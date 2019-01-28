60 лучших мультфильмов XXI века, которые понравятся не только детям, но и взрослым
За неполные два десятка лет нашего века были сняты сотни классных мультфильмов, которые можно посмотреть самому и включить ребенку. Мы воспользовались рейтингами «КиноПоиска» и The Playlist, чтобы составить для вас перечень лучших мультфильмов начала нынешнего столетия. И в нем далеко не только картины из США.
AdMe.ru предлагает взглянуть на список самых достойных анимационных лент и выбрать несколько для вечерних просмотров.
60. «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» (США, 2009)
59. «Мальчик и мир» (Бразилия, 2013)
58. «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня» (Великобритания, 2005)
57. «Франкенвини» (США, 2012)
56. «Барашек Шон» (Великобритания, 2015)
55. «Ранго» (США, 2011)
54. «Приключения Тинтина: Тайна единорога» (США, 2011)
53. «Аврил и поддельный мир» (Франция, 2015)
52. «Храбрая сердцем» (США, 2012)
51. «Лило и Стич» (США, 2011)
50. «Вальс с Баширом» (Израиль, 2008)
49. «Ледниковый период — 2: Глобальное потепление» (США, 2006)
48. «Мегамозг» (США, 2010)
47. «Шрек-2» (США, 2004)
46. «Семейка Крудс» (США, 2013)
45. «Иллюзионист» (Франция, 2009)
44. «Алеша Попович и Тугарин Змей» (Россия, 2004)
43. «Коралина в Стране Кошмаров» (США, 2008)
42. «Трио из Бельвилля» (Франция, 2003)
41. «Рождественская история» (США, 2009)
40. «Атлантида: Затерянный мир» (2001)
39. «Гадкий я» (США, 2010)
38. «Ральф» (США, 2012)
37. «Дорога на Эльдорадо» (США, 2000)
36. «Кунг-фу панда» (США, 2008)
35. «История игрушек: Большой побег» (США, 2010)
34. «Тайна Келлс» (Франция, 2009)
33. «Труп невесты» (США, 2005)
32. «Холодное сердце» (США, 2013)
31. «Персиполис» (Франция, 2007)
30. «Похождения императора» (США, 2000)
29. «Хранители снов» (США, 2012)
28. «В поисках Немо» (США, 2003)
27. «Мэри и Макс» (Австралия, 2009)
26. «Бесподобный мистер Фокс» (США, 2009)
25. «Мадагаскар» (США, 2005)
24. «Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя» (Франция, 2012)
23. «Маленький принц» (Франция, 2015)
22. «Как приручить дракона — 2» (США, 2014)
21. «Город героев» (США, 2014)
20. «Братец медвежонок» (США, 2003)
19. «Пробуждение жизни» (США, 2001)
18. «Рапунцель: Запутанная история» (США, 2009)
17. «Рататуй» (США, 2007)
16. «Шрек» (США, 2001)
15. «Вверх» (США, 2009)
14. «Головоломка» (США, 2015)
13. «Ледниковый период» (США, 2002)
12. «Корпорация монстров» (США, 2001)
11. «Гора самоцветов» (Россия, 2005)
10. «Спирит: душа прерий» (США, 2002)
9. «Песнь моря» (Ирландия, 2014)
8. «Планета сокровищ» (США, 2002)
7. «Остров собак» (Германия, 2018)
6. «Человек-паук: Через вселенные» (США, 2018)
5. «Как приручить дракона» (США, 2010)
4. «Ван Гог. С любовью, Винсент» (Польша, 2017)
3. «Зверополис» (США, 2016)
2. «Валли-И» (США, 2008)
1. «Тайна Коко» (США, 2017)
А какой современный мультфильм — ваш любимый?
Фото на превью Avril et le monde truqué / Je Suis Bien Content