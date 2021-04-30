5 секретов всенародной любви к фильмам Марка Захарова. И почему не все коллеги-режиссеры были в восторге от его творчества

В 2021 году исполняется 40 лет культовому спектаклю «Юнона и Авось», а фильм «Двенадцать стульев» отмечает 45-летний юбилей. Все это творения Марка Захарова, который не боялся разговаривать со зрителем на серьезные темы, да и еще делал так, что чуть ли не все реплики персонажей его кинолент и сценических постановок мгновенно расхватывались на цитаты.

Мы в AdMe.ru долго пытались разгадать секрет популярности работ знаменитого режиссера. И знаете, кажется, у нас это получилось.

1. Сказочные, на первый взгляд, истории с философским подтекстом

«Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно» — это и слова из песни в фильме «Обыкновенное чудо», и пожалуй, девиз практически всех фильмов Захарова. И если популярные в то же время комедии Леонида Гайдая ставили целью только насмешить зрителя, то Марк Захаров умудрялся в своих сказках-притчах поднимать серьезные темы, рассуждая о верности и предательстве, надежде и отчаянии, эгоизме и самоотречении.

«Давным-давно, когда я была еще маленькой и смотрела этот фильм вместе с родителями, то совсем его не понимала и искренне веселилась только над бабочкой, которая крылышками бяк-бяк-бяк-бяк. Пересмотрев кино в сознательном возрасте, я обнаружила в нем для себя столько прекрасного, столько мудрого, изящного, доброго, грустного и веселого, что просто влюбилась в это самое настоящее Необыкновенное Чудо!» © Murlyka / Kinopoisk

Признайтесь, вы любите перечитывать классику? А Марк Захаров снял такой фильм по повести Алексея Толстого «Граф Калиостро», что его с удовольствием пересматривают вот уже несколько десятилетий. Совершенно верно, мы знаем его как «Формулу любви».

«Любовь — бессмертная тема! Вот что действительно не поддается никакому логическому, научному, а тем более магическому объяснению. Просто люди владеют таким даром — любить! Согласитесь, что есть над чем задуматься. Это не пустое кино, тут есть пища для размышлений». © Valiza / Kinopoisk

2. Мелодии, которые напевала практически вся страна

«Вот и славно, трам-пам-пам», — подпевали зрители влюбленной парочке в «Обыкновенном чуде». В этом же фильме Андрей Миронов исполнил свою знаменитую песню про бабочку, которая «крылышками бяк-бяк-бяк-бяк». Но, пожалуй, одной из самых запоминающихся стала «Неаполитанская песенка» (она же «Уно моменто») из «Формулы любви». Музыку и слова этой псевдоитальянской арии сочинил композитор Геннадий Гладков, а актеры Семен Фарада и Александр Абдулов жалостливо исполнили ее на экране. С тех пор мы знаем историю о бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море, а его девушка ждала на берегу. Мало кто из нас не помнит слова «Я тебя никогда не забуду, я тебя никогда не увижу», которые прозвучали в рок-опере «Юнона и Авось». Кстати, этот спектакль до сих пор идет на сцене театра «Ленком», где Марк Захаров был главным режиссером с 1973 по 2019 годы.

«Это надо услышать. Мало кто сегодня так сыграет, споет, проживет. Эпизод, где Резанов на помолвке переодевает Кончите платок, а потом они долго обмениваются словами „Я тебя никогда не увижу“ и „Я тебя никогда не забуду“, — по-настоящему великая сцена». © apamdolo / Kinopoisk

3. Смелые решения и творческие эксперименты

В 1976 году Марк Захаров выпустил киноверсию романа Ильфа и Петрова «12 стульев». Самое интересное, что буквально за 5 лет до этого, в 1971 году, вышел одноименный фильм Леонида Гайдая. Он как раз и стал одним из самых ярых критиков новой версии приключений Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова. Гайдай называл захаровскую экранизацию «преступлением», потому что считал свою версию более точной. Но главную точку в споре двух режиссеров все же поставили обычные люди. Многие из нас смотрели оба фильма, прекрасно помнят диалоги персонажей и считают, что это как раз тот случай, когда экранизация не испортила книгу. А это значит, что обе режиссерские работы нашли своего зрителя. Интересный факт: Андрей Миронов и Анатолий Папанов пробовались на те же роли в фильме «12 стульев» Гайдая, но тот предпочел им Арчила Гомиашвили и Сергея Филиппова. Существует даже легенда, что грузинский актер, придя на кинопробы, заявил режиссеру: «Я и есть Бендер».

4. Целое созвездие любимых народом актеров

В фильмах Марка Захарова часто снимались актеры театра «Ленком». А ведь на тот момент это была одна из самых ярких трупп в стране, в состав которой входили Евгений Леонов и Александр Абдулов, Татьяна Пельтцер и Инна Чурикова, Олег Янковский и Леонид Броневой. Ну и конечно, не обходилось без приглашенных звезд — взять хотя бы любимчика публики Андрея Миронова. Он не единожды украшал своим присутствием фильмы Захарова. Спорим, вы прекрасно помните его роли министра-администратора в «Обыкновенном чуде» и обаятельного мошенника Остапа Бендера в «12 стульях».

5. Меткие реплики, которые разошлись на цитаты

— На что жалуемся?

— На голову жалуется.

— Это хорошо. Легкие дышат, сердце стучит.

— А голова?

— А голова — предмет темный, исследованию не подлежит.

На двух лошадях скакать — седалища не хватит!

— Селянка, /.../ подь сюды. Хочешь большой, но чистой любви?

Три дня я гналась за вами — да! — чтобы сказать вам, как вы мне безразличны!

Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны, я чертовски привлекателен. Чего зря время терять?

— А кто у нас муж?

— Волшебник.

— Предупреждать надо.

После венчания мы уехали с супругой в свадебное путешествие: я в Турцию, она в Швейцарию. И три года жили там в любви и согласии.

Судя по обилию комплиментов, вы вернулись с плохой новостью.

Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!