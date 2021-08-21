40+ сериалов, по которым можно прокачать свой английский похлеще, чем по хваленым самоучителям
Некоторые любят изучать английский по книгам, другие предпочитают смотреть фильмы или сериалы на языке оригинала. Так вот, специально для тех, кому нравится наслаждаться этим прекрасным языком, мы и подготовили сериальную подборку, условно разделив ее на 4 части.
Мы в редакции AdMe.ru постоянно прокачиваем свои знания английского, поэтому нам не составило труда составить этот список, где каждый может найти то, что будет соответствовать его уровню владения языком и личным предпочтениям.
Для начинающих
- Экстр@ (Extr@; 2002–2004)
- London Central (2014)
- Детство Шелдона (Young Sheldon; 2017 — наст. вр.)
- Разочарование (Disenchantment; 2018 — наст. вр.)
- В лучшем мире (The Good Place; 2016–2020)
- Несгибаемая Кимми Шмидт (Unbreakable Kimmy Schmidt; 2015–2019)
- Конец чертового мира (The End Of The F***ing World; 2017–2019)
- Время приключений (Adventure Time; 2010–2018)
- Храбрейшие воины (Bravest Warriors; 2012 — наст. вр.)
- Блеск (Glow; 2017–2019)
Для базового среднего уровня
- Американская семейка (Modern Family; 2009–2020)
- Грейс и Фрэнки (Grace and Frankie; 2015–2021)
- Быть Эрикой (Being Erica; 2009–2011)
- С большой буквы (The Bold Type; 2017–2021)
- Дневники вампира (The Vampire Diaries; 2009–2017)
- Отец Браун (Father Brown; 2013 — наст. вр.)
- Академия Амбрелла (The Umbrella Academy; 2019 — наст. вр.)
- Убивая Еву (Killing Eve; 2018 — наст. вр.)
Для основного среднего уровня
- Декстер (Dexter; 2006–2013)
- Великая (The Great; 2020 — наст. вр.)
- Викинги (Vikings; 2013–2020)
- Книжный магазин Блэка (Black Books; 2000–2004)
- Нормальные люди (Normal People; 2020)
- Теория большого взрыва (The Big Bang Theory; 2007–2019)
- Тед Лассо (Ted Lasso; 2020 — наст. вр.)
- Удивительная миссис Мейзел (The Marvelous Mrs. Maisel; 2017 — наст. вр.)
- Вне времени (Timeless; 2016–2018)
Для продвинутого уровня
- Аббатство Даунтон (Downton Abbey; 2010–2015)
- Мир Дикого Запада (Westworld; 2016 — наст. вр.)
- Карточный домик (House of Cards; 2013–2018)
- Черное зеркало (Black Mirror; 2011 — наст. вр.)
- Мистер Робот (Mr. Robot; 2015–2019)
- Во все тяжкие (Breaking Bad; 2008–2013)
- Защитник (The Protector; 2018–2020)
- Форс-мажоры (Suits; 2011–2019)
- Правило Коми (The Comey Rule; 2020)
- Третий день (The Third Day; 2020)
- Мы те, кто мы есть (We Are Who We Are; 2020)
- Рэтчед (Ratched; 2020 — наст. вр.)
Смотрите ли вы сериалы на языке оригинала? Может, вам есть чем поделиться в плане изучения иностранных языков с остальными читателями?
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