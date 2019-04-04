50 документалок, которые прокачают мозг лучше, чем годы учебы в университете
Документальные фильмы отнюдь не такой скучный жанр, каким может показаться. Они способны привлечь внимание к важной проблеме, могут заставить о многом задуматься после просмотра или рассказать историю чьей-то жизни.
AdMe.ru выбрал 50 самых крутых и запоминающихся документалок, расширяющих кругозор.
Про экологию
- Вода в бутылке (2009)
- Экологический след человека (2007)
- Реальная цена моды (2015)
- Неудобная правда (2006)
- История вещей с Анни Леонард (2007)
- Мусорные мечты (2009)
- Поток: Во имя любви к воде (2008)
- Жизнь после людей (2009–2011)
- Бухта (2009)
Про планету и животных
- Путешествие на край Вселенной (2008)
- Дом. История путешествия (2009)
- Океаны (2009)
- Космос: Пространство и время (2014)
- Самсара (2011)
- Микрокосмос (1996)
- Голубая планета — 2 (2017)
- Discovery: Во Вселенную со Стивеном Хокингом (2010)
- Город кошек (2016)
- Птицы (2001)
Про человека
- Человек (2015)
- Жизнь за один день (2011)
- BBC: Планета людей (2011)
- Выбор за нами (2015)
- Мир перед ней (2012)
- Сахар (2014)
- Двойная порция (2004)
- Корпорация (2003)
- Что такое здоровье (2017)
- Корпорация «Еда» (2008)
Про интересных личностей
- BBC: Леонардо да Винчи (2003)
- Тайна Николы Теслы (1979)
- Диана: История ее словами (2017)
- Жизнь и времена Фриды Кало (2005)
- Сенна (2010)
- Боб Марли (2012)
- Кобейн: Чертов монтаж (2015)
- Эми (2015)
- Я — Хит Леджер (2017)
- Франка. Хаос и творчество (2016)
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Я — Болт (2016)
Про искусство и творчество
- BBC: Сила искусства (2006)
- Абстракция: Искусство дизайна (2017)
- Приготовьтесь, будет громко (2009)
- Сентябрьский номер (2009)
- Диор и я (2014)
- В поисках Вивиан Майер (2013)
- Изображение и текст (2009)
- Гениальный дизайн (2010)
- Овеществление (2009)
- Выход через сувенирную лавку (2010)
- Искусство и копия (2009)
Любите ли вы документальные фильмы? Какого фильма не хватает в этом списке?
Фото на превью The World Before Her / Storyline Entertainment