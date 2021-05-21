7 доказательств того, что «простушка» Бриджит Джонс легко утрет нос любому тренеру личностного роста

В далеком 2001 году на экраны вышел фильм «Дневник Бриджит Джонс». Комедия представляла собой экранизацию романа британской писательницы Хелен Филдинг. История 32-летней незамужней женщины, то и дело попадающей в нелепые ситуации, завоевала сердца миллионов зрительниц. Героиня кинокартины, уставшая от того, что окружающие пытаются контролировать ее личную жизнь, ведет дневник, в котором честно повествует обо всем происходящем. Честность — главное и самое важное качество рассказчицы.

В этом году исполняется 20 лет с момента выхода первого фильма о Бриджит Джонс. Мы в AdMe.ru считаем, что полюбившаяся нам героиня не так проста, как кажется на первый взгляд. И вот почему.

Бриджит знает, как справляться с негативом

Святая святых Бриджит Джонс — ее дневник — дал название сначала книге, а затем и фильму. И неудивительно, ведь героиня доверяет ежедневнику все свои самые сокровенные мысли. Например, описывает, как ее раздражает Марк Дарси. Сублимация негативной энергии и подробное фиксирование моментов счастья помогают Бриджит оставаться жизнерадостной и легкой на подъем: все свои тревоги она оставляет на страницах дневника. У психологов такое поведение даже получило название «эффект Бриджит Джонс». Согласно их наблюдениям, подробное описание своих чувств помогает преодолеть эмоциональные расстройства и делает нас счастливее. Причем, по мнению психологов, этот эффект работает независимо от того, ведете ли вы дневник, сочиняете стихи или даже просто записываете тексты песен, чтобы выразить свои отрицательные эмоции. Важно тут только одно — излить душу.

Она не боится ставить перед собой цели

Потерпев очередной провал на новогодней вечеринке в доме матери, Бриджит формулирует цели, которых хочет достигнуть в следующем году. Давать новогодние обещания — широко распространенная традиция еще с древности. Согласно данным одного из исследований, почти половина участников, которые приняли общие новогодние решения (к примеру, отказ от вредных привычек), добились большего успеха в их достижении, чем те, кто решил изменить жизнь в другое время года. Кстати, пример Бриджит ярко иллюстрирует то, что важными условиями для выполнения новогодних обещаний являются их конкретность, достижимость и ограниченность во времени. Соблюдение этих принципов поможет добиться поставленных целей.

Бриджит умеет одеваться уместно случаю

Чтобы сыграть Бриджит Джонс, Рене Зеллвегер набрала почти 9 кг. Завершить трансформацию в героиню актрисе помогла художник по костюмам Рэйчел Флеминг. Благодаря ее усилиям мы запомнили Бриджит по «платью из ковра», костюму зайчика и умопомрачительно коротким юбкам. Но так ли смешон ее стиль? Бриджит не стесняется ходить в офис в экстремальном мини и пикантной кофточке. Такой наряд она выбирает, когда думает, что нравится своему начальнику Дэниелу Кливеру. В остальное время Бриджит предпочитает уютные свитера розового цвета и юбки вполне консервативной длины. Все эти наряды подчеркивают женственность героини.

На официальном мероприятии — презентации новой книги ее издательства — Бриджит просто не узнать. На ней элегантное черное платье, волосы убраны, неброский макияж, аккуратный маникюр. Новогодний корпоратив героиня отметила в скромной черной блузке в ориентальном стиле. Выходит, Бриджит не так уж безнадежна — по крайней мере, когда не пытается соответствовать чьим-то ожиданиям.

Еще один запоминающийся наряд — платье, которое приготовила для новогоднего торжества мама героини. Сама Бриджит окрестила его «ковром», а Марк Дарси после знакомства дал девушке нелестную характеристику, припечатав напоследок: «Одевается, как ее мать». И неудивительно: их костюмы явно принадлежат одной эпохе.

Готова рисковать и менять свою жизнь

32-летняя Бриджит Джонс почти 10 лет работает в рекламном отделе издательства. Такой серьезный профессиональный стаж говорит о том, что героиня нацелена на карьеру и хорошо справляется с работой. Она пытается сбалансировать свою личную и профессиональную жизнь, но это дается ей с трудом. В тот момент, когда нас знакомят с Бриджит, она переживает период профессионального застоя. Работа больше не вызывает радости, перспектив нет. Поэтому порыв уволиться, спровоцированный обидой на Дэниела Кливера, кажется вполне логичным. Любопытный факт: чтобы помочь Рене Зеллвегер в превращении в Бриджит, создатели фильма нашли ей настоящую работу в лондонском книжном издательстве. Актриса устроилась туда в качестве стажера в отдел рекламы. Рене отвечала на телефонные звонки, делала ксерокопии и готовила кофе. Никто даже не подозревал, кем на самом деле является новая сотрудница.

Много читает и собрала дома целую библиотеку

В квартире Бриджит была воссоздана ретро-атмосфера: дизайнеры вдохновлялись фильмом «Завтрак у Тиффани» и 1950-ми. Стены украшены старыми праздничными сувенирами и фотографиями друзей. В спальне и ванной такой же беспорядок, как и в жизни хозяйки квартиры. Полки по всему дому заставлены книгами. В гостиной на всеобщее обозрение выставлены издания по кулинарии (все мы помним синий суп из шнурков, да?) и саморазвитию, а на прикроватной тумбочке в спальне — любовные романы Джеки Коллинз, книги британского писателя и сценариста Дэвида Амброуза, детективы Сью Графтон, которыми Бриджит зачитывается.

«Как заставить мужчин хотеть то, чего, по их мнению, они не хотят».

После болезненного расставания с Дэниелом Кливером Бриджит делает выбор в пользу того, чтобы быть собой, и избавляется от части книг, которые должны были научить ее, как найти правильный подход к мужчинам.

А во время лодочной прогулки с Дэниелом Бриджит доказывает, что читает не только женские романы и бульварную литературу. Героиня блистает знанием поэзии Джона Китса, что еще раз свидетельствует о ее уме и хорошем образовании.

Бриджит умеет посмеяться над собой и не делает трагедии из поражений

Все мы помним, как на встрече семейных пар один из героев спросил у Бриджит, почему, по ее мнению, сейчас так много незамужних женщин, которым исполнилось 30 лет. На что она ответила: «Наверное, в этом возрасте кожа начинает покрываться чешуей». В этой остроте вся Бриджит. Несмотря на мягкий характер, она не дает себя в обиду, а отличное чувство юмора позволяет ей ставить на место наглецов. На наших глазах героиня постоянно попадает в ситуации, справиться с которыми может только человек большой смелости. Ее регулярно выставляют глупышкой в глазах коллег или родственников, ее обманывает Дэниел, проблем подкидывает и деспотичная мать. Но в любых обстоятельствах Бриджит находит в себе силы сохранять самообладание, смотреть на все с улыбкой и двигаться дальше.

Она опровергает стереотипы общества о том, какой должна быть «настоящая женщина»

На жизнь Бриджит влияет не только индустрия красоты, но и общественные стандарты того, как должна выглядеть и вести себя «настоящая женщина». Она чувствует необходимость преуспеть в этом и перед свиданием с Дэниелом тщательно выполняет все процедуры, связанные с женственностью: делает эпиляцию, завивает волосы, надевает неудобное утягивающее белье. Но в результате подобные ритуалы красоты приносят Бриджит только тревогу и беспокойство. В конце концов она доказывает всем, что является независимой женщиной, которая не позволит своему весу и внешности влиять на ее карьеру, дружбу и отношения с мужчинами.

Как Бриджит вдохновила женщин полюбить самих себя

Бриджит Джонс подарила надежду многим одиноким женщинам и научила нас сохранять спокойствие в ситуациях, когда на пятки наступают эмоциональное опустошение и меланхолия. Героиня не прячется от своих мыслей, она разрешает себе быть любой: грустной, одинокой, радостной или неловкой. На примере Бриджит женщины увидели, что не нужно стесняться своих недостатков, а для того, чтобы найти вторую половинку, необязательно быть 20-летней королевой красоты. Бриджит доказала, что после 30 лет жизнь не заканчивается.

Она — обычная женщина, в которой многие узнают себя. А значит, ей доверяют, в отличие от идеальных героинь других фильмов тех лет (хотя в них встречаются, конечно, не менее интересные и яркие персонажи). Не зря Бриджит Джонс признана самой вдохновляющей киногероиней всех времен.