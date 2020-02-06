50+ короткометражек, которые вместятся в один день, а впечатлений оставят на всю жизнь
Режиссеры короткого метра явно используют магию вне Хогвартса. Как можно впихнуть в крошечные временные отрезки столько всего? Драма и комедия, ужастики и крутая анимация — все это есть в разных фильмах, которые длятся меньше получаса. А в некоторых еще и больше смысла, чем в полноценных блокбастерах.
Мы в AdMe.ru постарались учесть вкусы всех зрителей и поэтому полны надежды, что в нашем списке вы найдете что-нибудь эдакое и для себя.
Когда хочется смеяться и плакать одновременно (И немного про любовь)
- Нежность (Россия, 2018)
- Подтверждение (США, 2007)
- Детектор лжи (США, 2011)
- Футбольный клуб Нефты (Франция, Тунис, Алжир, 2018)
- Только для ваших ушей (Венгрия, 2018)
- Домашний покупатель (Сингапур, США, 2018)
- Сбежавшие в Аризону (Россия, 2018)
- Запрос в друзья ждет подтверждения (Великобритания, 2012)
- Бог любви (США, 2010)
- Скука (США, 2015)
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Отель «Шевалье» (США, Франция, 2005)
Когда хочется пощекотать себе нервы
- Ужасно медленный убийца с крайне неэффективным оружием (США, 2008)
- Пила (США, 2003)
- Груз (Австралия, 2013)
- Зигота (Канада, 2017)
- Последовательность (США, 2013)
- Соседи по кровати (США, 2008)
- Собачья еда (США, 2014)
- Кот с человеческими руками (Великобритания, 2001)
- Береза (Великобритания, 2016)
- Без света (Швеция, 2013)
Когда хочется отвлечься от реальности
- Дом из маленьких кубиков (Япония, 2008)
- Игра Джери (США, 1997)
- Бао (США, Канада, 2018)
- Хулиганские сказки (Великобритания, 2016)
- Билби (США, 2018)
- Любовь к волосам (США, 2019)
- Незабываемо (Франция, 2019)
- Сестра (Китай, США, 2018)
- Поведение животных (Канада, 2018)
- Фантастические летающие книги мистера Морриса Лессмора (США, 2011)
- Котбуль (США, 2019)
- Господин Иллюминатор (Люксембург, Франция, 2013)
- Время взаймы (США, 2015)
- Ноль (Австралия, 2010)
- Потеря (Австралия, Великобритания, 2010)
Когда хочется чего-то серьезного
- Внутри (США, 2002)
- Сейчас или никогда (США, 2012)
- Телефонный звонок (Великобритания, 2013)
- Гелий (Дания, 2013)
- Одна сотая секунды (Великобритания, 2006)
- Время разлуки (Великобритания, 2019)
- Дикарь (Канада, 2018)
- Сильвия (Великобритания, 2018)
- Атака мертвецов: Осовец (Беларусь, Россия, 2018)
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Отбросы: Эрейзер (Великобритания, 2011)
Когда хочется чего-то необычного
- Кунг Фьюри (Швеция, 2015)
- Зловещая долина (Аргентина, 2015)
- Вне времени (Великобритания, 2012)
- ANIMA (Великобритания, 2019)
- Товарные войны (США, 2018)
- Неизведанное (США, 2018)
- 2036: Возрождение Nexus (США, 2017)
- Портал: Некуда бежать (США, 2011)
- Побег (США, 2010)
- Амбиция (Польша, Ирландия, Исландия, 2014)
- Пыль (Великобритания, 2013)
- Смерть тени (Бельгия, Франция, 2012)
А какие короткометражки вы можете пересматривать бесконечно?
Фото на превью Out of Time / Time Magazine