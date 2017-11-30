7 популярных мультфильмов, у которых есть странные клоны

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Некоторые мультфильмы становятся просто культовыми, и их знают не только дети, но и взрослые по всему земному шару. Однако видение сюжета и персонажей в разных странах могут отличаться. Отсюда появляются смелые и порой странные пародии. AdMe.ru расскажет про 7 известных мультфильмов, у которых, как оказалось, есть подражатели.

1. Черепашки-ниндзя / Кунг-фу Дино Отряд

Черепашек-ниндзя знают все, но мало кто в курсе, что у них есть канадско-корейско-немецкая пародия под названием «Кунг-фу Дино Отряд» (Kung Fu Dino Posse). Сюжет все тот же: команда молодых рептилий борется с преступностью в современном мире. Отличие только в том, что вместо черепашек здесь динозавры.

Еще один подражатель, на этот раз японского производства, и называется он «Приключения Ти-Рекс» (The Adventures of T-Rex), а выпускался 1992–1993 годах. Тут 5 тираннозавров днем выступают на сцене и ведут светскую жизнь, а ночью борются с преступностью. Кстати, каждый из них носит одежду определенного цвета. Ничего не напоминает?

2. Гравити Фолз / Гравипадово

«Гравити Фолз» (Gravity Falls) — мультфильм о том, как двое близнецов Дипер и Мэйбл Пайнс проводят летние каникулы у своего дяди в городке под названием Гравити Фолз. В 2015 году русский канал на Fedor Comix выпустил пародию под названием «Гравипадово». К сожалению, пока у пародии есть только интро, но мы надеемся, что выйдет продолжение. Попробуйте сравнить оригинал и пародию.

3. Скуби-Ду / Губер и охотники за привидениями

Если вам (или вашим детям) надоело смотреть «Скуби-Ду», то есть еще один мультфильм с таким же сюжетом от тех же авторов. Называется он «Губер и охотники за привидениями» (Goober and the Ghost Chasers). Этот мультфильм выпускался 1977–1978 годах, и единственное его отличие в том, что все призраки тут действительно призраки, а не переодетые люди. Кстати, главный герой — пес Гувер — тоже обладает паранормальными способностями и может становиться невидимым.

4. Волшебные покровители / Пиксель Пинки

«Волшебные покровители» (The Fairly OddParents) — мультфильм от Nikelodeon о том, как мальчик «завел» двух фей, которые исполняют его желания. Однако результат оказывается слишком непредсказуемым, и в каждой серии героям приходится исправлять все то, что они наделали. Такой же сюжет у британско-канадско-австралийского мультфильма «Пиксель Пинки» (Pixel Pinkie). Там девочка по имени Нина получила на свой день рождения телефон, который оказался домом для джинна. Джинн исполняет все желания девочки, но каждый раз что-то идет не так.

5. Южный парк / Блок 13

У «Южного парка» также есть клон, который делают в Кувейте на арабском языке. Называется мультфильм «Блок 13» (Block 13). Рисовка там такая же, как в оригинале, а вот шутки, окружение и одежда персонажей адаптированы специально для арабских стран.

6. Время приключений / Легенда о Лаки Пае

Аналог «Времени приключений» делают в Китае с 2015 года, и называется он «Легенда о Лаки Пае» (The Legend of Lucky Pie). Главный герой так же, как в оригинале, имеет необычную форму головы, рюкзак и волшебного друга. Этот мультфильм делают всего 2 человека, и получается у них очень даже неплохо. Посмотрите сами.

Кстати, еще один мультфильм с персонажами, руки которых выглядят как спагетти, делают в Турции, называется он Ibi. Главную героиню с рюкзаком там зовут Дэбби, а ее друг — волшебная черепаха. А вместо дома-дерева они живут в доме-панцире. В отличие от «Времени приключений», главные герои по ходу сюжета решают задачки и учат детей математике.

7. Губка Боб / Кокос Фрэд

В 2005 году студия Warner Brothers начала выпускать мультфильм под названием «Фруктовый остров кокоса Фрэда» (Coconut Fred’s Fruit Salad Island). Однако мультфильм оказался настолько непопулярным, что вышло всего 13 эпизодов и его быстро прикрыли. Зрители часто отмечали, что главный герой, персонажи и вообще сюжет были подозрительно похожи на другой мультфильм про желтую губку.

Бонус: китайский «Губка Боб»

Еще одна комедийная пародия, которая вышла на YouTube в 2012 году и набрала миллионы просмотров. Впрочем, слова будут лишними, просто посмотрите.