5 доказательств, что цвет в кино решает все

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Хорошее кино — это не только сюжет и отличная игра актеров. Кино — это костюмы, музыка, декорации и, конечно же, цветовая гамма. Иногда мы и не замечаем, какую большую роль играют полутона и оттенки. И тем интереснее в них разобраться. Мы в AdMe.ru провели небольшое расследование и выяснили, как цвет помогает фильму стать шедевром.

1. Подсказывает место действия

В некоторых фильмах иногда присутствуют нелинейное повествование либо пересечение двух миров — настоящего и фантазийного, вымышленного. Так, в фильме Кристофера Нолана «Помни» цвет помогает зрителю ориентироваться во времени: черно-белые сцены показываются в хронологическом порядке и демонстрируют события в настоящем времени, а цветные — в обратном хронологическом порядке и отражают сцены из прошлого.

В фильме «Матрица» цвет подсказывает, в каком из миров происходят события: реальный мир показан в синих оттенках, а события из матрицы — в зеленых.

2. Двигает сюжет вперед

Очень часто цвет в кинематографе помогает развитию сюжета и грамотно расставляет акценты, хотя сделать это порой и непросто. Вот несколько ярких примеров. В фильме «Драйв» четко прослеживается оранжевая гамма цветов. После сцены в лифте, когда герой Райана Гослинга жестоко расправился с противником прямо на глазах героини, мы видим, в каком шоке она осталась от этого поступка. Затем она выходит из лифта, и кадр окрашен в синие оттенки — это символ охлаждения, того, что она не будет относиться к герою как прежде уже никогда. Герой остается в оранжевом цвете, дверь лифта закрывается, разделяя персонажей.

В картине «Побег из Шоушенка» тюрьма и все события, происходящие на ее территории, окрашены в пыльно-серые и синие цвета, а вот кадры на воле — яркие, сочные и жизнерадостные. Так создатели подчеркнули, насколько сильно отличаются друг от друга эти два мира.

Все помнят, насколько яркие и красочные первые две части «Гарри Поттера»? Частично это связано с манерой съемки Криса Коламбуса, но произошло это еще и потому, что в них Гарри еще совсем ребенок. Кстати, такой же прием использован, когда нам показывают детские воспоминания профессора Снейпа, где мы видим Лили, маму Гарри. И чем мрачнее становится история, тем меньше ярких оттенков остается в повествовании — последние картины становятся темными и по содержанию, и по цветовому наполнению. Особенно это заметно в трагических сценах и битвах.

В сериале «Во все тяжкие» есть один незаметный, но любопытный цветовой прием. Конечно же, все поклонники сериала знают о перевоплощении скоромного учителя химии в наркобарона. А теперь вспомните сцену диалога Уолтера с женой, когда он произносит ту самую известную фразу: «Я и есть опасность». В начале диалога Уолтер сидит рядом с супругой в красной рубашке — хоть он и злится, но перед нами все еще тот самый учитель химии. Но потом он начинает выходить из себя, снимает рубашку, остается в темно-бордовой футболке, произносит свою коронную фразу — и перед нами уже будто другой человек, намного увереннее в себе и куда более злой.

3. Создает яркие акценты

Некоторые создатели картин в буквальном смысле играют цветом, да так, что не обратить внимание на эти трюки просто невозможно. Так поступили и создатели фильма «Список Шиндлера». Это черно-белый фильм про холокост, единственный яркий акцент в котором — маленькая девочка в красном пальто, которая ненадолго появляется в кадре. Как объяснили создатели картины, этот наряд — некий символизм холокоста, который был у всех перед носом и о котором знали все страны, ни никто ничего не делал.

Мистический фильм «Шестое чувство» нагнетает тревожность и постоянно отсылает зрителя к теме смерти при помощи красных предметов, то и дело встречающихся в кадре, будь то свитер мальчика, ручка двери, воздушный шарик или покрывало.

Невероятно красивый пример, когда цвет берет на себя одну из главных ролей в картине, — это «Плезантвиль». По сюжету двое подростков попадают из 90-х в 50-е годы прошлого века, в черно-белый мир. Это путешествие не обходится без влияния на местных жителей: чем больше познают нового герои Плезантвиля, тем больше ярких красок появляется в их жизни, а в фильме появляются все новые и новые цветовые акценты.

И конечно, нельзя не упомянуть про «Город грехов» — черно-белый криминальный триллер в стиле нуар, где цвет используется так узко, что приобретает важнейший сюжетный смысл, и у зрителя буквально не остается выбора, чтобы не обратить на него внимание.

4. Создает образ героя

Излюбленная фишка многих режиссеров — придание цвета тому или иному персонажу. В «Алисе в Стране чудес» можно с удивлением обнаружить, что у многих персонажей есть собственный цвет: конечно, это Красная и Белая королевы, а также Алиса — ее цвет синий, и Безумный Шляпник — ему принадлежит оранжевый. В ключевых сценах цвета героев становятся интенсивнее, а еще можно отметить то, как их цвета работают в одном кадре и как они влияют друг на друга.

В фильме «Господин Никто» перед героем открываются сразу несколько жизненных путей, и во многом они зависят от того, с какой девушкой он останется. У каждой героини есть свой цвет, который сопутствует ей на протяжении всей картины: для Джин это желтый, для Элизы — голубой, для Анны — красный.

5. Радует глаз

Конечно же, часто цвет в кинематографе используется для красоты картинки. К примеру, сочетание комплементарных, то есть двух противоположных цветов на цветовом круге помогает придать кадру жизни, так как глаз воспринимает теплый и холодный цвет в одном кадре как нечто гармоничное. Пожалуй, самый яркий тому пример — это сочетание синего и желтого цветов, которое так любят создатели блокбастеров.

Реже используется сочетание красного и зеленого — они тоже привлекают внимание и делают картинку яркой. Такая цветовая гамма часто встречается в «Амели».

Еще один приемчик: использование аналогичной цветовой схемы, то есть цветов, расположенных на палитре по соседству. Это создает теплую, уютную атмосферу в кадре и также достаточно приятно глазу.

Создать фейерверк красок на экране так, чтобы это не превратилось в какофонию, нелегко, но на помощь снова приходят цветовые схемы. Зато результат стоит затраченных усилий, и отличный пример — это «Ла-Ла Ленд», где сочные и яркие кадры будто бы ссылаются на атмосферу 60–70-х годов и отлично передают творческий дух Лос-Анджелеса.

В то же время обратите внимание, как меняется гамма и «глушится» свет в грустные моменты фильма — это можно заметить во время ссоры за ужином, а также прощальной сцены в баре.

Все эти приемы с цветом влияют и на восприятие картины, и на эмоции зрителей, производя на них неизгладимое впечатление. Замечали ли вы подобные вещи при просмотре кино? Делитесь своими наблюдениями в комментариях, вдруг мы о чем-то не рассказали.