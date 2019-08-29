50 фото, которые покажут, что творится на съемочных площадках культовых сериалов после слов «Стоп! Снято!»
Каждый день один за другим выходят сериалы, которые дружно смотрит весь мир. Мало кто знает, но будни команд, которые их делают, достойны отдельного шоу. Создание спецэффектов, целые квесты по накладыванию сложного грима, отдых «в образе» и тонны шуток остаются за кадром. Правда, иногда кто-нибудь делится фотографиями со съемок.
Сегодня AdMe.ru заглядывает «за кулисы» любимых сериалов. Присоединяйтесь.
Игра престолов
Добрые предзнаменования
Эйфория
Твин Пикс (3-й сезон)
Ривердэйл
Очень странные дела
Большая маленькая ложь
Академия «Амбрелла»
Викинги
Леденящие душу приключения Сабрины
Американские боги
Сверхъестественное
Теория Большого взрыва
Детство Шелдона
Джессика Джонс
Наследие
Болотная тварь
Мир Дикого Запада
Рассказ служанки
Дневники вампира
Чернобыль
Какие сериалы вы бы посоветовали другим читателям AdMe.ru?
Фото на превью katherynwinnick / Instagram