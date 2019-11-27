7 историй из остросюжетных триллеров, которые произошли на самом деле

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Фильмы, основанные на реальных событиях, зачастую привлекают больше внимания со стороны зрителей, чем их полностью вымышленные «собратья». Страшные и невероятные моменты, которые когда-то с кем-то произошли и в которые сложно поверить, кажутся нам более таинственными и интригующими, подлинными. За просмотром таких кинолент мы иногда даже забываем, что от настоящей истории в фильме может остаться только основа, а все остальное окажется работой съемочной команды.

Мы в AdMe.ru решили узнать детали настоящих событий, которые вдохновили режиссеров на создание известных триллеров и фильмов ужасов. Будьте осторожны, внутри могут быть спойлеры.

История Тома и Айлин Лонерган — фильм «Открытое море»

Дайвинг у Большого Барьерного рифа в Австралии кому-то покажется настоящей мечтой, а для кого-то может обернуться опасным приключением. В 1998 году молодая пара Том и Айлин Лонерган вместе с группой туристов-дайверов отправились к цепи мелководий около рифа, чтобы рассмотреть подводные глубины. Для Лонерганов это погружение было далеко не первым, к тому времени супруги побывали под водой уже около 160 раз, поэтому работали они без инструктора. Вынырнув после очередного погружения на поверхность, пара заметила, что группы других дайверов рядом нет, их катер уплыл, и теперь они находятся одни посреди океана. Организаторы заметили исчезновение супругов только спустя 48 часов. Несмотря на то что к поискам Лонерганов были привлечены 17 самолетов, 2 вертолета и несколько частных лодок, найти Тома и Айлин живыми так и не удалось. Спасатели обнаружили в океане только части их глубоководных костюмов. Специалисты пришли к выводу, что из-за жаркого тропического солнца и обезвоживания пара добровольно рассталась со спасательным обмундированием, которое долгое время не давало им утонуть. По мотивам истории Лонерганов в 2003 году вышел триллер «Открытое море».

Жизнь Мэри Энн Коттон — мини-сериал «Темный ангел»

Мэри Энн Коттон не везло в любви. И вообще ей совсем не везло по жизни. Родившись в бедной семье, девушка жила в лишеньях и с детства много работала, хотя мечтала совсем о другом. Казалось, выгодное замужество может решить ее проблемы, но первым супругом Мэри Энн стал обыкновенный шахтер. А 8 детей, рожденных в этом браке, скончались в младенческом возрасте от необъяснимой желудочной лихорадки. Некоторое время спустя за ними последовал и их отец. Мэри Энн получила страховую выплату за супруга, переехала в другой город и вскоре вновь вышла замуж. Однако и этот супруг вскоре покинул девушку, оставив после себя лишь наследство. Через месяц после гибели второго мужа Коттон устроилась няней в дом обеспеченного вдовца-кораблестроителя. И будто бы принесла с собой несчастье: все его дети после приезда новой сиделки погибли от желудочной лихорадки. Мужчина, которому после трагедии нужна была поддержка, женился на Мэри Энн, но вскоре разочаровался. В семейной жизни женщина оказалась очень расточительной и жадной до денег, поэтому муж разорвал с нею отношения. А Мэри Энн вскоре нашла нового жениха... Возможно, череда этих печальных событий могла бы длиться еще долго. Но однажды знакомый новой семьи Коттон узнал, что она посылала ребенка за мышьяком в аптеку, и выдвинул против нее обвинения. Точное количество жертв Мэри Энн Коттон неизвестно, но считается, что она стала причиной гибели 21 человека. Среди предполагаемых жертв 3 ее мужа, мать, любовник, подруга, 4 приемных и 11 собственных детей. О жизни хладнокровной черной вдовы снят мини-сериал «Темный ангел».

История доктора Марии Альварез — фильм «Невозможное»

В 2004 году отдых в Таиланде обернулся для семьи доктора Марии Белен Альварез настоящей катастрофой. В один из дней на курортный городок, где они отдыхали, обрушилось чудовищное цунами. Огромная волна, сметающая все на своем пути, унесла Марию от семьи, но ей удалось схватиться за дерево и какое-то время держаться на плаву. Когда женщина пыталась спасти тонущего неподалеку сына, хлынула вторая волна, которая вместе с водой несла мусор, камни и острые обломки строений. Под действием адреналина Мария не чувствовала боли и лишь спустя несколько часов увидела свою разорванную в клочья ногу. Женщину и мальчика, забравшихся от потопа на дерево, спасли местные жители. К тому времени мать была уже в критическом состоянии и потеряла много крови. В больнице врачи смогли спасти Марию, но не ее ногу. Муж и еще 2 сыновей Белен чудом остались живы. История Марии Белен вдохновила создателей фильма «Невозможное», главные роли в котором сыграли Наоми Уоттс и Юэн Макгрегор.

История Эрика Лемарка — фильм «На глубине 6 футов»

После завершения спортивной карьеры хоккеист Эрик Лемарк осознал свою зависимость от адреналина. В обычной жизни ему стало не хватать драйва, поэтому он пристрастился к сноубордингу и метамфетамину. И однажды эта гремучая смесь сыграла с ним злую шутку. 6 февраля 2004 года Лемарк, вопреки предупреждениям лыжного патруля о снежных заносах, решил обкатать восточный склон горы Мамонт Маунтин и оказался в снежной пустыне. Метель быстро замела все следы и ориентиры, мешая мужчине вернуться на базу. Он не понимал, где находится, вокруг на несколько километров был только снег. В попытках отыскать обратную дорогу Лемарк провел 7 суток, окончательно заблудился и потерял всякую надежду вернуться домой. Отряд спасателей нашел сноубордиста на 8-й день в 11 милях от базы. Мужчина был сильно истощен и обморожен, но все-таки жив. В снежной пустыне он потерял обе ноги. На основе истории Эрика Лемарка в 2017 году был снят фильм «На глубине 6 футов» с Джошем Харнеттом в главной роли.

История Роберта Дёрста — фильм «Все самое лучшее»

В 1982 году жена нью-йоркского магната и наследника крупной компании по продаже недвижимости Роберта Дёрста без вести пропала. В ходе начатого расследования специалистам не удалось найти никаких следов женщины. Хотя друзья, знакомые и даже родственники Роберта были уверены, что он в ходе очередной ссоры просто избавился от супруги. До исчезновения Кейтлин Роберт неоднократно тяжело избивал ее, мог взъесться на жену из-за пустяка и доказывать свою правоту кулаками. Пока велось следствие, Дёрст решил не рисковать собственной шкурой. Он сбежал из города и долгое время скрывался, подделывая документы и живя под чужими именами. Из всех знакомых мужчина поддерживал связь лишь со старой подругой Сьюзан Берман. Она помогала Дёрсту с алиби и информировала его о продвижении дела, пока не попросила за свою помощь вознаграждение. В 2000 году женщину нашли мертвой в собственной квартире. А чуть позднее также был найден Моррис Блэк — престарелый сосед Дёрста, скрывающегося в Техасе.

Райан Гослинг в роли Роберта Дёрста.

Роберта арестовали в Галвестоне (Техас) вскоре после обнаружения останков его усопшего соседа, и в 2003 году он предстал перед судом. Из-за невозможности проведения полной судебно-медицинской экспертизы мужчина был оправдан присяжными в убийстве, хотя суд доказал, что именно Дёрст разрубил на кусочки и пытался спрятать тело Блэка. Жену миллиардера Кейтлин до сих пор не нашли, а дело Сьюзан Берман так и остается открытым. О страшных поступках, совершенных Робертом Дёрстом, снят фильм «Все самое лучшее», главные роли в котором сыграли Райан Гослинг и Кирстен Данст.

Крушение китобойного судна «Эссекс» — фильм «В сердце моря»

В основу зрелищного фильма «В сердце моря», снятого Роном Ховардом, легла реальная история затонувшего в Тихом океане китобойного судна «Эссекс». В 1820 году корабль подвергся нападению огромного кашалота и стал опускаться ко дну. Команда спаслась на 3 небольших шлюпках, но оказалась посреди океана практически без средств к существованию. До ближайшего берега было около 2 000 морских миль (3 700 км). Во время путешествия к цивилизации матросам, чтобы не умереть от голода и жажды, пришлось поедать своих мертвых товарищей и пить собственные испражнения. Путь до суши занял у моряков около 3 месяцев, а из 20 выживших после крушения судна до берега добрались только 8.

История Луизы Огборн — «Эксперимент „Повиновение“»

В апреле 2004 года в один из ресторанов McDonald’s города Маунт Вашингтон, штат Кентукки, позвонил незнакомый мужчина. Он представился менеджеру Донне Саммерс как офицер полиции Скотт и сообщил, что одна из сотрудниц заведения находится под подозрением в воровстве. Затем мужчина дал описание девушки и попросил менеджера обыскать ее прямо на рабочем месте. Донна Саммерс, несмотря на столь сомнительное предложение, согласилась помочь звонящему. Под описание воровки попадала одна из работавших в тот день девушек, Луиза Огборн. Для «допроса и обыска» менеджер отвела сотрудницу в подсобку, по указаниям полицейского заставила ее раздеться, обыскала девушку и унесла ее одежду в машину. После Донны досматривать девушку стал ее бойфренд Уолтер Никс, который также безоговорочно следовал указаниям голоса из трубки. В течение почти трех с половиной часов звонящий придумывал новые ухищрения и испытания для досмотра официантки. Все издевательства над Луизой Огборн оказались засняты камерами видеонаблюдения, записи с которых стали главной уликой против Саммерс и Никса в суде. Сложно поверить, но от подобных выходок телефонного мошенника пострадало около 70 женщин из разных штатов Америки. В течение 10 лет примерный семьянин и отец 5 детей Дэвид Стюарт играл в полицейского, но так и не был пойман. Инцидент с Луизой Огборн также сошел мужчине с рук из-за отсутствия прямых доказательств его вины. Этот невероятный случай телефонного мошенничества лег в основу криминальной драмы «Эксперимент „Повиновение“».