50+ современных комедий, говорящих «нет» туалетному юмору

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«Туалетным юмором» называют тот, что строится на шутках вокруг всевозможных физиологических процессов. Он встречается часто, поэтому некоторые даже ставят знак равенства между ним и современной комедией. И совершенно напрасно. Для любителей более интеллектуального, мягкого или остросоциального юмора есть множество отличных комедийных фильмов, и не только среди старого кино, но и в новинках. Авантюрная, черная, семейная или романтическая комедия — выбирайте на свой вкус.