6 наглядных признаков, по которым даже ребенок отличит хорошего актера от плохого

Многие зрители интуитивно понимают, когда актер играет из рук вон плохо. Но не все смогут объяснить, как они это определяют. Профессиональные критики, режиссеры и зрители-киноманы делают это на раз-два, поэтому нам стоит поучиться у них.

Мы в AdMe.ru провели небольшое исследование: выведали, как люди, работающие в этой индустрии, отличают хороших актеров от плохих. А в бонусе вы узнаете, почему режиссер и сын историка кино Маркус Гедалд считает, что всеми любимый Киану Ривз ужасный актер.

1. Хороший актер выглядит аутентично

Актер играет профессионально, если он заставляет зрителя поверить тому, что переживает его персонаж. Неважно, что он делает: получает ранение, расстается с любимой или немеет от ужаса. «Если возникает ощущение, что актер притворяется, значит, он не выполняет свою работу как полагается», — пишет Маркус Гедалд.

2. Планирует свою игру

Хорошие актеры тратят много времени на подготовку. Они размышляют о мотивации своего персонажа, продумывают движения и подбирают разные способы произнесения реплик. Некоторые даже пытаются прожить судьбу своего героя — как Натали Портман, которая занималась балетом для съемок в «Черном лебеде». Один из пользователей Reddit привел прекрасный пример того, как тщательно актер может продумывать каждый свой шаг. На съемках «Красного дракона» Эдвард Нортон хотел показать, что его персонаж сильно нервничает во время допроса. Кто-то из команды предложил актеру сделать что-то банальное, например ударить по столу на камеру. Нортону такое решение не понравилось: это было слишком очевидно и грубо. Поэтому он позвал режиссера, и они вместе стали думать над тем, как актеру показать, что его герой на взводе. В итоге они остановились на том, что Нортон выходит из комнаты для допросов, и в этот момент зритель видит, что герой ужасно вспотел.

3. Знает, как удивить зрителя

Если зритель может легко предсказать реакцию актера, то налицо плохая игра. Задача актера — застать зрителя врасплох, иначе будет скучно. «Подумайте, как женщина может отреагировать на то, что ее хочет бросить парень? Она могла бы разрыдаться, истерически рассмеяться, плеснуть ему водой в лицо, полностью оцепенеть...», — рассуждает Гедалд. В качестве примеров он приводит игру Джонни Деппа, Джека Николсона, Аль Пачино, Гленн Клоуз и Гэри Олдмена. Их талант заключается в том, что они актеры-хамелеоны: никогда не знаешь, какой будет их следующая реакция.

4. Слушает коллег по сцене

Понаблюдайте за актером, когда в кадре говорит кто-то другой, а он молчит. Именно в этот момент видно актеров, которые не проживают роль, а думают о технических моментах. Например, пытаются вспомнить следующую реплику. Хороший актер полностью сосредоточен на тех, с кем он сейчас взаимодействует. Видите, что слова, сказанные актеру, оказывают на него физическое воздействие? Значит, перед вами хорошая игра. В пример Гедалд приводит актрису Клэр Дэйнс, которую он называет великолепным слушателем.

5. Отлично владеет голосом и телом

Если актер выразительно двигается и говорит, значит, он отлично выполняет свою работу. Его «инструменты» не мешают игре, в них не видно напряжения. Именно так было у Филипа Сеймура Хоффмана. Он был одарен вокально и физически, несмотря на то, что не мог похвастаться идеальным прессом. В качестве антипримера Гедалд приводит актрису Кристен Стюарт: «На нее почти больно смотреть. Она выглядит так, словно предпочла бы оказаться где угодно, только не перед камерой. Она очень застенчива или кажется такой».

6. Не боится играть сложные, противоречивые характеры

Великие актеры не боятся показывать на экране то, что большинство людей предпочитают скрывать глубоко в душе. Плохие актеры никогда не будут выставлять напоказ уродливые, мелочные черты личности. Гедалд считает, что подобную эмоциональную наготу трудно подделать. Если вы узнаете в переживаниях героя себя — значит, актер сыграл на высшем уровне. Такой талант есть у Джулианны Мур и Брайана Крэнстона.

Бонус: почему Киану Ривз плохой актер

В своем разборе хорошей и плохой актерской игры Маркус Гедалд объяснил, почему Киану Ривза нельзя назвать выдающимся актером. Дело в том, что многие судят об актерской игре по своим впечатлениям от фильма. Но это неправильно. По его мнению, если бы роль Нео отдали другому актеру, то и им все бы тоже восхищались так, как сейчас восхищаются Киану. Вот что Гедалд думает об актерских способностях Ривза: «Киану Ривз, на мой взгляд, ужасный актер. В основном потому, что он деревянный и фальшивый. Часто кажется, что он читает по карточкам, а не произносит слова от себя». И причина, по мнению Гедалда, вовсе не в том, что в «Матрице» Ривз играет сдержанного героя. Потому что есть примеры того, как прекрасно сыграли немногословных персонажей Энтони Хопкинс в фильме «На исходе дня» или Томми Ли Джонс в «Старикам тут не место». Чтобы убедить читателей, Гедалд предложил сравнить игру Ривза и Джонса, обратив внимание на их голоса и движения. Посмотрите эти два видео: нарезка с Ривзом из «Дракулы» и отрывок из «Старикам тут не место» с Джонсом. Видите разницу?