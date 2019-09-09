50 комедийных сериалов с высоким рейтингом (Сохраняйте себе для длинных осенних вечеров)

Очевидное, 2014 — наше время. Сериал для любителей черного юмора. В центре сюжета оказывается обычная семья, которая узнает шокирующую новость о главе семейства.

Луи, 2010–2015. Проект популярного стендап-комика Луи Си Кея, который умеет рассмешить любого. Сериал рассказывает о жизни Луи: от семейных эпизодов до выступлений на сцене.

Умерь свой энтузиазм, 2000 — наше время. История еще одного популярного комика, на этот раз американца Ларри Дэвида. Прямолинейный, часто бестактный и всегда искренний герой не оставит равнодушным никого.

Симпсоны,1989 — наше время. Классический мультсериал, который вот уже 30 лет смотрят миллионы людей. Наверное, не осталось никого на планете Земля, кто не слышал бы о семейке Симпсонов.

Мастер не на все руки, 2015 — наше время. Комедия об актере индийского происхождения, который мечтает покорить Нью-Йорк. Парень зарабатывает на жизнь исполнением ролей в проходных фильмах, но верит, что скоро станет настоящей звездой.

Дзен-дневники Гарри Шендлинга, 2018. Документальный фильм о жизни Гарри Шендлинга, новатора юмористического жанра, который сделал ситкомы снова популярными.

Большой рот, 2017 — наше время. Необычный мультсериал от Netflix, который расскажет о проблемах полового созревания. Двое главных героев — друзья Ник и Эндрю — еще вчера были детьми, а сегодня открывают для себя прелести подросткового возраста.

Конь БоДжек, 2014 — наше время. Еще один мультфильм для тех, кому больше 18 лет. У коня БоДжека кризис самоидентификации. Когда-то он был звездой голливудского шоу, а теперь пытается вернуть себе былую славу.

Гуща событий, 2005–2012. Сатирический британский сериал, в котором высмеивается работа правительства. Один из самых смелых проектов в этой подборке.