7 любимых героев фильмов, которые были украдены из других картин, а мы и не догадывались

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Остин Клеон в одном из своих бестселлеров «Кради как художник» утверждает, что невозможно придумать ничего нового, все уже давно за нас придумано. Грустно, конечно. Но автор оставил нам шанс остаться в веках — нужно всего лишь заимствовать и сочетать чужие идеи, на выходе получая условно новый продукт! AdMe.ru даже знает, откуда он взял эту мысль. Стоит посмотреть на точные копии персонажей из совершенно разных фильмов / мультфильмов / книг, и становится понятным, как автору / режиссеру / сценаристу могла прийти в голову такая «гениальная» идея!

«Белый лев Кимба» vs. «Король Лев»

Белый львенок Кимба (совершенно «случайно» звучит как Симба) — персонаж первого анимационного цветного сериала Японии, экранизированного в 1965 году и дублированного на многие языки мира. Кроме цвета и первой буквы имени, Симба и Кимба как братья-близнецы: прислушиваются к советам мудрых бабуинов, борются против жестокости родственника (дяди / тети), разговаривают с призраками из облаков... Disney отрицает, что «Король Лев» — ремейк, делая упор на использование идеи «Гамлета» и «Бэмби». Ну-ну.

«Зорро» vs. «Бэтмен»

Персонаж Зорро дебютировал в 1919 году. У него была тайная пещера под особняком, где хранилось снаряжение и костюм, а также стоял его «зорромобиль» (как назвали бы создатели Бэтмена лошадь Зорро). Впервые у героя был дворецкий, притом активный участник сюжета. Никого не напоминает?

«Безумные мелодии» vs. «Шалун»

Стойкое ощущение «где-то я это уже видел» не покидает весь фильм. Темнокожий малыш, которого подбросили, оказывается шкодным карликом. Ну конечно, мультсериал Looney Tunes 1954 года, где за таким же «малышом» присматривает кролик Багс Банни! И ладно бы только общую канву заимствовали. Нет, режиссер некоторые сцены решил слизать с мультика подчистую. Как не стыдно, Кинен Айвори!

«Истинная грусть» vs. «Реквием по мечте»

Ради сцены, где Дженнифер Коннелли сидит в ванне, опустив лицо в воду, режиссеру Даррену Аронофски пришлось выкупить ее, а вернее права на целый мультфильм, у режиссера анимационной ленты Сатоси Кона, которая вышла за 2 года до премьеры «Реквиема». Вот это честный подход к заимствованию!

«Маленькие чудовища» vs. «Корпорация монстров»

В фильме «Маленькие чудовища» 1989 года синий монстр по имени Морис, которого обнаруживает под своей кроватью малыш Брайен, знакомит мальчика с миром монстров. Угадайте, чем занимаются монстры? Они пугают спящих детей. Далее Брайена ворует главный злодей, спасает добрый монстр-друг, и ребенку закрывают навсегда вход в мир монстров. Ну вы поняли.

«Солдат» vs. «Терминатор»

Кто такой Харлан Эллисон, который упоминается во всех титрах любой копии «Терминатора»? А, так это же автор рассказа «Солдат», по «мотивам» которого был создан первый фильм и главный персонаж в частности. Благодаря суду у Харлана есть пожизненное право быть вписанным в титры всех «Терминаторов». Ну хоть что-то.

«Рождественская игрушка» vs. «История игрушек»

В фильме 1986 года игрушки оживают, когда их никто не видит, и ведут обычную светскую жизнь. По сюжету фильма один из персонажей не знает, что он игрушка, чем и втягивает всех в неприятности. Disney утверждает, что «Рождественская игрушка» просто вдохновила студию на детский сериал из 30 получасовых эпизодов, а затем и полнометражный мультфильм с продолжениями. Ну и ладно. Хорошо ведь получилось.

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