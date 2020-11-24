6 причин, почему не стоит романтизировать отношения Эдварда и Беллы из «Сумерек»

12 лет назад на экраны вышла первая часть знаменитой вампирской саги «Сумерки». Фильм пришелся по вкусу молодежи, а девочки-подростки дружно разделились на два лагеря — «за Эдварда» и «за Джейкоба». Несмотря на то что с момента выхода картины прошло не так много времени, общество изменилось, и к фильму про вампиров у современных зрителей есть масса вопросов.

Мы в AdMe.ru пересмотрели всю сагу и готовы по пунктам объяснить, почему Эдвард Каллен — абьюзер, который манипулирует своей второй половинкой. А в бонусе расскажем, почему Белла тоже не сахар.

Газлайтинг

Газлайтинг — форма психологической манипуляции, когда манипулятор заставляет жертву сомневаться в своем рассудке. Самые распространенные фразы, которые выдают человека, использующего газлайтинг: «Ты все неправильно поняла», «Тебе показалось / приснилось». Жертва перестает доверять собственным глазам и чувствам и полностью полагается на слова манипулятора. В первой части саги Эдвард применяет газлайтинг. Он пытается убедить Беллу, что был рядом с ней в момент аварии и именно поэтому смог быстро приблизиться и остановить фургон. Эдвард рассказывает Белле о «выбросе адреналина», а в конце вообще заявляет, что ей никто не поверит. Главная героиня на такие уловки не поддается и добивается правды. Молодец, Белла!

Сталкинг

Сталкинг — навязчивое внимание, преследование человека. В массовой культуре сталкинг принято романтизировать. Якобы постоянное внимание и слежка за каждым шагом женщины — это признаки любви. На самом деле это не так. В фильме Эдвард выступает настоящим сталкером: он внимательно прислушивается к разговорам Беллы с одноклассниками, узнает о ее планах, даже следит за ней. Конечно, в итоге одержимость Эдварда спасла Белле жизнь, да и в целом история их любви закончилась хорошо. Но как бы чувствовала себя девушка, не испытывающая ответной симпатии к сталкеру?

Эмоциональные качели

Иногда партнер манипулирует близким человеком при помощи эмоциональных качелей. Это прием, в ходе которого человек то приближает, то отдаляет возлюбленного, буквально выбивая почву у него из-под ног. При этом жертва находится в постоянном стрессе и не понимает, как манипулятор на самом деле к ней относится. Хороший пример такого явления мы как раз видим в «Сумерках». В один день Эдвард приветлив, оказывает Белле знаки внимания, а в другой — полностью игнорирует ее. Апофеозом качелей стала вторая часть, где Эдвард бросает Беллу в лесу. Похоже на поведение любящего человека? Вряд ли. Не исключено, что именно эмоциональные качели заставили Беллу привязаться к симпатичному вампиру.

Нарушение личных границ

Помимо всего прочего, Эдвард грубо нарушает личные границы Беллы. В первую очередь, без ее ведома он забирается к ней в спальню и следит за ней. Также Эдвард бесцеремонно контролирует Беллу, порой перешагивая грань обычной заботы: требует, чтобы она пристегнулась, поела или вела себя определенным образом. В обычном мире здравомыслящая девушка должна как можно быстрее отстоять свои границы и не романтизировать нездоровые отношения.

Ограничение общения

Как правило, манипуляторы очень эгоистичны и предпочитают, чтобы жертва общалась только с ними, поэтому всеми способами препятствуют ее общению с друзьями и родственниками: то подруга плохая, то ссоры из-за мамы. В итоге жертва остается с манипулятором один на один — совершенно без защиты. На протяжении всей серии Эдвард постоянно пытается контролировать поведение Беллы. В том числе запрещает ей общаться с Джейкобом. И не просто запрещает — он ломает машину, чтобы девушка не попала к своему другу. Белла находит в себе силы противостоять запретам и реализует свое право на свободу общения. И вновь браво, Белла!

Манипуляция

Помимо всего прочего, Эдвард выказывает и другие признаки манипулятора. Во-первых, он обещает поехать к Вольтури, если останется без Беллы. Принимает за девушку важные решения, не позволяя ей быть тем, кем она хочет, — вампиром. Эдвард также применяет физическую силу, пытается принудить ее избавиться от ребенка и т. д. Мало того что Эдвард на сотню лет старше девушки, так еще за плечами у него не совсем беспечные годы. Он почти сразу задает их отношениям слишком серьезный тон. Вместо того чтобы помочь Белле справиться с неуверенностью, он лишь подкрепляет ее: твердит девушке, что за ней необходимо присматривать, смеется над ее чувствами.

Бонус: Белла тоже хороша

В целом отношения Беллы и Эдварда нельзя называть здоровыми. И виноват в этом не только 118-летний парень. Посудите сами: 17-летняя школьница с заниженной самооценкой до безумия влюбляется в опасного вампира. Постоянно лжет отцу, поспешно уезжает от него, чем сильно его ранит. Ради любимого она готова отказаться от семьи и не встречаться с родными всю оставшуюся жизнь. В то же время, несмотря на такую «любовь до гроба», девушка то и дело сближается с Джейкобом и даже целуется с ним. Оборотень, подпитываемый вниманием, не может справиться со своими чувствами и жить нормальной жизнью — он постоянно надеется, что в итоге Белла выберет его.