6 вырезанных сцен, которые объясняют запутанный смысл фильмов

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Наверняка вы замечали, что в сюжете некоторых фильмов возникают моменты, которые невозможно понять. Оказывается, при окончательном монтаже, чтобы сократить продолжительность фильма, некоторые кадры просто вырезают. И конечно, порой не обходится без ляпов. Мы в AdMe.ru захотели понять смысл известных фильмов и нашли разгадку в тех самых недостающих кадрах.

Титаник Titanic, 1997

Особо внимательные зрители, скорее всего, заметили момент, когда у телохранителя жениха Розы на лбу внезапно появилась кровоточащая ссадина. Оказывается, изначально в фильме присутствовала сцена драки Джека и Спайсера Лавджоя, где Джек пробил его головой одну из стеклянных панелей в ресторане. При финальном монтаже создатели решили, что фильм и так слишком длинный, а персонажу Ди Каприо «излишняя жестокость» не к лицу. Поэтому драку мы так и не увидели.

Прометей Prometheus, 2012

Во вступительном эпизоде, который не вошел в финальную версию фильма, объяснялось, что пришельцы использовали черную вязкую жидкость, чтобы создать человечество. То есть люди — это мутировавшие потомки пришельцев. В этой сцене был показан обряд, в результате которого инопланетная ДНК начинает воспроизводиться в воде, создавая молекулы, клетки и все живое.

Люди Икс X-Men, 2000

Героиня Холли Берри по имени Шторм в финальной битве произносит нелепую шутку: «Что бывает с жабой, когда в нее бьет молния? То же самое, что и со всеми остальными!» Оказывается, это была дежурная шутка, которая звучала несколько раз в течение всего фильма. Создатели предполагали, что злодей Жаба будет задавать похожие загадки, которые начинаются со слов «Что будет с жабой, если...?», чтобы объяснить свои сверхспособности. А Шторм просто отпустила по этому поводу колкость.

Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега Raiders of the Lost Ark, 1981

Из этого фильма мы узнали, что если человек посмотрит на раскрытый Ковчег Завета, то его лицо сразу же расплавится. А вот Индиана об этом всегда знал, иначе чем можно объяснить, что он единственный догадался закрыть глаза в нужный момент? На самом деле эту фантастическую догадливость объясняет удаленная сцена, в которой он и Салах приходят к мудрому имаму в гости и тот предупреждает их не касаться ковчега и не заглядывать в него.

Король Лев The Lion King, 1994

Наверняка среди зрителей есть те, кто интересовался, как Нале удалось найти взрослого Симбу и что она делала так далеко от дома. На самом деле она тоже добровольно покинула дом после того, как преследуемый призраком Муфасы король Шрам потерял рассудок и пытался сделать ее своей королевой. Однако создатели решили, что тема соблазнения не очень подходит для маленьких зрителей, и вырезали ее.

Бегущий по лезвию Blade Runner, 1982

Лента «Бегущий по лезвию» оказалась лишена самой важной сцены, которую оставили лишь в режиссерской версии — сновидение Декарта, в котором он видит бегущего по лесу единорога. В конце фильма Декарт находит под дверью оригами из фольги в виде единорога. Так зритель понимает, что Гафф подбрасывает ему единорога, потому что видел его сны. Это намек на то, что единорог — образ, загружаемый в сознание всех репликантов. С помощью этой сцены режиссер оставляет нас с тревожным вопросом: является Декарт репликантом или человеком?