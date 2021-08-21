AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь
AdMe

40+ сериалов, по которым можно прокачать свой английский похлеще, чем по хваленым самоучителям

---1
44

Некоторые любят изучать английский по книгам, другие предпочитают смотреть фильмы или сериалы на языке оригинала. Так вот, специально для тех, кому нравится наслаждаться этим прекрасным языком, мы и подготовили сериальную подборку, условно разделив ее на 4 части.

Мы в редакции AdMe.ru постоянно прокачиваем свои знания английского, поэтому нам не составило труда составить этот список, где каждый может найти то, что будет соответствовать его уровню владения языком и личным предпочтениям.

Для начинающих

Для базового среднего уровня

Для основного среднего уровня

Для продвинутого уровня

Смотрите ли вы сериалы на языке оригинала? Может, вам есть чем поделиться в плане изучения иностранных языков с остальными читателями?

Фото на превью The Good Place / 3 Arts Entertainment, Normal People / Hulu Originals, Suits / Universal Cable Productions
---1
44
Поделиться этой статьёй