7 крайне спорных пар в кино, которые умудрились показать крепкие отношения

Любовная линия — наиболее будоражащая и очаровывающая составляющая практически каждого фильма. Однако отношения в кино бывают крайне спорными. Ведь порой под соусом истинной и безумно романтичной любви нам подсовывают не совсем здоровые психологические заскоки. А иногда, наоборот, в ленте, которая не претендует на то, чтобы спровоцировать зрителя на серьезные размышления, преподносится важный урок о том, какими должны быть по-настоящему крепкие и надежные отношения.

В этом материале AdMe.ru решил рассмотреть киношные любовные парочки, которые на первый взгляд могут показаться сомнительными. А на самом деле в их отношениях присутствуют и взаимовыручка, и стремление сохранить семейные ценности.

Дэвид и Роуз, «Мы — Миллеры»

Это история соседей, которые притворились семьей ради собственных интересов и наживы. Может показаться, что здесь нечего искать искренних отношений и положительных мотивов. Однако что мы видим в сухом остатке, если убрать всю эту комедийно-криминальную мишуру? По-настоящему сплоченную отличную команду, пусть и состоящую из обаятельных недотеп. По сюжету герои постоянно попадают в патовые ситуации, в которых они, не связанные никакими узами, могли бы множество раз предать друг друга. Влиятельные противники, реальная угроза жизни и даже, например, необходимость доставить липового сына в больницу в ущерб плану, теряя время, — во всех случаях «Миллеры» проявляют себя как мужественные и надежные люди. В итоге преобразование фальшивой семьи в настоящую наглядно показывается в конце фильма: герои остаются вместе даже по завершении миссии.

Джимми и Джилл, «Девять ярдов — 2»

Отношения между всеми без исключения персонажами этой комедии крайне напряженные. Но, несмотря на истеричность и экстравагантность, супружеская парочка Джимми Тюльпан и Джилл демонстрирует не самые плохие человеческие качества. Джимми, несмотря на свою работу наемника в прошлом, которая, безусловно, накладывает отпечаток на характер, в качестве мужа проявляет неожиданный интерес к поддержанию семейного уюта и берет на себя ответственность за уборку и готовку. Джилл же ведет себя более инфантильно и ветрено, и все же беспокоится за развитие отношений, искренне ревнует мужа к бывшей жене и мечтает подарить ему ребенка. Чего только стоит то, что она с полной самоотдачей и энтузиазмом принимает участие в амбициозном плане Джимми, связанном с его отцом и пропавшими деньгами. Несмотря на накаленную ситуацию, в центре которой оказывается пара, герои всячески поддерживают друг друга, что и приводит к счастливому концу.

Конор и Элеанор, «Исчезновение Элеанор Ригби»

Элеанор и Конор поженились, когда были совсем юными. И уже тогда почти все окружающие, особенно семья девушки, пророчили паре скорое расставание. Несмотря на всеобщее осуждение и критический настрой, герои все-таки создали уютное гнездышко и сохранили свою любовь. Однако случилась трагедия, и в дальнейшем зрителю по сути предлагается исследовать, насколько сильно воздействуют драматичные события на отношения. С первого взгляда может показаться, что желание Элеанор отстраниться мотивировано охлаждением к мужу. Но на самом деле в отдельных фразах (например, о том, что Конору было бы лучше завести роман) можно уловить истинную причину такого поведения Элеанор: она винит себя за случившееся и поэтому не чувствует себя вправе перекладывать на него свои переживания, а значит, спасает от боли. Концовка фильма также намекает на воссоединение пары, несмотря на все случившееся. А это как нельзя лучше демонстрирует преданность и сильные чувства.

Эндрю и Маргарет, «Предложение»

Отношения главных героев этой комедии начинаются с аферы. Исполнительному редактору Маргарет Тэйт нужно выйти замуж для продления визы. Ее личный помощник Эндрю Пэкстон также преследует личные цели: соглашается заключить брак лишь при условии, что его после свадьбы назначат редактором. При поверхностном просмотре кажется, что ситуация осложняется только внешними факторами, а чувства персонажей проявляются лишь в редких постановочных разговорах по душам. Однако на самом деле плавные перемены в их характерах происходят постоянно. Строгая, прямолинейная и властная Маргарет начинает считаться с мнением Эндрю и его родственников. А он, некогда поверхностный и мягкотелый, проявляет свою глубину и смелость. Неудивительно, что при таком неожиданно чутком и внимательном подходе друг к другу герои начинают испытывать искренние чувства, самым ярким проявлением которых становится отказ Маргарет от собственной выгоды и решительный шаг Эндрю, сделанный для ее возвращения.

Ирвинг и Сидни, «Афера по-американски»

Уже взглянув на название фильма, несложно догадаться, что персонажи вряд ли будут глубоко порядочными и честными людьми. Однако общие интересы, как известно, отличная платформа для взаимного притяжения. Поначалу лысеющего мошенника Ирвинга Розенфельда и бывшую танцовщицу Сидни Проссер объединяет любовь к творчеству джазового композитора Дюка Эллингтона. Затем Ирвинг втягивает девушку в свои махинации, и она с радостью помогает ему в делах. Оба они, несмотря на сомнительный образ жизни, отличаются положительными человеческими качествами. Ирвинг слишком любит приемного сына и лишь поэтому не может позволить себе уйти от жены, которая играет на его отцовских чувствах и страхе быть разоблаченным. Сидни в ответственный момент, когда впереди замаячила перспектива оказаться в тюрьме, не исчезла, бросив все на произвол судьбы, а в первую очередь предложила Ирвингу бежать за границу, причем вместе с сыном. Из-за его нерешительности план провалился, что повлекло за собой множество сложностей, в их отношениях в том числе. И все же, несмотря ни на что, герои в итоге остаются вместе, женятся и открывают собственную картинную галерею.

Дик и Джейн, «Аферисты Дик и Джейн»

Став вице-президентом крупной медиакорпорации, Дик Харпер поспешно убеждает свою жену Джейн бросить работу, чтобы проводить больше времени с ним и сыном. Однако очень скоро акции компании падают до нуля, и все сотрудники, включая Дика, теряют работу, сбережения и пенсии. Вполне весомый повод для семейного раскола или как минимум появления напряжения. Тем не менее пара даже в такой ситуации проявляет лишь свои лучшие качества, не срываясь во взаимные обвинения и отчаяние, что делает ее ярким примером преданности и крепкого союза. Дик не утаивает от жены проблемы, она же готова всеми силами содействовать ему, чтобы удержать семью на плаву. Они оба не брезгуют низкооплачиваемой работой и способны жертвовать личным комфортом, терпеливо продавая собственность, чтобы выплатить долги. И даже к сомнительным методам супруги прибегают именно вместе, как команда.

Дэнни и Кэтрин, «Притворись моей женой»

Поначалу успешный хирург Дэнни просит своего офис-менеджера Кэтрин сыграть роль его почти бывшей жены лишь для того, чтобы заполучить девушку по имени Палмер, которая хотела убедиться в том, что он разводится. Кэтрин соглашается, преследуя свою цель: она стремится утереть нос своей знакомой, с которой они всегда соперничали. Но на протяжении всей ленты мы практически не видим эмоциональной связи Дэнни с Палмер, зато можем отметить его теплое отношение к Кэтрин и ее детям. Он без труда находит для нее слова восхищения на ужине, оказывает поддержку ее дочери и разделяет переживания ее сына. Даже в конце, еще не зная о чувствах Кэтрин, он отказывается от помолвки с Палмер, которой так долго добивался, во имя неясных перспектив, но сильных чувств. Кэтрин в свою очередь с самого начала проявляет терпение, понимание и сопереживание, которые так необходимы в отношениях. В конечном итоге они создают гармоничную и счастливую пару, достойную подражания.