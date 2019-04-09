70+ короткометражек, которые надолго останутся в памяти

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Перед создателями короткого метра стоит непростая задача: за небольшое время необходимо захватить внимание зрителя, рассказать историю и вызвать эмоции. Именно из-за «вынужденного» динамизма этот жанр фильмов чаще всего бывает провокационным, странным и понятным немногим. Но есть короткометражки, в которых больше морали, юмора или трагизма, чем в любом блокбастере. Именно такие короткие истории ждут вас в статье.

AdMe.ru попытался учесть самые разные вкусы и надеется, что в этом огромном списке каждый найдет что-то свое.

Для ценителей трогательного

Для тех, кто хочет посмеяться

Для тех, кто готов к драмам

Для любителей анимации

Для тех, кто не боится засыпать без света

Для тех, кто жизни не представляет без фантастики

Для тех, кого беспокоят остросоциальные темы

Для тех, у кого есть время на сборники

А какими короткометражками вы бы дополнили этот список?

  • 14
    2
  • 127
  • 3
  • 3.7k

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