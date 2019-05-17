7 героев киновселенной Marvel, которые потрясли зрителей своим преображением на экране

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Больше 10 лет мы неустанно следили за судьбами главных супергероев комиксов Marvel, а хитросплетения сюжетов разных фильмов увлекали нас порой больше, чем любимые сериалы из детства. За это время многие актеры, которые участвовали в съемках этих эпических кинолент, стали мировыми знаменитостями с огромной армией фанатов в разных уголках вселенной.

Мы в AdMe.ru пересмотрели более 20 самых ярких фильмов кинематографической вселенной Marvel за последнее десятилетие и проследили, как менялись образы главных героев на экране, как они старели и мгновенно молодели. Осторожно! Будет много спойлеров про киноленту «Мстители: Финал».

1. Крис Эванс — Стив Роджерс (Капитан Америка)

Метаморфозы с героем Криса Эванса начали происходить еще в фильме «Первый Мститель», где его из 100-килограммового качка превратили в низкорослого субтильного мальчика. Для таких сцен использовался дублер, тело которого потом совместили с экранным персонажем Эванса. А вот в новом фильме про Мстителей Стив Роджерс предстает перед нами уже в образе милого старичка, над которым хорошо поработали гримеры.

2. Роберт Дауни — младший — Тони Старк (Железный Человек)

Практически все фильмы Marvel о супергероях так или иначе связаны между собой, а актеры с легкостью путешествуют во времени и предстают перед нами в разных образах. Иногда их преображением занимаются гримеры, но часто требуется серьезная помощь профессионалов по визуальным эффектам. Так, например, героя Роберта в фильме «Первый Мститель: Противостояние» превратили в 20-летнего юношу те же самые специалисты, что когда-то омолодили Брэда Питта в «Загадочной истории Бенджамина Баттона».

3. Марк Руффало — Брюс Бэннер (Халк)

В новом фильме «Мстители: Финал» многие герои претерпевают внешние изменения, но перемены, которые происходят с огромным зеленым монстром, касаются и его душевного состояния. Наконец герой Марка Руффало обретает гармонию со своим внутренним зверем и превращается в милого и обаятельного великана с трехдневной щетиной, модными очками и в шерстяном кардигане размера 16ХL.

4. Крис Хемсворт — Тор

Герой Криса Хемсворта за 8 лет съемок изменился до неузнаваемости. В первом фильме кажется, что при создании образа бога грома немного переборщили с пергидролем, но, к счастью, уже в «Мстителях» у Тора потемнели брови и борода, а волосы при этом стали еще длиннее. Возможно, по этой причине Тони Старк и придумал ему прозвище Златовласка. Однако его внешняя трансформация в «Финале» повергла в шок даже самых преданных фанатов фильмов Marvel. Пивной животик и обрюзгшее тело бога грома — вот чего действительно никто не ожидал увидеть в новой киноленте о Мстителях.

5. Сэмюэл Л. Джексон — Ник Фьюри

По сюжету ленты «Капитан Марвел» действие происходит в 1990-х годах, поэтому и в этом блокбастере студия Marvel прибегла к излюбленному приему цифрового омоложения героя Сэмюэла Л. Джексона, скинув ему лишние 25 лет. И если ранее этот дорогостоящий и технически сложный прием использовался лишь для нескольких коротких эпизодов франшизы про супергероев, то в фильме «Капитан Марвел» директор организации «Щ.И.Т.» Ник Фьюри остается молодым на протяжении всей картины. Трудно даже представить, сколько часов потратили на такую кропотливую работу специалисты по визуальным эффектам.

6. Себастиан Стэн — Джеймс (Баки) Барнс (Зимний Солдат)

Лучший друг Капитана Америки Баки после несчастного случая попадает в плен, где ему стирают память и превращают в Зимнего Солдата с бионическим протезом руки. Капитан Америка помогает ему вспомнить, кто он на самом деле, а врачи секретной страны Ваканда полностью излечивают Барнса, и он переходит на светлую сторону Мстителей. В нескольких эпизодах фильма реальная рука Себастиана была удалена с помощью компьютерных технологий.

7. Майкл Дуглас — Хэнк Пим

В картине «Человек-муравей» 70-летнего Майкла Дугласа так естественно омолодили на целых 25 лет, что этот пример и по сей день считается одним из лучших экспериментов в области компьютерных визуальных эффектов в кино.