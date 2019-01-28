60 лучших мультфильмов XXI века, которые понравятся не только детям, но и взрослым

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За неполные два десятка лет нашего века были сняты сотни классных мультфильмов, которые можно посмотреть самому и включить ребенку. Мы воспользовались рейтингами «КиноПоиска» и The Playlist, чтобы составить для вас перечень лучших мультфильмов начала нынешнего столетия. И в нем далеко не только картины из США.

AdMe.ru предлагает взглянуть на список самых достойных анимационных лент и выбрать несколько для вечерних просмотров.

А какой современный мультфильм — ваш любимый?

  • 6
  • 89
  • 16
  • 5.3k

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