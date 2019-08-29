50 фото, которые покажут, что творится на съемочных площадках культовых сериалов после слов «Стоп! Снято!»

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Каждый день один за другим выходят сериалы, которые дружно смотрит весь мир. Мало кто знает, но будни команд, которые их делают, достойны отдельного шоу. Создание спецэффектов, целые квесты по накладыванию сложного грима, отдых «в образе» и тонны шуток остаются за кадром. Правда, иногда кто-нибудь делится фотографиями со съемок.