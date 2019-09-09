50 комедийных сериалов с высоким рейтингом (Сохраняйте себе для длинных осенних вечеров)
Отличная комедия может с легкостью спасти от осенней хандры. А если это не просто 2-часовой фильм, а целый сериал, то эффективность его действия стремится к 100 %. Главное — выбрать качественный контент. Чтобы не ошибиться, советуем взглянуть на рейтинг лучших проектов, который предлагает Metacritic.
Мы в AdMe.ru уже запаслись попкорном и выбираем, что посмотреть.
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Мерфи Браун,1988—2018. Отличный американский ситком про журналиста и ведущую новостей. Исполнительница главной роли Кэндис Берген получила за работу в этом сериале 5 премий «Эмми».
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Шоу Ларри Сандерса,1992—1998. Юмористическая передача о выдуманном ток-шоу, гостями которого становятся знаменитости, пародирующие сами себя.
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Офис, 2005–2013. Псевдодокументальный сериал о забавных и порой очень трогательных буднях офисных работников, каждый из которых имеет свои причуды и таланты.
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Атланта, 2016 — наше время. История двух братьев: типичного неудачника Эрна и рэпера Альфреда. Когда второй становится популярным, первый решает стать его менеджером.
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Флибэг, 2016–2019. Британская комедия об остроумной и дерзкой женщине, которая хочет найти свое предназначение. Она ищет мужчину своей мечты, разбирается с родственниками и создает собственный бизнес.
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Все к лучшему, 2016 — наше время. Сериал о матери-одиночке, которая всеми силами пытается воспитать троих дочерей. Будет интересным всем родителям.
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Фарго, 2014 — наше время. Криминальная история с элементами трагикомедии для тех, кто любит непростые интересные сюжеты.
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В лучшем мире, 2016 — наше время. Философская фантастика, которая поведает о том, что случается с нами после смерти. Люди могут попасть и в хорошее, и в плохое место. Главная героиня, например, попадает в рай. Правда, по ошибке.
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Катастрофа, 2015–2019. Ситком о простой английской учительнице, жизнь которой переворачивается вверх ногами после романа с американцем. Фанаты сериала любят его за отменный юмор.
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Просветленная, 2011–2013. История амбициозной Эми, которой пришлось после нервного срыва восстанавливать душевное равновесие на Гавайях. Когда отдохнувшая женщина возвращается на работу, ее просветленная версия вызывает у коллег еще больше вопросов.
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Очевидное, 2014 — наше время. Сериал для любителей черного юмора. В центре сюжета оказывается обычная семья, которая узнает шокирующую новость о главе семейства.
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Луи, 2010–2015. Проект популярного стендап-комика Луи Си Кея, который умеет рассмешить любого. Сериал рассказывает о жизни Луи: от семейных эпизодов до выступлений на сцене.
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Умерь свой энтузиазм, 2000 — наше время. История еще одного популярного комика, на этот раз американца Ларри Дэвида. Прямолинейный, часто бестактный и всегда искренний герой не оставит равнодушным никого.
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Симпсоны,1989 — наше время. Классический мультсериал, который вот уже 30 лет смотрят миллионы людей. Наверное, не осталось никого на планете Земля, кто не слышал бы о семейке Симпсонов.
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Мастер не на все руки, 2015 — наше время. Комедия об актере индийского происхождения, который мечтает покорить Нью-Йорк. Парень зарабатывает на жизнь исполнением ролей в проходных фильмах, но верит, что скоро станет настоящей звездой.
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Дзен-дневники Гарри Шендлинга, 2018. Документальный фильм о жизни Гарри Шендлинга, новатора юмористического жанра, который сделал ситкомы снова популярными.
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Большой рот, 2017 — наше время. Необычный мультсериал от Netflix, который расскажет о проблемах полового созревания. Двое главных героев — друзья Ник и Эндрю — еще вчера были детьми, а сегодня открывают для себя прелести подросткового возраста.
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Конь БоДжек, 2014 — наше время. Еще один мультфильм для тех, кому больше 18 лет. У коня БоДжека кризис самоидентификации. Когда-то он был звездой голливудского шоу, а теперь пытается вернуть себе былую славу.
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Гуща событий, 2005–2012. Сатирический британский сериал, в котором высмеивается работа правительства. Один из самых смелых проектов в этой подборке.
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Кремниевая долина, 2014 — наше время. История о молодых программистах, которые хотят стать своими в мире современных технологий. Здесь вы нет феерических историй успеха, зато много отличного юмора.
- Белая ворона, 2016 — наше время. Честный и смешной сериал о настоящей дружбе. Понравится всем тем, кому уже надоело пересматривать «Секс в большем городе».
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Вице-президент, 2012–2019. Политическая сатира, в которой показано истинное лицо власти. Главная героиня комедии Селина Майер должна справляться не только с ролью вице-премьера, но и с обязанностями мамы.
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Оранжевый — хит сезона, 2013–2019. Комедийно-драматическая история от Netflix о событиях в женской тюрьме, основанная на биографии американки Пайпер Керман.
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Дамы шутят по-черному, 2019. Первое скетч-шоу, которое придумали и сами же в нем сыграли исключительно темнокожие женщины. Для этих дамочек не существует запретных тем, поэтому каждое их выступление получается смелым и ярким.
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Мужчина ищет женщину, 2015–2017. Крутой сериал, наполненный метафорами и сюрреалистическими метаморфозами. В центре сюжета оказывается романтик, который ищет любовь.
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Жизнь матрешки, 2019 — наше время. Мини-сериал о женщине среднего возраста, которая попадает во временну́ю петлю. Каждый раз на вечеринке в честь ее 36-летия происходит что-то плохое. Героине нужно понять, как вернуть себе свою жизнь.
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На дне, 2009–2013. История бейсболиста, чья спортивная карьера разрушилась из-за скверного характера. Герою остается только вернуться в свой родной город и устроиться на работу учителем физкультуры. Правда, о своих былых заслугах он не забывает.
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Замедленное развитие, 2003 — наше время. Ситком о трудностях в семейных отношениях. Наверное, каждый узнает в этом сериале кого-то из своих родственников.
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Дорогие белые, 2017 — наше время. Проект, который акцентирует внимание на расовых предрассудках. Вот только, в отличие от многих похожих сериалов, создателям этой ленты удалось избежать поучительного тона и подать сюжет с юмором.
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Брод Сити, 2014–2019. Комедия о современной молодежи, которую нужно посмотреть как минимум для того, чтобы увидеть в 3-м сезоне сериала Хиллари Клинтон.
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Все ненавидят Криса, 2005–2009. Ситком, в котором стендап-комик Крис Рок вспоминает трудности своего подросткового возраста. Он рассказывает о переезде из гетто в Бруклин и о том, какой непростой бывает жизнь 13-летнего парня.
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Бруклинский мост, 1991–1993. Сериал, который перенесет зрителей в 50-е годы прошлого века. Если скучаете по классическим лентам, выбирайте для просмотра «Бруклинский мост».
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Хулиганы и ботаны, 1999–2000. История об отличнице Линдси, которая влюбилась во фрика Дэниеля, поэтому решила стать частью его компании. Таких друзей у хорошей девочки еще не было.
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Арчер, 2009 — наше время. Мультсериал для взрослых, который заслужил популярность благодаря яркой графике и провокационным темам.
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Без обязательств, 2015 — наше время. Этот мини-сериал смотрится на одном дыхании. Рассказывает о брате и сестре, которые пытаются помочь друг другу справиться с проблемами и ищут счастья.
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Живем сегодняшним днем, 2017 — наше время. Ситком от Netflix, который напомнит о том, как трудно быть мамой двоих очень разных детей. Многим родителям стоит посмотреть этот сериал, чтобы не совершить ошибок главной героини.
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Малкольм в центре внимания, 2000–2006. Комедия о семейке со странностями. Мальчик Малкольм считает себя самым здравомыслящим среди родственников. Его высокий интеллект и правда мешает ему в этом безумном мире.
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Обзор, 2014–2017. Сатирическая история о Форресте МакНиле и его шоу «Обзор». В передаче ведущий старается не просто давать советы своим зрителям, а примерить на себя их жизнь.
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Лучше звоните Солу, 2015 — наше время. Спин-офф популярного сериала «Во все тяжкие». Действия разворачиваются за 6 лет до знакомства Сола Гудмана и Уолтера Уайта.
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Портландия, 2011–2018. Пародия на жителей хипстерского Портленда. Несмотря на то, что 1-я серия этого проекта вышла в 2011 году, он актуален до сих пор.
- Рами, 2019 — наше время. Сериал о типичном миллениале Рами. Он работает в недавно открытой компании, все еще живет с родителями и думает, как не утратить свою индивидуальность.
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Барри, 2018 — наше время. Комедия о киллере, который находит свое призвание на театральной сцене. Сериал понравится тем, кто устал от банальных сюжетов.
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Девочки, 2012–2017. Отличная история о женской дружбе. Обязательно посмотрите вместе с лучшей подругой.
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Девственница Джейн, 2014–2019. Мыльная опера о верующей девушке, которая забеременела из-за врачебной ошибки. Теперь ее консервативное окружение в ужасе от случившегося, а скромной героине нужно решать, как быть.
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Американская семейка, 2009 — наше время. Еще один сериал о колоритных родственниках, который не даст заскучать. Обязательно посмотрите, когда захочется посмеяться.
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В Филадельфии всегда солнечно, 2005 — наше время. Комедия о четырех друзьях, которые владеют ирландским баром, приносящим не слишком большой доход. В их заведении постоянно возникают неординарные ситуации.
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Ты — воплощение порока, 2014–2019. Сериал рассчитан на подростковую аудиторию. Однако он будет интересен и взрослым людям, которые захотят понаблюдать за не самым скромным образом жизни эксцентричного писателя и его подруги.
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Старость не радость, 2013–2015. История сотрудников дома престарелых. В таком, казалось бы, унылом заведении тоже нашлось место юмору.
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Несгибаемая Кимми Шмидт, 2015–2019. Необычная комедия о женщине, которая провела 15 лет своей жизни в заточении. После того как ее спасли из подземелья, где героиню держал сумасшедший фанатик, она отправляется покорять Нью-Йорк.
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Как стать богом в Центральной Флориде, 2019 — наше время. Свежий хит, на который стоит обратить внимание. Главную роль в сериале сыграла блистательная Кирстен Данст.
Какой сериал всегда поднимает настроение вам?