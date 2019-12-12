7 фильмов и один сериал, развязка которых зачем-то показана на их постерах

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Как мы знаем по «Однажды в Голливуде» Тарантино, финал может быть неожиданным даже у тех фильмов, которые вроде бы основаны на реальных событиях. Чего уж говорить об ужастиках или фильмах-катастрофах? Тем обиднее, когда в конце сеанса выясняется, что можно было и не сидеть 2 часа, чтобы узнать ответы на все вопросы: они были буквально перед глазами еще на входе в кинотеатр.

Что любопытно, часть из этих фильмов провалилась в прокате, а часть собрала вполне приличную кассу. Никаких закономерностей не прослеживается и со стороны отзывов кинокритиков. Самые эпохальные фильмы (и один сериал), заспойлеренные их же собственными постерами, — в подборке AdMe.ru.

Инопланетянин (1982)

Мальчик-землянин Эллиот вместе с братом и сестрой спасают отбившегося от собратьев пришельца.

Может, слово «выдающийся» здесь не самое уместное (как будто у Стивена Спилберга бывают другие), но это действительно фильм-веха. И один из самых узнаваемых постеров в истории кино. Ну и что, что спойлер? Зато попробуйте такое показать в эпоху, когда компьютерных спецэффектов еще толком не существовало. Одним словом, мы любим его не за это. Кстати, и кинокритики тоже: одних «Оскаров» «Инопланетянин» собрал 4 штуки!

Рокки 4 (1985)

Этот фильм вышел в далеком 1985-м и 24 года оставался самой кассовой лентой о спорте (до «Невидимой стороны» Джона Ли Хэнкока с Сандрой Буллок). Что мешало создателям сохранить интригу в исходе последнего боя у главного героя, непонятно. Но, по-видимому, бронебойное обаяние Сильвестра Сталлоне перевесило все.

Освободите Вилли (1993)

Первая часть семейной трилогии о косатке по кличке Вилли и ее друге, мальчике Джесси совместного производства США и Франции. Сразу видно, что ни там, ни там не смотрели «Белый Бим Черное ухо» — тут все не просто заканчивается хорошо, но еще и прямо на постере видно, как именно освобождают Вилли.

Побег из Шоушенка (1994)

Культовая драма по повести С. Кинга «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка» с Морганом Фрименом в одной из главных ролей. Банкира (Тим Роббинс) обвиняют в убийстве жены и ее любовника; он оказывается за решеткой, но решает бежать. По мнению посетителей «КиноПоиска» и IMDb, лучший фильм за последние как минимум 10 лет. Хеппи-энд гарантирован: в конце фильма, как и на постере, сбежавший главный герой упивается свободой, стоя под ливнем.

Телефонная будка (2002)

Сверхкамерный (как следует из названия) триллер, снятый Джоэлом Шумахером. По мнению некоторых кинокритиков, до сих пор это одна из лучших ролей Колина Фаррелла. Мужчину в телефонной будке угрожает убить загадочный снайпер. В конце выясняется, что это герой Клиффа Сазерленда. Который — упс! — еще на постере зловеще выглядывал из-за угла аккурат по центру постера, напротив главного героя.

Карантин (2008)

Старый многоквартирный дом, бешеная (во всех смыслах) старушка, двое пожарных и парочка репортеров — что еще надо для счастья авторам американского фильма ужасов? Режиссер Джон Даудл снял картину в модной в конце нулевых псевдодокументальной манере. Вот только зачем выносить на постер финальную сцену, неясно.

Терминатор: Генезис (2015)

Предпоследний — пока — фильм из франшизы со Шварценеггером в 2015-м доверили снимать Алану Тейлору, который вообще-то специализируется скорее на сериалах (особенно для HBO). Неизвестно, чем думали маркетологи, когда прямо на афише рассказали главную интригу фильма: Джон Коннор, оказывается, тоже терминатор. Впрочем, даже если это и повлияло на кассу, то не критично: при бюджете в $155 млн картина собрала в мировом прокате свыше $ 440 млн. А вот следующая, шестая часть, «Терминатор: Темные судьбы», безо всяких спойлеров показала результат почти вдвое меньше.

Игра престолов (2011–2019)

Последнему сезону «Игры престолов» и так досталось, что от критиков, что от фанатов. Возможно, это эффект завышенных ожиданий: тяжело угодить всем при таком градусе ажиотажа. Развязка многим показалась дикой, абсурдной, притянутой за уши — в общем, какой угодно, только не предсказуемой. Однако если внимательнее присмотреться к постеру первого сезона, то можно найти там вполне отчетливый намек на то, кто в итоге займет трон шести королевств: справа от Неда Старка сидит ворон.

А за какой заспойлеренный фильм (сериал, книгу) было обиднее больше всего в жизни вам?