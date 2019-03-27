50 фильмов, сюжет которых не даст сдвинуться с места до развязки
В коллекции каждого киномана обязательно найдутся фильмы, которые словно привязывают к экрану своей интригой и неожиданными поворотами сюжета. Иногда связь настолько крепкая, что из-за нее пригорает еда на плите или же в очередной раз откладывается уборка и другие важные дела.
Мы в AdMe.ru знаем цену хорошей истории и предлагаем вам подборку из 50 фильмов, которым предстоит вступить в бой за ваше свободное время.
- Служанка (Южная Корея, 2016)
- Мистериум. Начало (Дания, 2013)
- Дикие истории (Аргентина, 2014)
- Семь психопатов (Великобритания, 2012)
- Обитель проклятых (США, 2014)
- Исчезнувшая (США, 2014)
- Пленницы (США, 2013)
- Грязь (США, 2013)
- Тринадцатая сказка (Великобритания, 2013)
- Врожденный порок (США, 2014)
- Идеальные незнакомцы (Италия, 2015)
- Никому не известный (Франция, 2014)
- Мама! (США, 2017)
- Невидимый гость (Испания, 2016)
- Робот и Фрэнк (США, 2012)
- Новый мир (Южная Корея, 2013)
- Игры в темноте (Россия, 2014)
- Пьета (Южная Корея, 2012)
- 13 грехов (США, 2013)
- Сигнал (США, 2014)
- Побудь в моей шкуре (США, 2013)
- Тело (Испания, 2012)
- Матрица времени (США, 2017)
- Голем (Великобритания, 2016)
- Ржавый ручей (США, 2018)
- Скифский агнец (Япония, 2017)
- Мешок без дна (Россия, 2017)
- Афера под прикрытием (Великобритания, 2016)
- Отель «Гранд Будапешт» (США, 2014)
- Пылающий (Южная Корея, 2018)
- В доме (Франция, 2012)
- Персональный покупатель (Франция, 2016)
- Самозванец (Великобритания, 2012)
- Фокус (США, 2014)
- Лучшее предложение (Италия, 2012)
- Я — начало (США, 2014)
- Из машины (Великобритания, 2014)
- Враг (Канада, 2013)
- Патруль времени (Австралия, 2013)
- Верзила (Канада, 2012)
- Охота (Дания, 2012)
- Раздражительность (США, 2018)
- Черная полоса (Франция, 2017)
- Поиск (Россия, 2018)
- Сумрак (США, 2015)
- Голгофа (Ирландия, 2013)
- Вопль (Южная Корея, 2016)
- Место встречи (Италия, 2017)
- Второй шанс (Дания, 2014)
- Невидимый страж (Испания, 2017)
Все остросюжетные киноленты в один пост не соберешь, но вы можете значительно расширить коллекцию. Делитесь в комментариях своими фильмами-фаворитами, а также историями о том, как много дел пришлось отложить, чтобы их посмотреть.
Фото на превью Inherent Vice / RatPac-Dune Entertainment