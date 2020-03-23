6 секретов российских шоу про любовь, о которых не догадается даже самый искушенный зритель

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Для большинства людей просмотр телешоу — отличный способ провести свободное время и от души посмеяться. Особой популярностью пользуются передачи, посвященные поиску любви и тонкостям семейных отношений. Однако мало кто задумывается, как ведутся съемки таких шоу и что происходит с героями, когда гаснут огни камер, а отснятый материал попадает в руки опытных монтажеров.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, что происходит за кулисами этих передач, и мы решили разобраться в главных секретах и изнанке подобных шоу.

Для многих участие в таких шоу — это всего лишь способ заработка

Зачастую телепередачи приносят в жизнь людей не только любовь и шанс разобраться в собственных отношениях, но и внушительные деньги. Например, гонорары участников «Дома-2» колеблются от 0 до 200 000 рублей. Сумма зависит от того, насколько человек полезен проекту, какой у него авторитет и статус в коллективе. Плата за съемки предусмотрена и в других программах. Недавно мой знакомый снялся как жених в шоу «Давай поженимся!». На кастинге его даже не спросили, женат он или нет. В результате все прошло прекрасно. Он выбрал, его выбрали. На вырученный гонорар накупил подарков 3 детям и жене , приехал к ним в Ейск, провел отпуск, забрал жену с собой на заработки. Она тоже заполнила там анкету, прошла кастинг. А что, деньги в семье лишними не бывают. Скоро съемки. © fraier1104 / pikabu

, приехал к ним в Ейск, провел отпуск, забрал жену с собой на заработки. Она тоже заполнила там анкету, прошла кастинг. А что, деньги в семье лишними не бывают. Скоро съемки. © fraier1104 / pikabu Знакомая семья рассказала свою грязную историю в одной программе. В процессе съемок продюсеры попросили изобразить драку. Глава семейства особо играть не умел, но денежек заработали. © nova.nova / pikabu

© nova.nova / pikabu Как рассказал бывший участник «Дома-2» Саша Вейсс, согласно контракту 101 день новичок должен находиться на шоу бесплатно. Если продержится, выплачивают компенсацию в размере 90 000 рублей. На 4-й месяц участник начинает получать 50 000, на 5-й месяц — 70 000. Далее зарплата повышается в зависимости от популярности.

Диалоги участников корректируются с помощью монтажа

Готовый видеоматериал всегда тщательно монтируется. Таким образом опытные специалисты расставляют необходимые акценты, убирают ненужное и усиливают накал страстей. Одна из участниц украинской версии «Холостяка» сказала, что на шоу 80 % — реальность, 20 % — монтаж. Причем процент зависит от конкретной участницы: в монологах положительных героинь монтажа меньше.

По словам 12-летней Насти, которая принимала участие в «Давай поженимся!» в качестве дочери жениха, большинство диалогов редакторы подкорректировали с помощью монтажа .

. Мой товарищ снимался в «Сердцах за любовь» в эпизоде с интервью, а в студию выходил уже абсолютно другой парень. Того не стали снимать крупным планом, потому что у него лицо не так хорошо смотрится в камере. © AndreyBalkonsky / pikabu

Сниматься в шоу не так просто, как может показаться

Съемки в телешоу отнимают гораздо больше сил, чем думают зрители. Эфирное время любой передачи строго ограниченно, поэтому многое остается за кадром. Участвовала в съемках передачи «Fashion-терапия» 2 года назад, так как подруга попросила прийти и рассказать о ней и ее муже пару слов (это входило в сценарий выпуска: пары, участвующие в телепередаче, обязательно нуждаются в том, чтобы их внешний вид до и после преображения оценивали друзья). Когда снимали финальную сцену выпуска, было уже около 2 часов ночи (а сидели мы там около 5–6 часов до этого), все были уставшие до ужаса, ведущая программы улыбалась на камеру из последних сил. © Даша Свидерская / Яндекс.Кью

В назначенный день съемок в «Давай поженимся!» я и другие участники прибыли в телецентр, прошли КПП и двинулись внутрь. Внутри телецентра никакого пафоса и гламура. Там нас завели в комнатушку с остальными товарищами по несчастью, вроде даже дали каких-то печенек и оставили ждать. Спустя, наверное, пару часов нас позвали в студию. Пройдя в неприметную дверцу, мы оказались за кулисами. Там провели короткий инструктаж: быть живее, стараться комментировать происходящее в студии. Запись шла лихо и бодро, практически одним дублем и без перерывов. © lelik001 / pikabu

В «Холостяке» ванная комната была одна на 25 человек, и, чтобы привести себя в порядок, нам приходилось занимать очередь. Одежду участницам предоставляли стилисты, хотя многие взяли с собой любимые платья. Их можно было надеть только с разрешения администратора.

Участники работают в условиях жесткого контракта и сценария

Все участники шоу скованы строгими рамками контракта со студиями, а иногда обязаны следовать сценарию, который пишут для них организаторы. Это делается, чтобы добиться максимального экшена в передачах и зрителям было интереснее их смотреть. В «Холостяке» нам запрещали выходить за территорию виллы, до старта шоу заставили удалить весь компромат из социальных сетей и вообще забыть о них на время съемок, иначе оштрафуют на 200–300 тыс. рублей. А за преждевременное обнародование имени холостяка и победительницы сулили штраф в 5 млн рублей.

Холостякам в специальное «ухо» говорят, что спрашивать, подсказывают, что сделать. В это трудно поверить, но люди в таких искусственно созданных условиях действительно могут друг другу понравиться.

А я жил в одном дворе с Колей, который Лопата из «Дорогая, мы убиваем детей». Он рассказывал, что там было условие: если они отказываются играть по сценарию, то выплачивают штраф в 2 раза больше обещанной суммы и денег за съемки не получают . После этого был несколько раз на съемках разных шоу в качестве зрителя и массовки ради интереса. За это тоже платят. © SkrinT4 / pikabu

. После этого был несколько раз на съемках разных шоу в качестве зрителя и массовки ради интереса. За это тоже платят. © SkrinT4 / pikabu На проекте «Холостяк» нет никакого сценария, и кому кого выбирать, тоже никто не говорит. Ко мне ни разу никто не подошел и не сказал: «Так, сейчас его поцелуешь, а с этой будешь ругаться». Нет, такого не было, мы делали все что хотели.

Секрет успеха любого участника — хорошая легенда и запоминающийся образ

Самое главное для участника телепередачи — запоминаться и быть узнаваемым публикой. Оригинальная личная история, особенности внешности и характера повышают шансы на успех и рейтинги. Существуют специальные агентства, которые занимаются тем, что помогают человеку придумать интересную легенду, запоминающийся образ и попасть на телешоу . Без всего этого обыкновенному человеку пройти кастинг в передачу достаточно сложно.

. Без всего этого обыкновенному человеку пройти кастинг в передачу достаточно сложно. Для участия в шоу часто выбирают людей, которые уже имеют популярность в интернете и сложившийся образ. Например, модель Вероника Павлова поделилась, что организаторы шоу «Холостяк» нашли ее в инстаграме и предложили принять участие в кастинге. Она согласилась.

В таких шоу специально подобраны разные типажи людей, чтобы каждый нашел что-то свое и был смысл болеть за героев. Люди недалеко ушли в плане развлечений: гладиаторские бои мы заменили на «Холостяка» и «Дом-2». © Ксандр Жмуров / Яндекс.Кью

В организации и съемках проекта «Холостяк» принимает участие большое количество людей, которые следят за тем, чтобы передать все эмоции и события зрителю. В связи с этим никакой интимной обстановки один на один, как это бывает в жизни, на проекте быть не может. Все снимают камеры.

Шоу часто реально помогают устроить личную жизнь

Скептики полагают, что любые телепередачи такого формата — всего лишь шоу и люди там не строят реальных отношений. Например, ни одна из победительниц российского «Холостяка» не вышла замуж за своего избранника. Однако благодаря участию в шоу и популярности многие из них действительно встретили вторую половинку и устроили личную жизнь. Участие в «Давай поженимся!» мне помогло. Примерно за полгода до этих событий я начал очередную переписку на сайте знакомств. Дама меня всячески динамила и никак не соглашалась на встречу в реале. Я уже практически на нее забил, но тут у меня появился коварный план. Я написал ей, что такого-то числа меня покажут в передаче «Давай поженимся!» и сама Гузеева скажет, какой я очешуенный парень. Самое смешное, что это сработало. Она согласилась встретиться. Отношения развивались стремительно, и месяца через 3 после знакомства мы поженились. Живем вот уже 5 лет. Меня потом еще звали главным героем, но жена не отпустила. © lelik001 / pikabu

Многим парам, которые познакомились на передаче «Дом-2», удалось построить крепкую семью и обзавестись детьми. Часть из них продолжают сниматься в шоу, часть живут счастливой семейной жизнью уже «за периметром».

Мой сосед женился именно на «Давай поженимся!», мы сами в шоке, но это работает. 2 детей уже. Он простой электрик, и жену Лену именно оттуда и привел. © Achana / pikabu