50 фильмов, сюжет которых не даст сдвинуться с места до развязки

  • 17
    1
  • 264
  • 18
  • 18.3k

В коллекции каждого киномана обязательно найдутся фильмы, которые словно привязывают к экрану своей интригой и неожиданными поворотами сюжета. Иногда связь настолько крепкая, что из-за нее пригорает еда на плите или же в очередной раз откладывается уборка и другие важные дела.

Мы в AdMe.ru знаем цену хорошей истории и предлагаем вам подборку из 50 фильмов, которым предстоит вступить в бой за ваше свободное время.

Все остросюжетные киноленты в один пост не соберешь, но вы можете значительно расширить коллекцию. Делитесь в комментариях своими фильмами-фаворитами, а также историями о том, как много дел пришлось отложить, чтобы их посмотреть.

Фото на превью Inherent Vice / RatPac-Dune Entertainment

  • 17
    1
  • 264
  • 18
  • 18.3k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль