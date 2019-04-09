70+ короткометражек, которые надолго останутся в памяти
Перед создателями короткого метра стоит непростая задача: за небольшое время необходимо захватить внимание зрителя, рассказать историю и вызвать эмоции. Именно из-за «вынужденного» динамизма этот жанр фильмов чаще всего бывает провокационным, странным и понятным немногим. Но есть короткометражки, в которых больше морали, юмора или трагизма, чем в любом блокбастере. Именно такие короткие истории ждут вас в статье.
AdMe.ru попытался учесть самые разные вкусы и надеется, что в этом огромном списке каждый найдет что-то свое.
Для ценителей трогательного
- Лила (Аргентина, 2014)
- Я скучаю по тебе (Австралия, 2014)
- Что это? (Греция, 2007)
- Сейчас или никогда (США, 2012)
- Подарок (США, 2014)
- История любви на разделенном экране (Великобритания, 2011)
- 97 % (Нидерланды, 2013)
- Знаки (Австралия, 2008)
- Подтверждение (США, 2007)
Для тех, кто хочет посмеяться
- Пластичность (Австралия, 2008)
- Носороги (Ирландия, 2012)
- Звезда (США, 2001)
- Стрелок (США, 2014)
- Детектор лжи (США, 2011)
- Эксперт (Великобритания, 2014)
- Девушка-мим (Великобритания, 2010)
- Разговор (США, 2015)
- Альтернативная математика (США, 2017)
Для тех, кто готов к драмам
- Дверь (Ирландия, 2008)
- Человек-улыбка (США, Россия, 2013)
- Телефонный звонок (Великобритания, 2013)
- Цирк «Бабочка» (США, 2009)
- Страна игрушек (Германия, 2007)
- Мост (США, Чехия, 2003)
- Заика (Великобритания, 2015)
- Загадка Вурмана (Великобритания, 2011)
- Шестизарядный (Великобритания, Ирландия, 2004)
- Увлечение (Ирландия, 2010)
Для любителей анимации
- Один маленький шаг (США, Китай, 2018)
- Песочник (США, 2016)
- Джи — нестандартная смерть (Молдова, 2012)
- Спящая красавица бабули О'Гримм (Ирландия, 2008)
- Время худеть (Франция, 2010)
- Господин Иллюминатор (Люксембург, Франция, 2013)
- Синий зонтик (Германия, 2013)
- Потухший (США, 2017)
- Продавец дыма (Испания, 2012)
- Фантастические летающие книги мистера Морриса Лессмора (США, 2011)
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Могу я остаться? (США, 2015)
- Бумажный роман (США, 2012)
- Агент 327: Операция "Парикмахерская" (Нидерланды, 2017)
- Меню (США, 2014)
- Подарок (Германия, 2014)
- Сага о Бьорне (Дания, 2011)
- Создатель (Австралия, 2011)
- Похищение (США, 2006)
- Бюро находок (Австралия, 2018)
- Девочка со спичками (США, 2006)
- Селфи с котом (Франция, 2016)
Для тех, кто не боится засыпать без света
- The Dollmaker (США, 2017)
- Vexed (США, 2016)
- Без света (Швеция, 2013)
- Папа, укрой меня (Испания, 2014)
- Мама (Испания, 2008)
- Соседи по кровати (США, 2008)
- The Smiling Man (США, 2015)
- Алексия (Аргентина, 2013)
- Shi (Япония, 2015)
- Время одиночества (США, 2013)
Для тех, кто жизни не представляет без фантастики
- Perfectly Natural (США, 2018)
- Архетип (США, 2011)
- Комната 8 (Великобритания, Польша, 2013)
- Трудно быть богом (США, 2005)
- Ракка (Канада, 2017)
Для тех, кого беспокоят остросоциальные темы
Для тех, у кого есть время на сборники
- Любовь, смерть и роботы (США, 2019)
- Париж, я люблю тебя (Франция, Германия, Лихтенштейн, Швейцария, 2006)
- Нью-Йорк, я люблю тебя (США, 2008)
А какими короткометражками вы бы дополнили этот список?