7 знаменитостей, которые инсценировали свою смерть, но это не точно

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Редакция AdMe.ru нашла самые «живучие» конспирологические теории о псевдосмерти звезд, которые хоть и не имеют никаких доказательств, но им почему-то хочется верить.

Майкл Джексон

Скончался 25 июня 2009 года в результате передозировки пропофолом. Смерть якобы была инсценирована Майклом, чтобы выбраться из долговой ямы и прожить остаток жизни в тишине и спокойствии. В 1993 и 2003 годах Джексон обвинялся в растлении малолетних, и в обоих случаях его вина не была доказана. Эти события и постоянные перемены во внешности (изменение цвета кожи, формы лица) были причиной травли, которая длилась годами. Каждый год появляются новые «доказательства» того, что певец жив, в прошлом году это было селфи его дочери Пэрис, на котором конспирологи увидели Майкла. В этом году интернет облетел снимок Серджио Кортеса, и это спровоцировало новую волну слухов и теорий.

Элвис Пресли (1935–1977)

Элвис Пресли умер 16 августа 1977 года от передозировки медикаментами. Певец якобы сознательно осуществил постановку своей смерти, чтобы удалиться от надоевшего шоу-бизнеса и предаться духовному совершенствованию. Теория о фиктивной смерти в 1977 году подпитывается несколькими фактами: засекреченный характер медицинского расследования причины смерти; отсутствие фотографии тела певца; неправильное среднее имя на могиле: вместо Арон — Аарон (Пресли якобы таким образом не считал бы себя похороненным). Сразу после смерти короля рок-н-ролла на сцене появился некий Орион, который был похож на кумира не только телосложением, но и идентичным тембром голоса. Певец всегда на сцене и на публике появлялся в маске, за что его многие считали реальным Элвисом.

Принцесса Диана (1961–1997)

31 августа 1997 года Диана погибла в Париже в автомобильной катастрофе. Многие считают, что леди Ди и впрямь попала в аварию в ту роковую ночь, но не умерла. Ее ранения якобы были совместимы с жизнью, и ее удалось спасти. Вместо Дианы похоронили другую женщину, а выжившая принцесса уехала в США и живет там спокойно жизнью обычной женщины, время от времени общаясь с сыновьями. Но это не единственная конспирологическая теория о ее смерти. Версия о выжившей принцессе держится на неоднозначных фактах, как, например, тот, что Диану хоронили в закрытом гробу. Кроме фотографий белокурой женщины в разрушенной после аварии машине нет никаких посмертных или предсмертных снимков Дианы.

Курт Кобейн (1967–1994)

По одной из версий следствия, Кобейн ввел себе дозу героина, несовместимую с жизнью, и выстрелил себе в голову из ружья 5 апреля 1994 года. В 2016 году в британском таблоиде Daily Mail опубликовали провокационную статью с заголовком, что певец жив, предоставив якобы видеодоказательства. На видео 2012 года перуанский исполнитель Рамиро Сааведра исполняет песню Nirvana «Come As You Are». Артист действительно похож на Кобейна и голосом, и внешне, но едва ли кому-то в здравом уме придет в голову, что это Кобейн и есть.

Тупак Шакур (1971–1996)

13 сентября 1996 Тупак Шакур скончался в отделении реанимации и интенсивной терапии в связи со множеством огнестрельных ранений. В теории 2Pac жив и здоров, живет на Кубе (где в политическом убежище находится его родственница с 80-х годов). Сторонники конспирологической теории ухватываются за любые зацепки, которые ни доказать, ни опровергнуть нельзя. Убийство Тупака до сих пор не раскрыто, белый кадиллак, из которого застрелили певца, скрылся в неизвестном направлении в городе, окруженном пустыней. После смерти рэпера под его именем было выпущено 7 альбомов с новыми песнями — это больше, чем он выпустил при жизни. Эти и другие факты подогревают идею о том, что легендарный гангстарэпер до сих пор жив.

Мэрилин Монро

5 августа 1962 года Мэрилин Монро скончалась из-за передозировки барбитуратами, официальная версия смерти — самоубийство. На момент смерти секс-символ страдала от психических расстройств и была зависима от лекарств. Посмертные фото актрисы кажутся поклонникам сильно подозрительными. Есть несколько теорий, и самая популярная — что некоей хронически больной актрисе, похожей на Монро, которую никто не знал, ввели смертельную дозу наркотиков, а затем перевезли ее в квартиру Мэрилин. Настоящую звезду, накачанную сильнодействующими успокоительными, похитили люди Кеннеди и тайно переправили в Швейцарию, где поместили в частный строго охраняемый нервно-психиатрический санаторий. Там она познакомилась со штатным врачом-гинекологом доктором Лаубе, вдовцом с тремя сыновьями, и вскоре вышла за него замуж, оставшись жить в Швейцарии. В 70-х ее супруг умер, а она до сих пор живет и здравствует, нянчится с внуками от приемных детей.

Пол Уокер

30 ноября 2013 года Пол Уокер погиб в автокатастрофе. Якобы на фото до и после аварии номера автомобилей не совпадают. Также поклонников удивило, что место катастрофы полиция почему-то не оцепила и всем желающим было разрешено делать снимки, тем не менее ни на одном из них нет погибшего Уокера. По одной из версий, даже цвет у машин не совпадает, но здесь можно поспорить — все помнят ту историю со злосчастным платьем непонятного цвета. Все же многие всерьез думают, что Пол живет на каком-то отдаленном острове вдалеке от посторонних глаз.