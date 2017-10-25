6 самых странных плагиатов известных фильмов

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Каждому хочется получить кусочек мировой славы, тем более если для этого можно просто взять хитовую идею, нанять второсортных актеров и добавить дешевых спецэффектов. AdMe.ru собрал для вас самые выдающиеся попытки переснять действительно хорошее кино.

Терминатор — Терминатор II

А вы тоже думали, что «Терминатор 2: Судный день» Джеймс Кэмерон снял только в 1991 году? И это действительно так. Но итальянцы решили, что «Терминатор II» — отличное название для фантастического фильма о монстрах. Ну и кусочек славы ухватили.

Атлантический рубеж — Тихоокеанский рубеж

Многие любят Гильермо дель Торо за его фантазию, создающую самых невероятных монстров. В «Тихоокеанском рубеже» кайдзю настолько хороши, насколько могут быть хороши инопланетные чудовища. В «Атлантическом рубеже» все то же самое, только хуже: размытые кадры и роботы, будто бы собранные из детского конструктора. И это даже не смешно.

Гарри Поттер — Аабра Ка Даабра

Индийский кинематограф просто не мог пройти мимо всемирно известной истории о мальчике-волшебнике. В «Аабре Ка Даабре» есть все: и магия, и приключения, и внезапно оживший отец, и полуголая директор школы, а еще много песен, танцев и странных спецэффектов. В очередной раз индийцы не подвели.

Коммандос — День Д

Мы тоже считаем, что в каждой стране должен быть свой коммандос: герой на пенсии, образцовый отец-одиночка, который не даст в обиду своего ребенка, расправится со всеми злодеями, при этом не забывая красиво нанести боевую раскраску.

Трансформеры — Транс морф еры

«Транс морф еры» хороши не только своим названием, а еще тем, что могут служить отличным сценарием для игры с вашими детьми: уверены, что под диваном найдется несколько роботов, которые будут точной копией тех, что задействованы в этом «шедевре» кинематографа.

Оно