5 причин, почему Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс — лучшая пара Голливуда

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Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли умеют бесподобно подшутить друг над другом. Что самое интересное, сами они называют это секретом своего счастливого брака. Ну а другие 4 секрета вы узнаете из нашей статьи.

У нас в AdMe.ru немало любимчиков среди звездных пар Голливуда, но все же если бы нас спросили, какая из них самая-самая, то мы не задумываясь ответили бы: Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли. Убедитесь сами.

1. У них классное чувство юмора

На день рождения супруги актер опубликовал совместную фотку с Блейк, обрезав при этом больше половины ее изображения, и добавил: «С днем рождения, моя восхитительная жена».

Блейк не осталась в долгу и в заветный день разместила снимок супруга с актером Райаном Гослингом, сдобрив его поздравлением: «С днем рождения, детка».

Райан опубликовал кадр с Блейк со съемочной площадки фильма, в котором она занята, подписав пост хештегом #Без_фильтров.

Лайвли поделилась снимком, на котором они вместе с Рейнольдсом, и добавила: «Единственная вещь, которой я горжусь на этой фотографии, — прическа, которую я сделала себе сама».

Райан испек печенье, и вот как это оценила его вторая половинка: «Муж приготовил немного рождественского печенья... Зато он очень красивый».

Актеры не раз признавались, что чувство юмора — это то, что они ценят друг в друге и что здорово выручает их в семейной жизни, а Райан даже назвал это секретом их счастливой семейной жизни.

2. Они отличные друзья

До начала романа актеры дружили целых два года, возможно, именно это помогает Блейк и Райану поддерживать в браке не только романтические отношения, быть родителями, но и оставаться настоящими друзьями. Актриса не раз делилась в интервью, что может обратиться к мужу за советом или поплакать на его плече, и он отлично ее понимает: для нее он — настоящий друг, ну а она для Райана — приятель.

3. Семья для них — на первом месте

Супруги воспитывают двоих дочерей: старшей, Джеймс, скоро исполнится 4 года, а младшей, Инес, почти 2. Звезды признаются, что родительство — непростая штука, но приносит им море удовольствия. Блейк и Райан выросли в многодетных семьях, им нравилась эта атмосфера дружбы и сплоченности, поэтому они тоже хотят много детей. Супруги никогда не участвуют в съемках одновременно. Так дети всегда под контролем хотя бы одного из родителей.

Райан пишет забавные твиты. Сюжеты для них ему подсказывает каждодневная жизнь с детьми. В них он делится советами по воспитанию, своими наблюдениями и открытиями. Многим они могут показаться жесткими, но все-таки поклонников юмора актера больше, чем критиков.

4. И Блейк, и Райан обладают прекрасным чувством стиля

Образы актеров смотрятся стильно и гармонично не только на красной дорожке, но и в повседневной жизни. Кстати, у Блейк никогда не было личного стилиста. Все свои образы актриса подбирает сама и признается, что это приносит ей истинное удовольствие.

Райан считает, что аккуратность и умение одеваться по фигуре у канадцев в крови (актер по происхождению канадец). К слову сказать, журнал People в 2010 году назвал актера самым сексуальным мужчиной планеты.

5. У них есть дело, которое их объединяет

Супруги совместно занимаются благотворительностью: помогают пострадавшим от стихийных бедствий и детям из малообеспеченных семей, навещают больных детей в госпиталях. Кроме этого, звездная пара поддерживает деятельность фонда Child Rescue Coalition, который борется с распространением детской порнографии. Блейк участвует в работе многих общественных организаций, которые занимаются правами детей и их защитой, а Райан даже принимал участие в благотворительном марафоне.