7 фанатских теорий о вселенной Гарри Поттера, которые пришлись по вкусу даже Джоан Роулинг

Волшебный мир Джоан Роулинг настолько многослойный и сложный, что даже спустя 13 лет после выхода последней части романа преданные фанаты пытаются найти ответы на вопросы, которые по той или иной причине повисли в воздухе. Благо, автор поттерианы не бросает их в этом деле и время от времени подтверждает или опровергает те или иные предположения своих верных поклонников.

Мы в AdMe.ru задались целью узнать, какие фанатские теории оказались настолько близки к истине, что их одобрила сама Роулинг. И вот что нам удалось выяснить.

Азкабан был такой же тюрьмой для дементоров, как и для заключенных

Каждый волшебник, нарушивший законы магического сообщества Великобритании, отправлялся в Азкабан — тюрьму, охраняемую дементорами. Это не самые приятные существа на Земле: мало того, что они сеют кругом отчаяние, так они могут еще и высосать из людей душу. Поэтому страшнее стражей для провинившихся магов и не придумаешь. Однако все мы видели, что дементоры могут нападать и на обычных людей в том числе. Это натолкнуло фанатов поттерианы на мысль, что Азкабан был призван удерживать дементоров в одном месте и не позволить им слоняться по магловским городам.

Портал Pottermore подтвердил эту фанатскую теорию, разъяснив, что одна из причин, почему дементоров наняли в качестве охранников тюрьмы, — это попытка ограничить «ареал» их действия, поставляя им постоянную подпитку. Из этого можно сделать вывод, что Азкабан был такой же тюрьмой для дементоров, как и для заключенных.

Встреча с дементорами преобразила Дадли Дурсля

Двоюродный брат Гарри Поттера был старше него всего на месяц, но это не помешало ему превратить детство «мальчика, который выжил» в сущий кошмар. Однако, когда Дадли в последний раз предстает перед читателями в «Дарах Смерти» (в фильме этот эпизод вырезали), мы видим его совершенно другим. Он вдруг выражает обеспокоенность судьбой Гарри и демонстрирует такую степень сострадания, которая ему никогда не была присуща.

Фанаты, пытаясь понять, в какой момент изменился младший Дурсль, пришли к выводу, что это произошло после его встречи с дементором в «Ордене Феникса». Джоан Роулинг в одном из интервью подтвердила это, заявив, что их столкновение заставило Дадли впервые увидеть себя таким, каким он был на самом деле. Это был чрезвычайно болезненный, но, в конечном итоге, полезный урок, который запустил в нем процесс трансформации.

Гермиона умолчала, что Амортенция пахнет для нее волосами Рона Уизли

На своем первом уроке по зельеварению в «Принце-полукровке» профессор Гораций Слизнорт нашел, чем заинтересовать учащихся. Он продемонстрировал классу ряд мощных варев, среди которых было очень сильное приворотное зелье Амортенция.

Одна из главных примет этого любовного напитка — запах, особый для каждого человека, связанный с тем, что ему дорого. Так, Гермиона Грейнджер чувствовала «запах свежескошенной травы, нового пергамента и...» Третий запах Гермиона, смутившись, так и не назвала. Однако позже автор романов вывела свою отличницу на чистую воду, рассказав, что Грейнджер почувствовала запах волос Рона. «У каждого человека волосы пахнут по-своему, не так ли?», — заметила Роулинг. И все-таки любовь кроется в мелочах.

Младенец, которого Гарри увидел после смерти, олицетворял судьбу Волан-де-Морта в загробной жизни

После того как Волан-де-Морт поражает Гарри Поттера заклинанием «Авада Кедавра» в «Дарах Смерти», последний оказывается в каком-то странном туманном месте (напомнившем ему вокзал Кингс-Кросс). Там нет никого, кроме некоего существа в виде уродливого, непрерывно плачущего ребенка. В серии романов не дается пояснения, кто же это был на самом деле. Но некоторые фанаты предположили, что это существо было каким-то образом связано с Волан-де-Мортом, поскольку он также был без сознания на тот момент.

Джоан Роулинг еще на своем старом веб-сайте уточнила, что тем самым «младенцем» и в самом деле был Волан-де-Морт, а точнее — последняя часть его раненой души, которая все еще существовала. Темный волшебник настолько сильно изуродовал свою душу, создавая крестражи, что в загробной жизни его ждала ужасная участь. В киноверсии «Даров Смерти» связь между этим существом и Волан-де-Мортом показали более наглядно, сделав ребенка похожим на злого мага.

Волан-де-Морт создал больше крестражей, чем все мы думаем

Один из главных вопросов, оставшихся без ответов в серии романов о Гарри Поттере, касается процесса создания крестража. Все, что нам известно, — это то, что для того, чтобы создать этот волшебный артефакт, маг должен расколоть свою душу, отняв у другого человека жизнь. Однако Роулинг дает нам понять, что магия крестража куда сложнее, чем кажется. Тайна вокруг этого процесса заставила многих фанатов предположить, что Волан-де-Морт создал больше крестражей, чем думал Дамблдор.

Разобраться с этой теорией помог портал Pottermore. Выясняется, что даже профессор Квиррелл был своего рода временным крестражем, и присутствие Волан-де-Морта в его теле уничтожало его изнутри. Возможно, Волан-де-Морт создал много подобных временных крестражей во время своего исчезновения после первой попытки избавиться от Гарри Поттера.

Гарри не назвал никого из своих детей в честь Римуса Люпина, чтобы это потом мог сделать его крестник Тедди

У Гарри и Джинни родилось трое малышей, которых назвали Джеймс Сириус Поттер, Альбус Северус Поттер и Лили Полумна Поттер. Несложно догадаться, что это не случайные имена: каждый из людей, в честь которых названы дети, сыграл важную роль в жизни пары. Однако фанатов серии расстроил тот факт, что одно важное имя Гарри с Джинни все же проигнорировали — имя Римус.

Позже появилась версия, что Гарри не назвал никого из своих детей в честь профессора Люпина из-за того, что оставил это право своему крестнику Тедди Люпину. Роулинг в своем твиттере подтвердила правоту этого высказывания. Как бы там ни было, где-то сейчас грустит один Рубеус Хагрид.

Потомки Салазара Слизерина приложили руку к усовершенствованию Тайной комнаты

Тайная комната была создана Салазаром Слизерином, когда тот решил покинуть Хогвартс из-за разногласия с остальными основателями школы. Салазар считал, что магии должны обучаться только дети магов, а полукровкам и маглорожденным там делать нечего. Не найдя поддержки, он запер в Тайной комнате немыслимое чудовище, которое было способно очистить Хогвартс от нечистокровных волшебников. По преданию, найти и открыть Тайную комнату было под силу только прямому потомку, наследнику Слизерина.

Фанатов поттерианы в этом всем озадачило только одно: как вход в Тайную комнату мог быть связан со школьной сантехнической системой, если Салазар построил ее задолго до того, как были изобретены туалеты и раковины? Это побудило некоторых читателей предположить, что другие потомки Слизерина продолжали работу над Тайной комнатой в последующие годы. Запись о Тайной комнате на Pottermore подтвердила эту теорию. Роулинг разъяснила, что один из студентов Хогвартса, Корвин Мракс, был потомком Салазара Слизерина и знал, где находится вход и как его открыть. Позже, будучи ответственным за установку системы сантехники, Корвин скрыл вход с помощью комплекса раковин, благодаря чему вход в Тайную комнату окончательно потерялся и волшебники уверились в том, что она была чистой выдумкой.