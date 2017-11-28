5 режиссеров, которые взяли сцены из чужих фильмов. И киноманы поймут почему

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наверняка бывает, что вы цитируете или упоминаете рассказы из жизни своего кумира — так сказать, в восхищении снимаете перед ним шляпу. К своеобразному «поклону без шляпы» зачастую прибегают и режиссеры, вставляя в свои фильмы отсылки или конкретные сцены из культовых кинокартин. Это ни в коем случае не считается плагиатом, потому что убери эти сцены из нового фильма — он никак не потеряет в форме или в содержании. Это скорее разговор, дань уважения ученика учителю. AdMe.ru собрал подобные отсылки из современных фильмов, которые, держим пари, вы даже не замечали.

«Ла-ла Ленд»

Выпустить в век мегаблокбастеров и многомиллионных спецэффектов такой богом и зрителем забытый жанр, как мюзикл, — это уже победа. А получить звание фильма года, насобирать «Оскаров» и завоевать любовь всех кинокритиков — это триумф. Конечно же, Дэмьен Шазелл, режиссер «Ла-ла Ленда», воспользовавшись шансом сотворить такой фильм, не мог не вставить в него отсылки к классическим произведениям жанра. Поэтому тут Райан Гослинг и у столбов «развевается», как в ленте «Поющие под дождем», и у скамеек танцует, как в фильме «Время свинга», и в танцующих пробках стоит, как в «Шербурских зонтиках». Взгляните сами.

«Ла-ла Ленд» и «Вестсайдская история» (1961)

«Ла-ла Ленд» и «Поющие под дождем» (1952)

«Ла-ла Ленд» и «Мулен Руж» (2001)

«Ла-ла Ленд» и «Красный шар» (1956)

«Ла-ла Ленд» и «Забавная мордашка» (1957)

«Ла-ла Ленд» и «Бродвейская мелодия 40-х» (1940)

«Гражданин Кейн» vs. «Волк с Уолл-стрит»

Если вы посмотрите самый лучший фильм в истории, коим вот уже второй век подряд кинематографисты признают «Гражданина Кейна», то где-то на 40-й минуте вы начнете понимать, что он вам что-то сильно напоминает... А уж в момент, когда крутой начальник и миллионер мистер Кейн устраивает вечеринку в офисе, запуская сначала барабанщиков, а затем девушек из кабаре, у вас и вовсе появится чувство дежавю — это киноцитата, господа. Это Мартин Скорсезе процитировал Орсона Уэллса, режиссера «Гражданина Кейна».

Фильмы Квентина Тарантино

Многие называют Тарантино самым искусным вором, так как уж слишком много его сцен и образов перекликаются с классическими фильмами. На самом деле во всем, так скажем, виновато образование Квентина: он учился не у лучших специалистов в столичных университетах, а просто у телевизора с видеопроигрывателем во время работы в видеопрокате. И запомнил лучшее.

«Самурайская история» (1998) и «Убить Билла» (2003)

«Восемь с половиной» (1963) и «Криминальное чтиво» (2003)

«Игра смерти» (1978) и «Убить Билла» (2003)

«Госпожа Кровавый Снег» (1973) и «Убить Билла» (2003)

«Наемник» (1968) и «Джанго освобожденный» (2012)

«Город в огне» (1987) и «Бешеные псы» (1992)

«Антихрист» — это зеркало «Зеркала»

Когда на премьере в Каннах эта шокирующая драма датчанина закончилась посвящением Тарковскому, зал разразился хохотом. Ну никак не вяжется это, на первый взгляд, порномракобесие с величайшим режиссером. Да, «Антихрист» — это не история Тарковского, но тем не менее в фильме действительно есть множество аллюзий к «Зеркалу»: и манера съемки, и герои, символы, главное место действия, природа, и, главное, роль женщины в ней. Если «Зеркало» — это гимн матери, то «Антихрист» — это ее ужасная изнанка, то есть своеобразное зеркало «Зеркала». Сам Триер сказал, что всю жизнь воровал у Тарковского и настал тот момент, когда стоит воздать ему должное.

Стэнли Кубрик и Уэс Андерсон

Что тут говорить, Стэнли Кубрик и Уэс Андерсон — короли симметрии. Причем первый гений служит вдохновителем второго. Оттого, если показать незнающему зрителю кадры из их фильмов вперемешку, человек вряд ли разберется, где чей фильм. Попробуйте разобраться сами (нажать сюда).

«Ностальгия» по «Выжившему»

Страсть еще одного голливудского режиссера к Андрею Тарковскому стала видна зрителю после ролика Миши Петрика, в котором сравниваются 17 сцен из «Выжившего» с кадрами русского классика. Это, как мы уже объясняли, не плагиат, а один из лучших примеров того, как нужно вести «кинодиалог» со своим кумиром.