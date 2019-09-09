50 комедийных сериалов с высоким рейтингом (Сохраняйте себе для длинных осенних вечеров)

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Отличная комедия может с легкостью спасти от осенней хандры. А если это не просто 2-часовой фильм, а целый сериал, то эффективность его действия стремится к 100 %. Главное — выбрать качественный контент. Чтобы не ошибиться, советуем взглянуть на рейтинг лучших проектов, который предлагает Metacritic.

Мы в AdMe.ru уже запаслись попкорном и выбираем, что посмотреть.

  1. Мерфи Браун,1988—2018. Отличный американский ситком про журналиста и ведущую новостей. Исполнительница главной роли Кэндис Берген получила за работу в этом сериале 5 премий «Эмми».

  2. Шоу Ларри Сандерса,1992—1998. Юмористическая передача о выдуманном ток-шоу, гостями которого становятся знаменитости, пародирующие сами себя.

  3. Офис, 2005–2013. Псевдодокументальный сериал о забавных и порой очень трогательных буднях офисных работников, каждый из которых имеет свои причуды и таланты.

  4. Атланта, 2016 — наше время. История двух братьев: типичного неудачника Эрна и рэпера Альфреда. Когда второй становится популярным, первый решает стать его менеджером.

  5. Флибэг, 2016–2019. Британская комедия об остроумной и дерзкой женщине, которая хочет найти свое предназначение. Она ищет мужчину своей мечты, разбирается с родственниками и создает собственный бизнес.

  6. Все к лучшему, 2016 — наше время. Сериал о матери-одиночке, которая всеми силами пытается воспитать троих дочерей. Будет интересным всем родителям.

  7. Фарго, 2014 — наше время. Криминальная история с элементами трагикомедии для тех, кто любит непростые интересные сюжеты.

  8. В лучшем мире, 2016 — наше время. Философская фантастика, которая поведает о том, что случается с нами после смерти. Люди могут попасть и в хорошее, и в плохое место. Главная героиня, например, попадает в рай. Правда, по ошибке.

  9. Катастрофа, 2015–2019. Ситком о простой английской учительнице, жизнь которой переворачивается вверх ногами после романа с американцем. Фанаты сериала любят его за отменный юмор.

  10. Просветленная, 2011–2013. История амбициозной Эми, которой пришлось после нервного срыва восстанавливать душевное равновесие на Гавайях. Когда отдохнувшая женщина возвращается на работу, ее просветленная версия вызывает у коллег еще больше вопросов.

  1. Очевидное, 2014 — наше время. Сериал для любителей черного юмора. В центре сюжета оказывается обычная семья, которая узнает шокирующую новость о главе семейства.

  2. Луи, 2010–2015. Проект популярного стендап-комика Луи Си Кея, который умеет рассмешить любого. Сериал рассказывает о жизни Луи: от семейных эпизодов до выступлений на сцене.

  3. Умерь свой энтузиазм, 2000 — наше время. История еще одного популярного комика, на этот раз американца Ларри Дэвида. Прямолинейный, часто бестактный и всегда искренний герой не оставит равнодушным никого.

  4. Симпсоны,1989 — наше время. Классический мультсериал, который вот уже 30 лет смотрят миллионы людей. Наверное, не осталось никого на планете Земля, кто не слышал бы о семейке Симпсонов.

  5. Мастер не на все руки, 2015 — наше время. Комедия об актере индийского происхождения, который мечтает покорить Нью-Йорк. Парень зарабатывает на жизнь исполнением ролей в проходных фильмах, но верит, что скоро станет настоящей звездой.

  6. Дзен-дневники Гарри Шендлинга, 2018. Документальный фильм о жизни Гарри Шендлинга, новатора юмористического жанра, который сделал ситкомы снова популярными.

  7. Большой рот, 2017 — наше время. Необычный мультсериал от Netflix, который расскажет о проблемах полового созревания. Двое главных героев — друзья Ник и Эндрю — еще вчера были детьми, а сегодня открывают для себя прелести подросткового возраста.

  8. Конь БоДжек, 2014 — наше время. Еще один мультфильм для тех, кому больше 18 лет. У коня БоДжека кризис самоидентификации. Когда-то он был звездой голливудского шоу, а теперь пытается вернуть себе былую славу.

  9. Гуща событий, 2005–2012. Сатирический британский сериал, в котором высмеивается работа правительства. Один из самых смелых проектов в этой подборке.

  10. Кремниевая долина, 2014 — наше время. История о молодых программистах, которые хотят стать своими в мире современных технологий. Здесь вы нет феерических историй успеха, зато много отличного юмора.

  1. Белая ворона, 2016 — наше время. Честный и смешной сериал о настоящей дружбе. Понравится всем тем, кому уже надоело пересматривать «Секс в большем городе».

  2. Вице-президент, 2012–2019. Политическая сатира, в которой показано истинное лицо власти. Главная героиня комедии Селина Майер должна справляться не только с ролью вице-премьера, но и с обязанностями мамы.

  3. Оранжевый — хит сезона, 2013–2019. Комедийно-драматическая история от Netflix о событиях в женской тюрьме, основанная на биографии американки Пайпер Керман.

  4. Дамы шутят по-черному, 2019. Первое скетч-шоу, которое придумали и сами же в нем сыграли исключительно темнокожие женщины. Для этих дамочек не существует запретных тем, поэтому каждое их выступление получается смелым и ярким.

  5. Мужчина ищет женщину, 2015–2017. Крутой сериал, наполненный метафорами и сюрреалистическими метаморфозами. В центре сюжета оказывается романтик, который ищет любовь.

  6. Жизнь матрешки, 2019 — наше время. Мини-сериал о женщине среднего возраста, которая попадает во временну́ю петлю. Каждый раз на вечеринке в честь ее 36-летия происходит что-то плохое. Героине нужно понять, как вернуть себе свою жизнь.

  7. На дне, 2009–2013. История бейсболиста, чья спортивная карьера разрушилась из-за скверного характера. Герою остается только вернуться в свой родной город и устроиться на работу учителем физкультуры. Правда, о своих былых заслугах он не забывает.

  8. Замедленное развитие, 2003 — наше время. Ситком о трудностях в семейных отношениях. Наверное, каждый узнает в этом сериале кого-то из своих родственников.

  9. Дорогие белые, 2017 — наше время. Проект, который акцентирует внимание на расовых предрассудках. Вот только, в отличие от многих похожих сериалов, создателям этой ленты удалось избежать поучительного тона и подать сюжет с юмором.

  10. Брод Сити, 2014–2019. Комедия о современной молодежи, которую нужно посмотреть как минимум для того, чтобы увидеть в 3-м сезоне сериала Хиллари Клинтон.

  1. Все ненавидят Криса, 2005–2009. Ситком, в котором стендап-комик Крис Рок вспоминает трудности своего подросткового возраста. Он рассказывает о переезде из гетто в Бруклин и о том, какой непростой бывает жизнь 13-летнего парня.

  2. Бруклинский мост, 1991–1993. Сериал, который перенесет зрителей в 50-е годы прошлого века. Если скучаете по классическим лентам, выбирайте для просмотра «Бруклинский мост».

  3. Хулиганы и ботаны, 1999–2000. История об отличнице Линдси, которая влюбилась во фрика Дэниеля, поэтому решила стать частью его компании. Таких друзей у хорошей девочки еще не было.

  4. Арчер, 2009 — наше время. Мультсериал для взрослых, который заслужил популярность благодаря яркой графике и провокационным темам.

  5. Без обязательств, 2015 — наше время. Этот мини-сериал смотрится на одном дыхании. Рассказывает о брате и сестре, которые пытаются помочь друг другу справиться с проблемами и ищут счастья.

  6. Живем сегодняшним днем, 2017 — наше время. Ситком от Netflix, который напомнит о том, как трудно быть мамой двоих очень разных детей. Многим родителям стоит посмотреть этот сериал, чтобы не совершить ошибок главной героини.

  7. Малкольм в центре внимания, 2000–2006. Комедия о семейке со странностями. Мальчик Малкольм считает себя самым здравомыслящим среди родственников. Его высокий интеллект и правда мешает ему в этом безумном мире.

  8. Обзор, 2014–2017. Сатирическая история о Форресте МакНиле и его шоу «Обзор». В передаче ведущий старается не просто давать советы своим зрителям, а примерить на себя их жизнь.

  9. Лучше звоните Солу, 2015 — наше время. Спин-офф популярного сериала «Во все тяжкие». Действия разворачиваются за 6 лет до знакомства Сола Гудмана и Уолтера Уайта.

  10. Портландия, 2011–2018. Пародия на жителей хипстерского Портленда. Несмотря на то, что 1-я серия этого проекта вышла в 2011 году, он актуален до сих пор.

  1. Рами, 2019 — наше время. Сериал о типичном миллениале Рами. Он работает в недавно открытой компании, все еще живет с родителями и думает, как не утратить свою индивидуальность.

  2. Барри, 2018 — наше время. Комедия о киллере, который находит свое призвание на театральной сцене. Сериал понравится тем, кто устал от банальных сюжетов.

  3. Девочки, 2012–2017. Отличная история о женской дружбе. Обязательно посмотрите вместе с лучшей подругой.

  4. Девственница Джейн, 2014–2019. Мыльная опера о верующей девушке, которая забеременела из-за врачебной ошибки. Теперь ее консервативное окружение в ужасе от случившегося, а скромной героине нужно решать, как быть.

  5. Американская семейка, 2009 — наше время. Еще один сериал о колоритных родственниках, который не даст заскучать. Обязательно посмотрите, когда захочется посмеяться.

  6. В Филадельфии всегда солнечно, 2005 — наше время. Комедия о четырех друзьях, которые владеют ирландским баром, приносящим не слишком большой доход. В их заведении постоянно возникают неординарные ситуации.

  7. Ты — воплощение порока, 2014–2019. Сериал рассчитан на подростковую аудиторию. Однако он будет интересен и взрослым людям, которые захотят понаблюдать за не самым скромным образом жизни эксцентричного писателя и его подруги.

  8. Старость не радость, 2013–2015. История сотрудников дома престарелых. В таком, казалось бы, унылом заведении тоже нашлось место юмору.

  9. Несгибаемая Кимми Шмидт, 2015–2019. Необычная комедия о женщине, которая провела 15 лет своей жизни в заточении. После того как ее спасли из подземелья, где героиню держал сумасшедший фанатик, она отправляется покорять Нью-Йорк.

  10. Как стать богом в Центральной Флориде, 2019 — наше время. Свежий хит, на который стоит обратить внимание. Главную роль в сериале сыграла блистательная Кирстен Данст.

Какой сериал всегда поднимает настроение вам?

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