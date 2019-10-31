5 фишек сервиса Netflix, благодаря которым он перевернул мир кино (Кажется, мы все у него на крючке)

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Как-то программист Рид Хастингс забыл вернуть кассету с фильмом в видеопрокат. Парню пришлось заплатить огромный штраф. Он рассказал об этой несправедливости своему другу Марку Рандольфу, с которым они нашли оригинальное решение проблемы: создать компанию по аренде дисков, которая будет работать исключительно через интернет. Так в 1997 году появился онлайн-сервис Netflix. И хотя большинство бизнесменов критиковали задумку молодых людей, считая, что клиентам легче встать с дивана и зайти в магазин, а не пользоваться сайтом Хастингса и Рандольфа, время показало, что идея Рида и Марка была тем, чего не хватало индустрии развлечений.

Нам в AdMe.ru захотелось понять, почему на стриминговый сервис Netflix сейчас подписано 154 млн человек и какие стратегии этой компании намекают на то, что это только начало.

1. Netflix знает, что мы хотим посмотреть

Сервис гордится своим алгоритмом рекомендаций и утверждает, что угадывает наши предпочтения с точностью до 85%. Чтобы добиться такого результата, в 2006 году Netflix организовал конкурс. Компания была готова заплатить $ 1 млн тем программистам, которые придумают самый эффективный метод предвидения наших новых любимых фильмов и сериалов. Победителями состязания стала команда BellKor’s Pragmatic Chaos. Их алгоритм оценивает всю нашу активность на сайте, сравнивает наши оценки с оценками других пользователей и часто предлагает неочевидные, но интересные рекомендации.

Некоторые пользователи даже заводят отдельный профиль для «постыдных» картин, чтобы не портить список рекомендаций в основном аккаунте.

Успешная работа алгоритма BellKor’s Pragmatic Chaos делает так, что мы не можем попрощаться с Netflix, поскольку уверены в том, что следующий фильм и сериал будут еще увлекательнее.

2. У каждого сайт выглядит по-разному

Сервис предлагает каждому пользователю не только персональные рекомендации, но даже персональные афиши. Не так давно поднялся скандал из-за того, что темнокожие зрители видели на кинокадрах фотографии темнокожих актеров, которые хотя и участвовали в этих проектах, но играли далеко не главные роли.

Netflix оправдался тем, что просто показывает людям то, что они хотят видеть. Например, если вы смотрите все фильмы с Анджелиной Джоли, то сайт будет демонстрировать вам ее снимки всюду, где только можно. Даже если экранное время Джоли в новой ленте составляет несколько минут, вы все равно увидите именно ее в рекламе премьеры.

3. Netflix снимает свои фильмы и сериалы

В 2013 году компания решила не только покупать контент у других студий, но и производить свой. Первым оригинальным сериалом сервиса стал «Карточный домик». Этот выбор не был случайным. Дело в том, что одноименный сериал BBC 1990 года пользовался популярностью у пользователей Netflix. Адаптация тоже стала хитом.

4. Сервис выпускает не только популярные картины, но и авторское кино

С самого начала на сайте Netflix можно было найти не только премьеры и классику для всех, но и лучшие независимые фильмы. Последние наконец получили шанс пробиться к зрителю, минуя путь кинотеатров, которые оккупировали блокбастеры. Считается, что именно эта компания спасла от забвения отличный детектив Фрэнсиса Форда Копполы «Разговор». Из последних авторских новинок на Netflix стоит отметить получившую 3 статуэтки «Оскар» «Рому» Альфонсо Куарона и ожидаемого «Ирландца» Мартина Скорсезе.

5. Компания стоит во главе технического прогресса

У сервиса высокий стандарт качества видео. Год назад Netflix запретил публиковать у себя ролики, снятые на камеры Arri, которые, кстати, считаются самыми популярными в Голливуде. Эта техника поддерживала только разрешение 3,2К, а сайт хотел фильмы и сериалы в 4К. Чтобы не терять такого клиента, как Netflix, Arri пришлось выпустить новую камеру с сенсором в 4,5К.

Качественное видео, огромный выбор контента и постоянные инновации бренда — все это заставляет нас, зрителей, смотреть всё новые и новые продукты от этого сервиса.