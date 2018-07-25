6 штампов из фильмов, которые наука разнесла в пух и прах

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Кинореальность зачастую сильно приукрашена, чтобы быть более зрелищной и запоминающейся. И все бы ничего, но некоторые киношаблоны настолько часто кочуют из ленты в ленту, что уже ненароком создают нездоровые и ложные представления о некоторых ситуациях и вещах, которые в отдельных случаях даже могут нести вред здоровью и угрозу жизни.

AdMe.ru подробно изучил и разобрался в 6 популярных штампах, которые выглядят эффектно и неизменно действенно на экранах, но не имеют ничего общего с реальным положением дел и наукой.

1. Дефибриллятор не запускает сердце, но может его сжечь

В голливудских фильмах нередко можно увидеть такую сцену: герой лежит в больничной палате после очередного сражения, но вдруг у него останавливается сердце, а на кардиомониторе пики сменяются прямой линией. Врачи в панике начинают в первую очередь искать дефибриллятор без принятия каких-либо других мер, и несколько разрядов, конечно же, спасают человека. На деле же этот аппарат вовсе не способен запустить остановившееся сердце, увы. Упомянутая выше прямая линия на мониторе в медицине называется асистолией. В этом состоянии внутри клеток сердца нет электролитов, которые с помощью разряда способны создать импульс и «завести» сердце. Получается, если асистолия, или полное отсутствие сокращения желудочков сердца, проявилась раньше, чем доктор успел применить дефибриллятор, сердце просто будет сожжено высокой температурой от разряда. Причем порой бывает ситуация, когда фибрилляция настолько мелковолновая, что не видна на ЭКГ. Так что только когда все другие варианты и мероприятия по спасению исчерпаны, можно рискнуть и дать разряд в надежде, что это поможет, но и это будет только вопросом удачи.

2. Пуленепробиваемые жилеты не обладают свойствами магического защитного поля

Итак, все пошло не по плану и герой оказался один на один с террористами, которые уже направили на него десятки винтовок и автоматов Калашникова. Казалось бы, ситуация безвыходная, но у нашего красавца есть туз в рукаве, а точнее на туловище — пуленепробиваемый жилет. С его поистине магическими защитными свойствами и парой ружей персонаж выходит практически без единой царапины из убийственной заварушки. В реальности, даже несмотря на развитие военной техники, формы и т. д., ни один жилет до сих пор не сможет полностью защитить человека от такого рода нападения, что описано выше. Тип пуленепробиваемого жилета, который в основном носят под одеждой полицейские, осуществляет защиту разве что от большинства пистолетов. Но против штурмовой винтовки он эффективен примерно так же, как если бы вы попробовали надеть 10 свитеров, то есть никак. У военных, конечно, есть бронежилеты, обмундирование, предназначенное для защиты от подобного оружия, а также от осколков мин и гранат. Но оно намного тяжелее (около 14 кг), дороже и неудобнее в носке. И даже оно рассчитано на более-менее «безболезненный» выстрел только с расстояния более 14 метров, а не в упор.

3. В зыбучих песках невозможно утонуть — только застрять

В этот раз наш незадачливый герой угодил в зыбучие пески и умоляет окружающих найти способ вызволить его. Но чем больше он сопротивляется и борется, тем сильнее зловещий песок всасывает его, и вот все, что остается на поверхности, — это его рука или шляпа. Поглощение зыбучими песками стало настолько популярным способом умерщвления персонажей в кино, что ученым пришлось посвятить немало времени исследованию его реальных характеристик и эффектов. На самом деле, падая в зыбучие пески, человек действительно «погрязает» в них, только вот это не имеет ничего общего с медленным всасыванием. На самом деле при изначальном погружении тела разные по плотности вода и песок смешиваются, что создает эффект фиксации человека на одном уровне. Но рано или поздно, если не производить слишком много движений, песок снова осядет и узник сможет потихоньку выбраться на твердую поверхность. Так что, застряв в зыбучих песках, человек может умереть разве что от голода или скуки, но никак не от утопления.

4. Укол в сердце не спасет человека, но ускорит его смерть

Даже самые великие режиссеры любят приврать. Вы наверняка вспомните не одну подобную сцену, да хотя бы ту, что из «Криминального чтива» Тарантино. Один из персонажей смело хватает шприц, вонзает его в сердце, и через пару мгновений находящийся практически при смерти пациент невообразимым образом выживает. Несмотря на зрелищность, такие эпизоды создают ложный медицинский стереотип. Если отталкиваться от реального положения дел, даже такая маленькая дырочка в сердце от иглы приведет к кровотечению и падению кровяного давления. Более того, этот метод также сопряжен с риском удушения, которое может наступить, если непрофессионал своей дрогнувшей рукой попадет в легкое. Есть гораздо более простые и верные способы спасти человека. Если нужно, чтобы медикамент попал в сердце как можно скорее, — это внутривенное введение через капельницу: весь объем крови проходит по организму за минуту, соответственно, то же самое время потребуется для лекарства. Если же время не поджимает или капельницы нет, можно ввести стандартным внутримышечным способом, и тогда на все про все уйдет 5 минут.

5. Вытаскивать пули в полевых условиях — заведомо плохая идея

Дорогого напарника подстрелили на поле боя, и капрал кричит, что нужно срочно вытаскивать пулю. Для этого нет никаких условий: ни дезинфицирующего средства, ни инструментов, ни воды, чтобы хотя бы промыть походный нож, да и в хирургии отчаянный солдат мало что понимает. Тем не менее, ни в чем толком не разобравшись, он все же смело ковыряется в ране сначала ножом, потом не менее грязными пальцами и таки вытаскивает кусок треклятого металла. Разберемся подробнее. Пуля, входящая в организм, достаточно стерильна, и, как только она замирает, вреда от нее временно никакого нет. Лучшим решением в такой ситуации будет доставить пострадавшего в ближайший пункт медицинской помощи. Ибо в полевых условиях можно нанести больше вреда, занести инфекцию или даже ненароком вызвать обильное кровотечение, если пуля зашла слишком глубоко. Конечно, иногда сценаристы устами героев оправдывают такое решение тем, что пуля может затем в течение жизни прокладывать себе путь к жизненно важному органу. Или подобный ход можно объяснить самым простым психологическим эффектом: человек инстинктивно скорее хочет избавиться от причины боли и инородного предмета в теле. Но даже в этом случае лучше все же перетерпеть и получить профессиональную помощь, сделав операцию не в полевых условиях.

6. Бытовые роботы, оснащенные оружием и обученные боевым навыкам... Зачем?

Это скорее рассуждение на тему, однако вас никогда не озадачивало то, почему фильмы про роботов, в конечном итоге обретающих самосознание, зациклены примерно на одном сценарии? Люди создают себе механизированную армию в виде бытовых и «промышленных» помощников, но затем что-то в них перемыкает и они становятся опасны для человечества. И тот нюанс, зачем изначально нужно было наделять робосозданий недюжинной силой, невероятной скоростью, волшебной броней, а в некоторых случаях и встроенным оружием, либо опускается, либо объясняется не совсем правдоподобно. Если же мы говорим о военных роботах, которые специально были созданы неуязвимыми, то почему не предусмотрен стопроцентный способ их отключения в случае неполадок? Мнения насчет того, возможно ли такое развитие событий в реальном мире, пока разделены. С одной стороны, очевидно, что есть такие банальные вещи, с которыми эти создания пока не могут справиться самостоятельно. С другой стороны, множество бытовых роботов все увереннее показывают успехи в своем деле. Например, теми, кто всерьез опасается робоапокалипсиса, даже создан сайт, на котором фиксируется рост машин и описываются возможные варианты их восстания. А к какой группе вы себя относите: точно верите, что это случится, сомневаетесь или вовсе считаете это исключительно навязанной фильмами фантастикой?