7 ремейков наших любимых фильмов, создатели которых по-новому взглянули на внешность героев

Сложно себе представить такие культовые киноленты, как «Три орешка для Золушки» или «День сурка», в новом обличье. Ведь они уже стали для нас по-настоящему родными, и любой ремейк мы воспринимаем ревностно. Однако режиссеры все-таки решаются переснимать эти фильмы. Более того, они идут на риск и меняют внешность героев, порой кардинально.

Мы в AdMe.ru решили узнать, как переделали наши любимые фильмы, и диву дались, насколько актеры ремейков отличаются от сыгравших в оригиналах.

День сурка

Итальянская версия знаменитого сюжета о временной петле называется «Уже вчера». Главная роль, прекрасно сыгранная Биллом Мюрреем в оригинале, досталась здесь популярному в Италии комедийному актеру Антонио Альбанезе. Фильм почти полностью копирует исходную картину, за исключением некоторых деталей. Так, здесь нет отсылки к февральскому Дню сурка как символу монотонной жизни. Вместо этого дело происходит в августе, а главный герой едет снимать репортаж об аистах. Зрители достаточно хорошо отзываются о картине, хотя и отмечают, что она не дотягивает до оригинала.

Девять месяцев

Сюжет повествует о переживаниях мужчины, внезапно узнавшего, что его жена беременна, но совершенно не готового к рождению ребенка. В американском ремейке остались многие фишки французского оригинала. Например, странноватый гинеколог или ночной кошмар главного героя с парой богомолов. В ремейке главных героев сыграли более известные широкой публике Хью Грант и Джулианна Мур. Любопытно, что Хью Грант критически отнесся к своей роли. Он утверждал, что испортил все «гротескным переигрыванием». Тем не менее рейтинг картины почти такой же, что у французской версии.

Три орешка для Золушки

Спустя почти полвека выходит ремейк чехословацкой сказки. Мировая премьера норвежской версии состоится 12 ноября 2021 года. Интересно, что Норвегия — одна из нескольких европейских стран, где классический фильм традиционно показывают каждое Рождество. Роль новой Золушки исполняет популярная норвежская певица Астрид Смепласс, выступающая под псевдонимом Astrid S. Образ принца достался актеру Ченгизу Алу, которого зрители могут помнить по сериалу «Стыд».

Джейн Эйр

Британской актрисе Зиле Кларк, исполнившей роль Джейн Эйр в популярном мини-сериале, на момент съемок было 29 лет. Однако в книге в основном затрагивается период, когда девушке 19–20 лет. Для главной роли в новой экранизации романа Шарлотты Бронте режиссер искал актрису, более приближенную по возрасту к героине романа, чем это было в предыдущих киноверсиях. Так в картине приняла участие 22-летняя Миа Васиковска, в то время уже ставшая звездой фильма «Алиса в Стране чудес».

Золушка

Диснеевская экранизация 2015 года является ремейком легендарного мультфильма, созданного той же компанией. И там и там главная героиня представлена белокурой и светлокожей девушкой, явно европейской внешности. Мы так привыкли к этому образу, что даже не задумывались о том, что в самой сказке Шарля Перро то, как выглядит Золушка, на самом деле не описывается. Создатели свежей картины не побоялись эксперимента с внешностью героини и взяли на эту роль известную певицу латиноамериканского происхождения Камилу Кабельо.

Ведьмы

В оригинальном фильме неприятного и заносчивого управляющего отелем мистера Стрингера сыграл Роуэн Аткинсон, более известный по роли мистера Бина в одноименном ситкоме. В новой экранизации эта роль досталась не менее любимому публикой Стэнли Туччи. Зрители в целом холодно встретили фильм и отметили, что оригинал лучше. Однако актерская игра Туччи скрасила их впечатление от картины. Зрители назвали его образ запоминающимся и сожалели, что его так мало задействовали.

Чумовая пятница

Все 3 фильма сняты по одноименному детскому роману американской писательницы Мэри Роджерс. Любопытно, правда, что имена киногероинь соответствуют книжным лишь в экранизации 1976 года. В отличие от первых двух картин, где роли мамы и дочки достались звездным актрисам (Барбаре Харрис и Джоди Фостер, Джейми Ли Кёртис и Линдси Лохан соответственно), в последнем фильме сыграли не самые популярные артистки. Возможно, это стало решающим фактором: зрители картину не оценили.

Бонус: «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Хотя ремейк прославленной советской картины снимается в США, за дело взялся российский режиссер Марюс Вайсберг, снявший такие фильмы, как «Любовь в большом городе», «Ржевский против Наполеона», «Бабушка легкого поведения» и другие. Исполнители главных ролей уже известны. Ставка сделана на звезд американских сериалов. Надю сыграет Эмма Робертс из «Американской истории ужасов», Женю Лукашина — Томас Манн, известный по ролям в сериалах «Бывает и хуже» и «Фарго».