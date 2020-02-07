5+ деталей, которые вы могли не заметить в фильме «Паразиты», собравшем 6 номинаций на «Оскар»

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6 номинаций на «Оскар», «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля и множество других престижнейших кинонаград, высокие оценки критиков и простых зрителей — все это о фильме «Паразиты», снятом талантливым южнокорейским режиссером Пон Чжун Хо. Здесь нет сумасшедших спецэффектов или головокружительных съемок, но этой картине удалось произвести эффект разорвавшейся бомбы и задеть самые тонкие струны человеческой души.

В преддверии премии «Оскар» мы в AdMe.ru решили пересмотреть один из лучших фильмов 2019 года и обратить внимание на те детали и скрытые смыслы, которые, возможно, вы не заметили при просмотре. Внимание: в статье множество спойлеров!

О чем этот фильм?

Режиссер картины рассказал, что история фильма отчасти автобиографична: когда-то в студенчестве он подрабатывал репетитором в состоятельной семье. Тогда ему казалось, будто он шпионит за чьей-то чужой жизнью. Сюжет поначалу складывается просто: парень из небогатого семейства по фамилии Ким не без обмана попадает на работу в качестве репетитора английского языка в богатую семью Паков. Очень быстро семья Кимов смекает, что это их шанс вырваться из безденежья, и постепенно все четверо устраиваются на службу к Пакам. И если первая половина картины похожа на сатирическую комедию, то чем дальше продвигается сюжет, тем более крутые и драматичные повороты ждут оцепеневшего зрителя.

Фильм буквально напичкан символами и метафорами, наделен мощным посылом и при помощи художественных приемов всячески намекает зрителю, что каждая сцена здесь неспроста. Если коротко, то эта картина говорит о социальном неравенстве и той бездне, которая разделяет богачей и бедняков. Режиссер Пон Чжун Хо назвал свою работу «комедией без клоунов и трагедией без злодеев», и это действительно так, ведь у каждого героя здесь своя правда. Давайте рассмотрим некоторые детали картины повнимательнее, чтобы глубже понять ее смысл.

1. Различие в домах

Практически все действие фильма происходит в замкнутом пространстве: это либо дом бедняков, либо дом богачей. В самом начале фильма камера медленно скользит вниз, спускаясь в жилище Кимов — полуподвальную лачугу. Здесь мало света, тесно и грязно, а самое высокое место в доме — это туалет, сидя возле которого герои пытаются поймать бесплатный интернет. Дом Кимов находится на полуподвальном этаже, тем самым будто давая надежду своим обитателям. Люди живут еще не совсем под землей, и да, есть страх скатиться на самое дно, но в то же время есть и шанс выбраться.

С домом богачей Паков еще интереснее: еще во время написания сценария и создания раскадровок режиссер картины знал, как примерно должен выглядеть особняк. Все, что снималось в доме, снималось не просто так, и все передвижения были спланированы заранее, чтобы показать, как герои ловко прячутся, шпионят, крадутся — как самые настоящие паразиты. Внимание уделялось даже тому, с какой стороны на дом Паков будет светить солнце, — это было важно для сцены развязки. Есть и еще одна важная деталь, которая встречается буквально на протяжении всего фильма. Догадались, о чем мы?

2. Обилие лестниц

В фильме очень много лестниц и ступеней. Дом Паков не просто находится в хорошем районе города, он расположен на возвышенности, на которую сначала нужно взобраться и только потом подняться в дом по нескольким лестничным пролетам. Дом бедняков Кимов, как мы помним, — в полуподвале, но даже чтобы попасть в их район, нужно спуститься по множеству городских лестниц. Так создатели фильма подчеркивают, что социальное положение героев не просто различается — это буквально вершина и низ социальной лестницы. Лестницы отсылают и к ступеням общественной иерархии, по которым пытаются вскарабкаться бедняки.

Когда мы узнаем о существовании в доме подвала, где бывшая домработница скрывает своего мужа от коллекторов, то становится понятно, где оно, то беспросветное дно, с которого практически невозможно подняться. Бедняки Кимы не скрывают своего презрения к хозяевам и, более того, считают себя выше их.

Удивительно, что за все время владения своим домом богачи даже не узнали о существовании в нем бункера. Все потому, что Паки никогда не смотрят вниз и не интересуются тем, что там происходит. Это ярко характеризует сцена в спальне дочери Паков: Ким-младший спрятался под кроватью девочки, его заметила собака и начала тявкать, но девочка просто забрала собаку и даже не нагнулась, чтобы заглянуть под кровать.

Внезапное возвращение хозяев опускает Кимов с небес на землю: трое членов семьи стремятся поскорее скрыться. Помните, что по дороге домой они попали под сильный дождь, который вызвал подтопление в их районе? Именно дом Кимов из-за низкого расположения был затоплен в первую очередь, в то же самое время дом Паков остался цел и невредим. Даже кадр со стекающей водой намекает, что стремительный поток льется вниз, туда, где находится дом Кимов, и вот-вот они увидят, что потеряли все свое имущество. Герои понимают, что, как бы они себя ни обманывали, их место, увы, на том самом дне, от которого они только что отрекались в подвале богатого дома.

3. Различие во внешнем виде героев

Конечно, создатели фильма подчеркивали разное социальное положение героев и при помощи их внешнего вида — дорогой и простой одежды, но в этом плане есть интересные детали. Так, когда богатые и бедные показаны в одном кадре, то первые всегда в яркой, светлой одежде и лучше освещены, а бедняки словно постоянно находятся в их тени.

4. Про границы

Глава семейства Паков не раз подмечал, что терпеть не может, когда люди переходят границы. Оригинальным визуальным приемом Пон Чжун Хо показал, как эти самые границы разделяют богатых и бедных: во многих кадрах фильма можно заметить, что богатые Паки отделены от Кимов теми или иными вертикальными линиями. И как бы Кимы ни мечтали, им никогда не пересечь эту границу.

5. Почему Ким убил Пака?

У многих зрителей после просмотра фильма остался открытым один вопрос: почему же глава семьи Ким бросился с ножом на своего хозяина и убил его? Для этого нужно вспомнить некоторые детали картины.

Помните, как во время дня рождения сына Ким-старший и Пак-старший сидели в кустах в костюмах индейцев? Именно тогда Ким, почувствовав хороший момент, решил сделать своему хозяину комплимент. А теперь вспомним про нетерпимость Пака к пересечению границ. Он довольно резко оборвал своего водителя и указал ему на то, что он просто делает свою работу. Они не друзья и никогда ими не были. И не будут.

Вспомним и то, что семейство Паков несколько раз говорило о неприятном запахе, а однажды они обсуждали, что запах исходит именно от прислуги. Этот разговор услышал Ким-старший. Таким образом, социальная пропасть между семьями подчеркивается даже запахом нищеты, от которого почти невозможно избавиться, если ты живешь в лачуге.

Именно поэтому, когда Пак подходит к трупу обезумевшего мужчины из подвала, чтобы забрать ключи от своей машины, и зажимает нос из-за неприятного запаха, что раздается от бедняка, Ким-старший слетает с катушек и набрасывается на Пака с ножом. Это был катализатор. Ким понимает, что Пакам совершенно наплевать на то, что его дочь мертва, а сын при смерти, и единственное, чего они хотят, — это как можно скорее уехать и больше не соприкасаться ни с тем ужасом, что произошел в этом месте, ни с теми людьми, что пострадали.

6. Что означает камень?

Еще один любопытный момент связан с камнем, который семья Кимов в самом начале получает в качестве подарка. Сам режиссер говорит, что хотел привлечь внимание зрителей к этому камню и создать небольшую интригу. В Корее нет традиции дарить камни, поэтому этот подарок выглядит как минимум странно. Зрители думают, что, возможно, это какая-то метафора, но в определенный момент Ким-младший сам говорит, что это метафора, и от этого все становится еще запутаннее.

Именно камень был единственной вещью, которую Ким-младший забрал из своего затопленного дома: он стал для него чем-то вроде талисмана. Понимая, что именно он виноват во всей цепочке событий, парень принимает решение самостоятельно разобраться с обитателями подвала и отправляется туда с камнем. Но в результате тот, кому был подарен этот камень, сам же получает им по голове и чуть не лишается жизни. «Я думаю, что камень вносит дополнительный слой в повествование. Чувствуется, будто это проклятый предмет, и в итоге он весь в крови. Он будто рассказывает историю всех этих ужасных событий», — говорит режиссер.

7. Кто же на самом деле паразиты?

С одной стороны, очевидно, что паразиты — это семья Кимов, что вторглась в дом богатых людей и вьет из них веревки. Но с другой стороны, можно предположить, что паразиты — это семья богачей, ведь без своих слуг они не смогут справиться ни с хозяйством, ни с некоторыми другими проблемами — чего уж тут, они даже не знают, что творится в их подвале. Да и семья Кимов не так глупа, как кажется, иначе они не сумели бы выжить водителя и экономку и так ловко обвести вокруг пальца хозяев. Кажется, в этом вопросе у создателей картины нет готового ответа и ко всем своим героям они относятся беспощадно, к тому же по большому счету все в той или иной степени оказываются паразитами.

Понравился ли вам фильм «Паразиты»? Какие ощущения у вас остались после просмотра?