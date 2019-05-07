6 заключенных, которые удивили своими побегами не только полицейских, но и весь мир

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Редкий заключенный не задумывался о несправедливости своего наказания и о потенциальном побеге. Но некоторых запах свободы манит так сильно, что они готовы на поразительные и опасные поступки, лишь бы только не возвращаться в тюремные стены.

Мы в AdMe.ru пробежались по страницам мировой истории и отобрали примеры наиболее впечатляющих побегов из тюрьмы. А в конце вас ждет бонус — недавняя новость о крайне необычной поимке беглеца.

Паскаль Пайе 3 раза сбегал из тюрьмы на вертолете

Начал свою преступную деятельность в 24 года. Его первым резонансным преступлением стала дерзкая попытка ограбления фургона французского банка в 1997 году, во время которой погиб охранник. Вот невероятная история побегов грабителя: 1. В 2001 году Пайе сбегает вместе с сообщником, угнав вертолет. Все проходит гладко, никто из сотрудников тюрьмы и участников побега не получает увечий. 2. В 2003 году организовывает и лично участвует в побеге оставшихся за решеткой подельников. Инструменты все те же — вертолет и отличный план. Но через 3 недели беглецов вновь арестовывают. 3. 14 июля 2007 года, несмотря на строжайший тюремный контроль, 4 сообщников освобождают Пайе, похитив вертолет с пилотом в Каннах. По словам начальника охраны, именно тот факт, что в заложниках был пилот, не позволял им стрелять в беглецов. Операция побега заняла не больше 5 минут. Преступники воспользовались болгаркой и просто срезали петли с тюремных дверей, чтобы пробраться к грабителю. Пилот был найден целым и невредимым за 38 км от тюрьмы. Паскаль Пайе был арестован уже в сентябре 2007-го. Его общий срок за все преступления составляет 63 года. Место заключения не разглашается из соображений безопасности. Он признан рекордсменом по количеству побегов при помощи вертолета, а его история послужила сюжетом для одного из эпизодов шоу «Проект „Белый кролик“» (от создателей «Разрушителей легенд»).

Джек Шеппард успел сбежать из тюрьмы 4 раза за год

Родился в 1702 году в Лондоне. Отец Джека умер, когда мальчику было 6 лет, поэтому будущий преступник был приобщен к труду уже с детства. Сменив несколько работ, Джек попадает к плотнику, у которого прилежно учится вплоть до 1723 года, но потом связывается с криминалом. Вот истории, которые сделали Шеппарда настоящей легендой: 1. После предательства подельника и заключения под стражу уже спустя 3 часа сбегает, сломав деревянный потолок и пробравшись на крышу, а затем и вниз. 2. Джек попадает в тюрьму вместе с сообщницей. Он освобождает себя и даму от оков, избавляется от решетки на окнах и делает из простыней и одежды веревку, чтобы спуститься на землю. Оказавшись во дворе тюрьмы, парочка перелезает через почти 7-метровый забор и скрывается. 3. После очередного преступления Шеппарда приговаривают к смертной казни. В камере Джек обнаруживает уязвимое звено в решетке тюремной двери и ломает его. Пока его помощницы отвлекают охрану, он, благодаря своему небольшому телосложению, легко проникает сквозь отверстие в решетке и сбегает. Но вскоре вновь попадается. 4. Последний побег оказался самым сложным. Оковы, наручники, усиленное наблюдение... Но и это не остановило сорвиголову. С помощью гвоздя он освободился от части оков, взломал несколько дверей, вылез на крышу тюрьмы и, используя тюремное одеяло, перебрался вниз. А обрывки цепи на ногах он снял, уже будучи на свободе. Вскоре Джека Шеппарда поймали. Он был повешен 16 ноября 1924 года. Перед казнью его посетил знаменитый Даниель Дефо, который позже написал о преступнике книгу под названием «История замечательной жизни Джека Шеппарда».

Александр Солоник первым в истории смог совершить побег из Матросской Тишины

Широко известный киллер Курганской организованной преступной группировки. На его счету десятки убийств, жертвами которых были как сотрудники правоохранительных органов, так и криминальные «авторитеты». Солоник ни разу не отсидел положенный срок до конца и трижды сбегал из тюрьмы. Вот как ему это удавалось: 1. Был осужден на 8 лет. Услышав приговор, Солоник оттолкнул замешкавшихся конвоиров и выпрыгнул из здания суда через окно. Смог скрыться благодаря подельнику, который перевез его на катафалке в безопасное место. 2. Через 1,5 месяца после побега Солоник был пойман. За примерное поведение его перевели из обычной тюрьмы в трудовую колонию. В течение 2 лет он разрабатывал план побега, благодаря которому сбежал через канализационные трубы, подобно герою фильма «Побег из Шоушенка». 3. В ходе рейда правоохранительных органов на одном из столичных рынков Солоник с боем попытался скрыться, но был серьезно ранен. После тюремной больницы киллера перевели в следственный изолятор «Матросская Тишина». Был организован подкуп (на что, судя по слухам, ушло около миллиона долларов), в результате чего Солоник и его подельник из охраны оставили в камере манекен и с помощью альпинистского снаряжения покинули здание изолятора. Ранее побег из этого места не удавалось совершить никому. Киллер скрылся в Греции, используя поддельный паспорт. Александр Солоник был убит вместе со своей девушкой в 1997 году. О нем были сняты документальные фильмы «Курганский Терминатор» и «Возвращение Терминатора» в рамках передачи «Криминальная Россия». Также его образ часто использовался для художественных сериалов, таких как «24 часа», «Капкан для киллера» и др.

Джон Диллинджер сбежал из тюрьмы с деревянным пистолетом

Известный американский гангстер, который за период своей активности в 30-х годах успел ограбить около 20 банков, напасть на 4 отделения полиции и сбежать из тюрьмы 2 раза. Одни только случаи побега Диллинджера из тюрем заслуживают отдельного фильма: 1. Он отсидел 9 лет за ограбление магазина и был условно освобожден в мае 1933 года, но уже в сентябре вновь попался за ограбление банка. Во время обыска при поступлении сотрудники тюрьмы обнаруживают у Джона бумагу, содержание которой напоминает схему побега. Тот заявил, что не понимает, о какой схеме идет речь. Уже через 4 дня по этой схеме сбегает 8 заключенных. 12 октября в тюрьму приезжают 3 полицейских, которые заявляют о том, что забирают Диллинджера в тюрьму Индианы за нарушение условий досрочного освобождения. Попытка шерифа проверить документы закончилась перестрелкой и побегом именитого преступника. 2. После очередного ограбления банка Джон попадает в самую охраняемую тюрьму Индианы. Так о ней думали до эффектного побега гангстера. С помощью бритвы Диллинджер вырезает из куска дерева пистолет, который натирает черным кремом для обуви. Взяв на мушку охранников, он покидает тюрьму, напевая при этом песню. Джона Диллинджера убили в 1934 году, во время операции ФБР. О его жизни снято немало фильмов, среди которых наиболее известны картины «Диллинджер и Капоне», «Диллинджер мертв» и «Джонни Д.» с Джонни Деппом в главной роли.

Из тюрьмы Мэйз сбежало 38 заключенных

Тюрьма Мэйз считалась одной из наиболее защищенных в Европе. Высокие заборы с колючей проволокой, прочные бетонные ограждения блоков заключенных, стальные ворота, регулируемые дистанционно... Все это оказалось недостаточным препятствием для 38 членов Ирландской республиканской армии (ИРА), рвущихся на свободу. Полицейский рапорт подробно описывает этот грандиозный побег, мы же остановимся на некоторых узловых моментах: 1. Операция планировалась несколько месяцев. Некоторые из участников устраиваются на работу в медчасть тюремного блока, чтобы найти уязвимые места в системе безопасности. С помощью обнаруженных лазеек в тюрьму доставляют оружие. 2. 25 сентября 1983 года заключенные захватывают блок, изымают оружие и форму у охраны и выставляют группу контроля за оставшимся в блоке персоналом тюрьмы, чтобы никто не мог воспользоваться тревожной кнопкой. 3. Заключенные захватывают продовольственный грузовик, ногу водителя привязывают к педали и угрозами заставляют его следовать инструкциям. 4. Отдельная группа заключенных, переодевшись в форму охранников, захватывает сторожевое здание у главных ворот. Одному офицеру удается дать тревожный сигнал, но затем он под дулом пистолета заявляет обеспокоенным коллегам, что нажал сигнал случайно. 5. Прибывающие тем временем на работу офицеры становятся новыми заложниками. Несколько раз были инициированы попытки вновь объявить тревогу, но контролирующие пункт охраны заключенные либо обезвреживали инициатора до нажатия кнопки, либо повторно сообщали о ложном вызове. 6. Разбив в результате погони грузовик и несколько других машин, арестанты с боем вырываются из тюрьмы на очередном похищенном авто. Этот побег стал самым крупным в истории Британии. Он имел ряд политических последствий, среди которых громкие правительственные отставки и ряд судебных дел о служебной халатности. В 2017 году вышел фильм «Тюрьма Мэйз» о событиях того дня.

Фрэнка Абигнейла спокойно выпустили из тюрьмы благодаря его везению и хитрости

Стивен Спилберг и Леонардо Ди Каприо познакомили мир с историей талантливого афериста, рассказав о нем в фильме «Поймай меня, если сможешь». Но автобиография Фрэнка Абигнейла позволила узнать еще об одном занимательном факте его жизни, который не был показан в картине: 1. Во время ареста в 1971 году маршал, перевозивший Абигнейла в тюрьму, забывает документы о его заключении под стражу. Персонал, напуганный частыми проверками со стороны правозащитных организаций, принимает мошенника без документов за тюремного инспектора под прикрытием и обеспечивает его комфортными условиями заключения. 2. Воспользовавшись ситуацией, Абигнейл связывается с сообщницей, которая под видом невесты приносит ему фальшивое удостоверение инспектора. Фрэнк заявляет руководству тюрьмы о своей должности и «договаривается» о встрече с неким «агентом ФБР» вне тюремных стен. 3. Сообщница спокойно вывозит Фрэнка из тюрьмы и высаживает беглеца на автобусной остановке. Правда, долго на свободе он не пробыл: уже спустя несколько недель Абигнейла вновь арестовывают.

Бонус: беглец устал жить на Карибах и сдался властям

К двум полицейским на железнодорожной станции в Зальцбурге подошел мужчина. Он рассказал им, что 10 лет назад сбежал из тюрьмы и все это время скрывался на Карибских островах, вот только они уже не так хороши, как раньше, поэтому он принял решение сдаться властям. Полиция подтвердила историю побега и доставила «курортника» в тюрьму Зальцбурга.