что «Рождественская игрушка» просто вдохновила студию на детский сериал из 30 получасовых эпизодов, а затем и полнометражный мультфильм с продолжениями. Ну и ладно. Хорошо ведь получилось.
Бонус
Песня «Hakuna Matata» — это не выдуманный специально для мультфильма мотивчик, а очень известная песня Jambo Bwana (на суахили «Привет, сэр») в Кении.
Краткий перевод выглядит примерно так:
Привет! Привет, мистер!
Как поживаете? Очень хорошо!
Прекрасная страна! В нашей Кении нет забот!
Фото на превью Mushi Production, Tezuka Productions, Walt Disney Pictures