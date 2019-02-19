50 простых фильмов и мультиков для тех, кто учит английский язык. Сохраняйте себе список
Просмотр кино в оригинале делает изучение иностранного языка не только эффективным, но и увлекательным. Главное только выбрать интересный вам жанр и подходящий уровень лексики. Если вы думаете, что наслаждаться фильмами в оригинальной озвучке могут лишь люди, продвинутые в английском, то скорее смотрите нашу статью.
AdMe.ru подобрал англоязычные кино и мультфильмы для тех, чей уровень знания языка не превышает средний.
Мультфильмы
Для базового уровня владения языком:
4. Приключения Винни-Пуха (The Many Adventures of Winnie the Pooh)
5. По ту сторону изгороди (Over the Garden Wall)
7. Время приключений (Adventure Time)
9. Гравити Фолз (Gravity Falls)
10. Рик и Морти (Rick and Morty)
12. Человек, которого зовут Флинтстоун (The Men Called Flintstone)
13. Вверх (Up)
14. Дарья (Daria)
Для среднего уровня владения языком:
18. Медведи Беренштейна (The Berenstein Bears)
19. Красавица и Чудовище (Beauty and the Beast)
20. Чип и Дейл спешат на помощь (Chip ’n’ Dale Rescue Rangers)
Кино
Для базового уровня владения языком:
Для среднего уровня владения языком:
22. Дневник памяти (The Notebook)
23. Последняя песня (The Last Song)
24. Реальная любовь (Love Actually)
25. Бойцовский клуб (Fight Club)
26. Ешь, молись, люби (Eat Pray Love)
27. Бэтмен (Batman)
28. Завтрак у Тиффани (Breakfast at Tiffany’s)
30. Рокки (Rocky)
31. Дневник Бриджет Джонс (Bridget Jones’s Diary)
32. Железная леди (The Iron Lady)
33. Агенты А.Н.К.Л. (The Man from U.N.C.L.E)
Сериалы
Для начального и базового уровней владения языком:
35. Экстр@ (Extr@)
Для среднего уровня владения языком:
39. Зена — королева воинов (Xena: Warrior Princess)
40. Тайны Смолвилля (Smallville)
41. Компьютерщики (The IT Crowd)
42. Ходячие мертвецы (The Walking Dead)
43. Дневники вампира (The Vampire Diaries)
45. Кости (Bones)
47. Как я встретил вашу маму (How I Met Your Mother)
48. Холм одного дерева (One Tree Hill)
А какие фильмы вы бы еще посоветовали тем, кто изучает английский язык?
Фото на превью Xena: Warrior Princess / MCA Television