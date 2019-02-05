50+ современных комедий, говорящих «нет» туалетному юмору
«Туалетным юмором» называют тот, что строится на шутках вокруг всевозможных физиологических процессов. Он встречается часто, поэтому некоторые даже ставят знак равенства между ним и современной комедией. И совершенно напрасно. Для любителей более интеллектуального, мягкого или остросоциального юмора есть множество отличных комедийных фильмов, и не только среди старого кино, но и в новинках. Авантюрная, черная, семейная или романтическая комедия — выбирайте на свой вкус.
AdMe.ru постарался вспомнить как можно больше картин, которые объединяет одно: им чужды низкосортные шутки. Пока мы намеренно ограничимся XXI веком.
Про семью, детей и дружбу
1. Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день (2014)
2. Маленький Николя (2009)
3. Таможня дает добро (2010)
4. Бобро поржаловать! (2008)
5. Королевство полной луны (2012)
6. Семейка Тененбаум (2001)
7. Мой лучший друг (2006)
8. Хамелеон (2001)
9. Мед в голове (2014)
10. Имя (2012)
11. Луна в бутылке (2007)
12. Шеф (2012)
13. Кадры (2013)
14. Вечная жизнь Александра Христофорова (2018)
15. От семьи не убежишь (2018)
16. 100 миллионов евро (2011)
17. Слушатель (2004)
18. Карп отмороженный (2017)
Романтические комедии
19. Безумная свадьба (2014)
20. Любовь от всех болезней (2014)
21. Сердцеед (2010)
22. Как жениться и остаться холостым (2006)
23. Любовь не по размеру (2016)
24. Дублер (2006)
25. Голубая кровь (2000)
26. Абсурдистан (2008)
27. Мистер Штайн идет в онлайн (2017)
28. Почему мужчины никогда не слушают, а женщины не умеют парковаться (2007)
Черный юмор
29. Реальные упыри (2014)
30. Красный отель (2007)
31. Зомби по имени Шон (2004)
32. Убойные каникулы (2010)
33. Добро пожаловать в Zомбилэнд (2009)
34. Грегори Мулин против человечества (2001)
35. Столетний старик, который вылез в окно и исчез (2013)
36. Румба (2008)
37. Грэбберсы (2011)
38. Залечь на дно в Брюгге (2007)
Детективы, авантюры и приключения
39. Опочтарение (2010)
40. Отель «Гранд Будапешт» (2014)
41. Зеленая книга (2018)
42. Невезучие (2003)
43. Типа крутые легавые (2007)
44. Водная жизнь (2004)
45. Снежные псы (2002)
46. Ч/Б (2014)
47. Путешествие Гектора в поисках счастья (2014)
48. Невероятная жизнь Уолтера Митти (2013)
49. Цвет волшебства (2008)
50. Неудачники (2009)
51. Слуга народа — 2 (2016)
52. В поисках Джона Гиссинга (2001)
53. В петле (2009)
54. Наполеон Динамит (2004)
55. Липучка (2011)
56. Новейший завет (2015)
57. Скотт Пилигрим против всех (2010)
А какие у вас любимые комедии?
Фото на превью Going postal \ Sky One