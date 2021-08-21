40+ сериалов, по которым можно прокачать свой английский похлеще, чем по хваленым самоучителям

Некоторые любят изучать английский по книгам, другие предпочитают смотреть фильмы или сериалы на языке оригинала. Так вот, специально для тех, кому нравится наслаждаться этим прекрасным языком, мы и подготовили сериальную подборку, условно разделив ее на 4 части.

Мы в редакции AdMe.ru постоянно прокачиваем свои знания английского, поэтому нам не составило труда составить этот список, где каждый может найти то, что будет соответствовать его уровню владения языком и личным предпочтениям.

Для начинающих

Для базового среднего уровня

Для основного среднего уровня

Для продвинутого уровня

Вдали (Away; 2020)

Сплетница (Gossip Girl; 2021 — наст. вр.)