60 лучших мультфильмов XXI века, которые понравятся не только детям, но и взрослым

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За неполные два десятка лет нашего века были сняты сотни классных мультфильмов, которые можно посмотреть самому и включить ребенку. Мы воспользовались рейтингами «КиноПоиска» и The Playlist, чтобы составить для вас перечень лучших мультфильмов начала нынешнего столетия. И в нем далеко не только картины из США.