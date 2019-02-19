50 простых фильмов и мультиков для тех, кто учит английский язык. Сохраняйте себе список

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Просмотр кино в оригинале делает изучение иностранного языка не только эффективным, но и увлекательным. Главное только выбрать интересный вам жанр и подходящий уровень лексики. Если вы думаете, что наслаждаться фильмами в оригинальной озвучке могут лишь люди, продвинутые в английском, то скорее смотрите нашу статью.