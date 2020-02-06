50+ короткометражек, которые вместятся в один день, а впечатлений оставят на всю жизнь

5 2 102 910

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Режиссеры короткого метра явно используют магию вне Хогвартса. Как можно впихнуть в крошечные временные отрезки столько всего? Драма и комедия, ужастики и крутая анимация — все это есть в разных фильмах, которые длятся меньше получаса. А в некоторых еще и больше смысла, чем в полноценных блокбастерах.

Мы в AdMe.ru постарались учесть вкусы всех зрителей и поэтому полны надежды, что в нашем списке вы найдете что-нибудь эдакое и для себя.

Когда хочется смеяться и плакать одновременно (И немного про любовь)

Когда хочется пощекотать себе нервы

Когда хочется отвлечься от реальности

Когда хочется чего-то серьезного

Когда хочется чего-то необычного

А какие короткометражки вы можете пересматривать бесконечно?