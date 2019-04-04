50 документалок, которые прокачают мозг лучше, чем годы учебы в университете

  • 28
    3
  • 608
  • 13
  • 10.8k

Документальные фильмы отнюдь не такой скучный жанр, каким может показаться. Они способны привлечь внимание к важной проблеме, могут заставить о многом задуматься после просмотра или рассказать историю чьей-то жизни.

AdMe.ru выбрал 50 самых крутых и запоминающихся документалок, расширяющих кругозор.

Про экологию

Про планету и животных

Про человека

Про интересных личностей

Про искусство и творчество

Любите ли вы документальные фильмы? Какого фильма не хватает в этом списке?

  • 28
    3
  • 608
  • 13
  • 10.8k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль