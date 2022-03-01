7 актеров и актрис, которых посчитали слишком некрасивыми или, наоборот, слишком привлекательными для роли

Психологи говорят, что привлекательные люди часто бывают успешнее в жизни. Однако иногда красота может оказаться не преимуществом, а препятствием. Несколько актеров из нашей подборки могли остаться без ролей, потому что продюсеры сочли их недостаточно симпатичными. В то время как другим сказали, что они слишком красивы для того, чтобы сыграть определенных персонажей. И, честно говоря, мы не знаем, что хуже.

AdMe.ru нашел актеров, которые могли не сыграть свои большие роли (а кое-кто в итоге так и не сыграл), потому что казались слишком или недостаточно красивыми для этого. Мы хотим рассказать их истории своим читателям.

1. Кира Найтли

Известная британская актриса Кира Найтли сыграла главную роль в экранизации культового романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Несмотря на то, что она кажется идеальной кандидаткой на роль Элизабет Беннет, режиссер Джо Райт не хотел нанимать Киру, потому что она была слишком красивой. «Потом он встретился со мной и сказал: „А нет, ты подходишь!“» — шутит актриса.

2. Эндрю Гарфилд

Эндрю Гарфилд, сыгравший культовую роль Питера Паркера в одном из фильмов о Человеке-пауке, недавно получил премию «Золотой глобус». Однако ему не всегда так везло. В 2008 году Эндрю пробовался на роль принца Каспиана во 2-м фильме трилогии «Хроники Нарнии». Режиссер выбирал между Гарфилдом и Беном Барнсом, и роль в итоге получил последний. «Помню, я был в отчаянии. Я пробовался на роль принца Каспиана в „Хрониках Нарнии“ и подумал: „Возможно, это та самая роль“», — рассказал актер. Получив отказ, он спросил своего секретаря, в чем причина. «Я не прекращал ныть, и в конце концов она просто сдалась и сказала: „Они считают, что ты недостаточно красив, Эндрю“», — сказал он.

3. Эмми Россум

Сейчас, спустя 10 лет и 11 сезонов, нам сложно представить других актеров в сериале «Бесстыжие». Но Эмми Россум, которая играет Фиону, старшую дочь в семье Галлагер, едва не упустила эту роль, так как оказалась слишком красивой для нее. «Они не хотели видеть там меня, они даже не хотели устраивать мне прослушивание. По их мнению, мой имидж был слишком гламурным, а моя героиня не могла быть такой хорошенькой», — сказала Эмми. Но это ее не остановило. Она записала себя в роли Фионы и показала видео продюсерам. И спустя 3 прослушивания все же получила роль.

4. Дженнифер Лоуренс

К моменту съемок в «Голодных играх» Дженнифер Лоуренс уже была известна по фильму «Зимняя кость», за который ее номинировали на «Оскар». Однако ее карьера могла не быть такой блестящей, если бы актриса не получила культовую роль Китнисс Эвердин, для которой ее посчитали слишком красивой. «Мне отказали, а потом они перенесли кастинг в Нью-Йорк. На следующий день я полетела туда. И несмотря на то, что у меня были красные глаза, я пришла на прослушивание», — поделилась Дженнифер. И это сработало: актрису утвердили на роль.

5. Хью Грант

Несмотря на то, что благодаря своей внешности Хью Грант сыграл мачо во многих фильмах, например в комедии «Дневник Бриджит Джонс», однажды он чуть было не упустил роль. В 1994 году актер снялся в фильме «Четыре свадьбы и одни похороны». Он все же сыграл Чарльза, хотя автор сценария Ричард Кертис не хотел, чтобы в этой роли был Грант. «После прослушивания Ричард Кертис сделал все, что было в его силах, чтобы помешать мне получить роль. Они искали более нейтральный типаж. Полагаю, что я выглядел довольно надменным», — поделился Грант.

6. Джейми Дорнан

Роль Джейми Дорнана сериале «Крах» не имеет ничего общего с его самым известным персонажем Кристианом Греем. Коллега Дорнана по сериалу Джиллиан Андерсон рассказала, что он мог вообще не получить это работу. «Первоначально они не собирались нанимать кого-то настолько привлекательного», — рассказала Джиллиан. Дорнан все же получил эту роль. Однако, по словам Джиллиан Андерсон, «это не имело отношения к его внешности, хотя в процессе мы поняли, как это психологически воздействует на зрителя». Также она добавила: «В этом определенно было что-то интригующее».

7. Минни Драйвер

Британская актриса Минни Драйвер рассказала о самом грубом комментарии, который она когда-либо слышала за всю свою карьеру. Из-за него она едва не лишилась роли Скайлар, девушки героя Мэтта Деймона в культовом фильме «Умница Уилл Хантинг». «Продюсер картины решил, что я недостаточно привлекательна для того, чтобы сниматься в этом фильме. И не хотел, чтобы я в нем присутствовала», — сказала она. К счастью, Минни Драйвер получила роль и даже была номинирована на «Оскар».