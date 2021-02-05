7 экранных пар, чьи отношения мы ошибочно считали идеальными

В истории кино и телевидения полно знаковых пар: Холли и Пол в «Завтраке у Тиффани», Роза и Джек в «Титанике», Рэйчел и Росс из «Друзей». Тем не менее некоторые из самых известных и любимых экранных дуэтов представляют собой образец нездоровых, токсичных отношений. Одни заботой оправдывают агрессивное поведение, другие не умеют спокойно и по-взрослому решать споры и говорить о проблемах, а кто-то вообще не брезгует манипуляциями.

Мы в AdMe.ru провели небольшое исследование и разобрались, как в романтических фильмах и культовых сериалах оправдывают и возвышают то, что никак не подходит под определение настоящей любви.

Ной и Элли, «Дневник памяти»

Ной Кэлхаун — красивый, но токсичный манипулятор, который психологически подавит на подругу и не знает слова «нет». Он мгновенно влюбляется в Элли и зовет ее на свидание, несмотря на то, что ничего не знает о ней (даже имени). Когда Элли отказывает, Ной угрожает спрыгнуть с колеса обозрения и таким образом добивается согласия девушки. Да, любовь иногда толкает людей на нелогичные поступки, но то, что делает Ной — это нарушение личных границ и эмоциональный абьюз. Представьте, что вы прогуливаетесь с друзьями, как вдруг к вам подходит незнакомец и настойчиво зовет на свидание, игнорируя ваши отказы. Вряд ли вам хотелось бы оказаться в такой ситуации. Верно написал один пользователь Quora: «Когда девушки боготворят персонажей вроде Ноя, это посылает парням неверный сигнал». Элли тоже не назовешь образцом для подражания. Она нередко толкает Ноя во время многочисленных ссор. И неважно, что героиня Макадамс — хрупкая девушка. Никто не имеет права применять физическую силу к другим, и такое поведение — это большой намек на то, что пара не пройдет проверку временем. В реальной жизни от таких несдержанных особ стоит держаться подальше.

Росс и Рэйчел, «Друзья»

Несмотря на то, что Росс Геллер и Рэйчел Грин казались милой парой, у них было слишком много проблем. Каждый раз, когда Росс начинал с кем-то встречаться, Рэйчел вмешивалась в их отношения. Например, во 2-м сезоне она оставила Геллеру недвусмысленное голосовое сообщение, из-за которого он бросил Джули. А в 3-м сезоне мисс Грин вообще побрила налысо новую подружку Росса. Росс тоже не подарок. Он постоянно ревновал Рэйчел и не доверял ей, хотя она никогда не давала повода усомниться в своей верности. Именно из-за этого нерационального чувства героиня Дженнифер Энистон решила сделать перерыв в отношениях, который в итоге привел к серьезной ссоре и разрыву. К тому же Росс ставил свои чувства и интересы выше желаний Рэйчел. Особенно ярко это проявилось в эпизоде, когда ей предложили работать в Париже. Вместо того чтобы по-взрослому обсудить этот шаг, Росс за спиной у Рэйчел пытается найти ей работу в Нью-Йорке. Это признак созависимости.

Фиби и Коул, «Зачарованные»

Несмотря на то, что Фиби Холливелл и Коул Тернер отлично смотрятся вместе, их отношения вряд ли можно назвать гармоничными. Как отмечает один из комментаторов на Reddit, к 5-му сезону Коул превращается в навязчивого преследователя. Помимо сталкинга, главный недостаток Коула заключается в том, что он одержим своей возлюбленной и не учитывает ее желания. Вспомним хотя бы эпизод, когда он подсовывает Фиби заколдованные конфеты, чтобы она забеременела против своей воли. Также Коул делает все возможное, чтобы изолировать Фиби от семьи: он увозит ее в пентхаус и запрещает общаться с сестрами. Тернер уверяет девушку, что никогда не причинил бы ей зла и такие действия идут ей лишь во благо. А когда партнер маскирует свое желания контролировать вторую половинку и выдает это за заботу, налицо манипулятивные отношения.

Чак и Блэр, «Сплетница»

История Чака Басса и Блэр Уолдорф — хороший пример манипуляции при помощи эмоциональных качелей. Чак на протяжении почти всех сезонов то приближал, то отдалял Блэр, выбивая почву у нее из-под ног. Вспомним хотя бы эпизод, когда Басс бросает Уолдорф прямо перед совместным путешествием, потому что понимает, что не готов к серьезным отношениям. Когда Блэр начинает встречаться с другим, Чак делает все, чтобы вернуть свою бывшую девушку. К тому же Чак относится к любимой как к собственности. А Блэр как классическая жертва все ему прощает. В реальной жизни такой паре понадобилась бы серьезная терапия.

Джоанна и Дин, «За бортом»

Не секрет, что самые крепкие и здоровые отношения строятся на доверии и взаимном уважении. Но создатели романтической комедии «За бортом» внушают зрителям противоположную мысль. Плотник Дин, пользуясь амнезией высокомерной и богатой Джоанны, делает из нее рабыню по имени Энни. Герой Курта Рассела убеждает Джоанну в том, что она его жена и мать четырех детей, а это газлайтинг чистой воды. А тот факт, что Джоанна влюбляется в своего похитителя, говорит о том, что она страдает от стокгольмского синдрома.

Хитклифф и Кэтрин, «Грозовой перевал»

Одна из самых романтичных цитат из «Грозового перевала» звучит так: «Из чего бы ни были сотворены наши души, его душа и моя — одно». Но такие слова — признак не большой любви и привязанности, а созависимости. Хитклифф и Кэтрин хотят быть друг другом, слиться воедино. Главного героя не останавливает даже то, что его возлюбленной давно нет в живых: он буквально готов зарыться в землю, лишь бы быть поближе к обожаемой Кэтрин.

Белль и Чудовище, «Красавица и чудовище»

Опустим очевидную тему похищения и посмотрим на то, какой нездоровый посыл пытается донести до зрителей эта пара. Мы видим, что снаружи Чудовище — это жуткий монстр с вспыльчивым характером. Но по мере развития сюжета нам показывают и другую его сторону. Он может быть мягким, чутким и заботливым, а к концу фильма вообще превращается в прекрасного принца. Такой сюжетный твист оправдывает эмоциональный абьюз. Несложно представить пару, в которой один серьезно страдает от вспышек гнева партнера, однако все ему прощает, потому что верит, что внутри-то он хороший. Не очень похоже на сказочный сюжет со счастливым концом, согласны? К сожалению, в реальной жизни за враждебностью и агрессией не всегда скрывается добрый принц, поэтому такое поведение ни в коем случае нельзя терпеть.