7 актеров, которые сыграли юные версии своих звездных старших братьев и сестер

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Оставаться в тени своего старшего брата или сестры, которым посчастливилось еще в раннем возрасте добиться успеха, — перспектива не из радужных. Однако иногда младшеньким выпадает шанс стать «тенью» своих знаменитых родственников на экране, и это уже совсем другая история. AdMe.ru собрал 7 актеров, не пренебрегших возможностью засветиться в кино, появившись в качестве юной версии героя, которого играют их звездные родные братья и сестры.

Эль Фэннинг и Дакота Фэннинг в фильме «Я — Сэм»

Младшая сестра Дакоты Фэннинг, обворожительная Эль, впервые появилась на широких экранах в 2001 году, где сыграла 2-летнюю Люси Дайамонд Доусон в фильме «Я — Сэм». Годом позже Эль еще раз пришла на помощь своей старшей сестре, исполнив роль 3-летней Элли Киз в телесериале «Похищенные».

Джейми Линн Спирс и Бритни Спирс в фильме «Перекрестки»

В начале 2000-х, когда Бритни Спирс уже вовсю штурмовала мировые музыкальные чарты, она также успела попробовать себя в актерстве. В молодежном фильме «Перекрестки» поп-принцесса сыграла Люси Вагнер, одну из трех подруг, пытающихся исполнить свои желания. Однако в этом фильме успела засветиться не одна, а сразу две Спирс. В начальной сцене фильма младшая сестра Бритни Джейми Линн сыграла юную Люси Вагнер.

Медисон де ла Гарза и Деми Ловато в сериале «Дайте Санни шанс»

Что связывает исполнительницу хита «Skyscraper» Деми Ловато и актрису Медисон де ла Гарза, которая может быть вам известна по сериалу «Отчаянные домохозяйки»? А то, что они являются сестрами по материнской линии. Помимо этого им однажды довелось делить одну съемочную площадку. Медди сыграла юную версию Санни в ситкоме «Дайте Санни шанс», где главную роль исполняет Деми Ловато.

Мэттью Лоуренс и Джоуи Лоуренс в сериале «Блоссом»

Есть в истории кинематографа и такой случай, когда сразу 3 родных брата сыграли одного и того же персонажа. Это произошло на съемках комедийного сериала «Блоссом», где успели блеснуть Джоуи, Мэттью и Эндрю Лоуренсы в роли Джо Руссо.

Таисса Фармига и Вера Фармига в фильме «Небо и земля»

Разница в возрасте между американской актрисой украинского происхождения Таиссой Фармигой и ее более именитой сестрой Верой Фармигой составляет 21 год. Так что когда старшая решила попробовать себя в качестве режиссера в фильме «Небо и земля», она, не задумываясь, позвала на съемочную площадку свою младшую сестру. Таиссе в этом фильме предстояло сыграть «подростковую версию» персонажа ее сестры, Кэролин Бриггс. «Небо и земля» удостоился положительных отзывов среди критиков, что еще раз доказывает: великие вещи могут происходить, когда ты работаешь в связке с членами своей семьи.

Рори Калкин и Маколей Калкин в фильме «Богатенький Ричи»

Когда вы слышите фамилию Калкин, вы, вероятно, сразу вспоминаете Маколея Калкина. Этот актер получил мировую славу, исполнив главную роль в фильме «Один дома». Его младший брат Рори тоже получил свою минуту славы в юном возрасте, разделив с Маколеем съемочную площадку фильма «Богатенький Ричи», где Рори сыграл юного миллиардера.

Рори Калкин и Киран Калкин в фильме «Игби идет ко дну»

А знаете ли вы, что в семье Калкиных есть еще один талантливый актер? Речь идет о среднем брате, Киране Калкине. В драматическом фильме 2002 года «Игби идет ко дну» Кирану была отведена главная роль, а его младший брат Рори сыграл этого же героя в юном возрасте.