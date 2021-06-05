40+ фильмов с мрачной атмосферой, от просмотра которых даже в жаркий день побегут мурашки

Представьте себе место действия: старинное поместье или замок, темные коридоры, где от малейшего сквозняка колеблется пламя свечи. Из-за некой мрачной тайны ночью лучше не бродить по дому и держать двери своей комнаты крепко запертыми. Все эти признаки присущи определенной категории фильмов, которые продолжают традиции готического романа на большом экране.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили рейтинги и выбрали лучшие кинокартины с мрачной атмосферой, которые приятно посмотреть, уютно устроившись на диване, когда за окном бушует непогода. А в качестве бонуса — несколько сериалов, наслаждение которыми можно растянуть на много вечеров подряд.

Ребекка (2020)

Самая свежая экранизация одноименного романа Дафны дю Морье. Молодая скромная девушка, потеряв родителей, устраивается компаньонкой к пожилой леди. На отдыхе она знакомится с богатым аристократом Максимилианом де Винтером и выходит за него замуж. Когда после свадьбы новобрачная прибывает в свой новый дом — поместье Мэндерли, она обнаруживает, что все вокруг до сих пор хранит на себе отпечаток прежней владелицы — бывшей жены хозяина поместья, Ребекки. Этот роман неоднократно экранизировали. Для тех, кто предпочитает классику, есть знаменитая картина 1940 года, которую снял Альфред Хичкок. Рейтинг IMDb — 6 Похожие фильмы: Незваные (2009)

Сторожка (2019)

Красавица для чудовища (2017)

Драматический фильм о жизни Мэри Шелли, подарившей миру роман «Франкенштейн». Будущая писательница живет с известным поэтом Перси Шелли и вынуждена делить его внимание с другими женщинами. В конце концов пара оказывается в поместье лорда Байрона. Именно там у Мэри возникает идея создания романа о Франкенштейне. Кстати, первая публикация рукописи вышла в 1818 году без указания имени автора. О существовании Мэри Шелли весь мир узнал спустя 5 лет. Рейтинг IMDb — 6,5 Похожие фильмы: Виктор Франкенштейн (2015)

Малышка зомби (2019)

Багровый пик (2015)

После гибели отца Эдит выходит замуж за баронета Томаса Шарпа и уезжает с ним в его родовое поместье в Британии. Там же живет его сестра — зловещая красавица Люсиль. Поместье Аллердэйл, хозяйкой которого становится Эдит, стоит над шахтой, где добывают красную глину. Из-за особенностей местной почвы выпавший снег тут же приобретает красный оттенок. Дом словно живет своей жизнью, а к Эдит по ночам приходят странные видения. Начиная что-то подозревать, она решает разгадать загадку Аллердэйла. Рейтинг IMDb — 6,5 Похожие фильмы: Пансионат (2006)

Приют (2007)

Обитель теней (2017)

Тринадцатая сказка (2013)

Фильм по одноименному нашумевшему роману. Маргарет Ли работает в букинистической лавке своего отца, когда получает предложение стать биографом знаменитой писательницы Виды Винтер. Героиня соглашается и переезжает в старинный особняк, принадлежащий ее работодательнице. Там в беседах с женщиной Маргарет Ли постепенно раскроет ее тайну, которая будет волшебным образом перекликаться и с ее собственной жизнью. Рейтинг IMDb — 6,9 Похожие фильмы: История двух сестер (2003)

Экстрасенс (2011)

Женщина в черном (2012)

Молодой вдовец Артур Киппс отправляется в загадочный дом на острове, чтобы разобраться с бумагами клиента своей адвокатской конторы. Поместье изолировано: каждый день дорога, соединяющая его с большой землей, уходит во время прилива под воду. Выполняя свою работу, Артур сталкивается с местным суеверием о женщине в черном, гипнотизирующей детей. Кроме того, героя мучают собственные призраки прошлого. Любопытный факт: главную роль в фильме исполнил Дэниел Рэдклифф, в то время как в более ранней экранизации 1989 года его предшественником стал Эдриан Роулинс, позже сыгравший Джеймса Поттера в серии фильмов о Гарри Поттере. Рейтинг IMDb — 6,4 Похожие фильмы: Мама (2013)

Ритуал (2017)

Страшные истории для рассказа в темноте (2019)

Джейн Эйр (2011)

Одна из последних экранизаций известного романа Шарлотты Бронте. Свои детство и юность Джейн Эйр проводит в Ловудской школе для девочек. Решив изменить свою жизнь, она по объявлению устраивается гувернанткой 9-летней француженки в уединенное поместье Торнфилд. Привычный распорядок нарушается приездом опекуна девочки — Эдварда Рочестера, к которому Джейн постепенно проникается нежными чувствами. Тем временем в поместье происходят странные вещи: по ночам слышится смех и крики, а однажды в комнате хозяина вспыхивает пожар. Рейтинг IMDb — 7,3 Похожие фильмы: Невидимая женщина (2013)

Вошедшие незримо: Сестры Бронте (2016)

Грозовой перевал (2011)

Экранизация романа «Грозовой перевал» Эмили Бронте. В центре картины — события детства Хитклиффа и Кэтрин. Действие происходит в Северном Йоркшире и начинается с того, что владелец дома привозит в «Грозовой перевал» темнокожего мальчика, которому дает имя Хитклифф. Все свободное время тот проводит на вересковых пустошах в компании дочери своего опекуна Кэтрин. Рейтинг IMDb — 6 Похожие фильмы: Сестры Бронте (1979)

Долгая прогулка (2019)

Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит (2007)

Музыкальный фильм поставлен по нашумевшему мюзиклу. Бенджамин Баркер возвращается в Лондон после 15 лет каторги, куда попал по ложному обвинению. Взяв себе имя Суини Тодд, он устраивает цирюльню над магазинчиком-пекарней миссис Ловетт, продающей «худшие пироги в Лондоне». От нее Бенджамин узнает, что случилось с его семьей, и решает во что бы то ни стало отомстить судье и другим людям, разрушившим его жизнь. Рейтинг IMDb — 7,3 Похожие фильмы: Генетическая опера (2008)

Гость (2014)

Апостол (2018)

Другие (2001)

Действие картины происходит в 1945 году. Грейс уже 2 года не получает вестей от своего мужа, который ушел на войну. Вместе с дочерью и сыном она живет в большом поместье на отшибе. В доме необходимо соблюдать строгие правила, например ни одна дверь не должна быть открыта, пока не заперта предыдущая. Все меняется, когда местность накрывает плотный туман, а на пороге появляются новые слуги, утверждающие, что когда-то уже работали в этом поместье. Со временем все жильцы начинают слышать странные звуки и становятся свидетелями пугающих явлений. Рейтинг IMDb — 7,6 Похожие фильмы: Дом грез (2011)

Реликвия (2020)

Видок (2001)

Молодой французский журналист Этьен Буассе пытается восстановить события, предшествующие гибели знаменитого сыщика Видока. Тот потерпел поражение в схватке с колдуном по прозвищу Алхимик, крадущим чужие души, но все-таки сумел узнать, кто скрывается под зеркальной маской. Со временем журналист нападает на след злодея, но неожиданно раскрывается шокирующая правда. Рейтинг IMDb — 6,5 Похожие фильмы: Братство волка (2001)

Человек-волк (2010)

Ворон (2012)

Сонная Лощина (1999)

Это вольная экранизация новеллы «Легенда о Сонной Лощине» Вашингтона Ирвинга. Герой картины, нью-йоркский констебль Икабод Крейн, отправляется в деревню под названием Сонная Лощина, чтобы расследовать серию преступлений, совершенных, по словам местных, неким мистическим созданием — Всадником без головы. Но прагматичного Икабода такое объяснение не удовлетворяет, ведь он верит только в логику и науку. Используя свои собственные новаторские изобретения, констебль начинает расследование. Рейтинг IMDb — 7,3 Похожие фильмы: Из ада (2001)

Голем (2016)

Джорджино (1994)

Действие фильма, в котором одну из главных ролей сыграла французская певица Милен Фармер, начинается в 1918 году. Лейтенант Джорджио Валли, служивший врачом, возвращается на родину и узнает, что жить ему осталось недолго. Он обеспокоен судьбой интерната для детей, которым управляли его приемные родители. Узнав, что всех воспитанников эвакуировали в сиротский приют доктора де Граса в горах, Джорджио отправляется туда, чтобы прояснить их судьбу. На месте он убеждается, что в интернате происходят очень странные и зловещие события. Рейтинг IMDb — 7,4 Похожие фильмы: Черная смерть (2010)

Страна призраков (2018)

Интервью с вампиром (1994)

Экранизация книги Энн Райс. Луи рассказывает репортеру одной из радиостанций историю своей долгой жизни. Она начинается с того, что вампир Лестат еще в XVIII веке превращает Луи в себе подобного, а позже их компанию разбавляет маленькая Клодия, потерявшая мать. Вместе они путешествуют по разным городам и странам в поисках таких же существ. Рейтинг IMDb — 7,5 Похожие фильмы: Голод (1983)

Зависимость (1994)

Жажда (2009)

Дракула (1992)

Экранизация романа Брэма Стокера от режиссера «Крестного отца». В 1897 году молодой агент по продаже недвижимости Джонатан Харкер отправляется в Трансильванию, чтобы организовать приобретение графом Дракулой недвижимости в Лондоне. Среди бумаг Харкера Дракула обнаруживает фотокарточку Мины, его невесты. Идеальное сходство заставляет Дракулу поверить, что Мина — реинкарнация его погибшей жены. Дракула оставляет Джонатана под надзором своих невест-вампирш, а сам в ящиках с родной землей отправляется в Лондон. Рейтинг IMDb — 7,4 Похожие фильмы: Готика (1986)

Орландо (1992)

Девушка возвращается одна ночью домой (2014)

Бонус № 1: Призраки усадьбы Блай (2020)

Мини-сериал, снятый по повести Генри Джеймса «Поворот винта». Девушка по имени Дэни нанимается к британскому лорду гувернанткой, чтобы присматривать за его малолетними племянниками. Они поселяются в загородном поместье Блай, в котором ведут уединенное существование вместе с экономкой, поваром и садовником. Сам лорд по какой-то причине никогда их не навещает. Лента является 2-й частью хоррор-антологии, 1-й частью которой стал сериал «Призрак дома на холме». Рейтинг IMDb — 7,4

Бонус № 2: Страшные сказки (2014–2016)

Действие сериала разворачивается в викторианской Англии. Лорд Малкольм Мюррей тайно собирает людей особых талантов, чтобы они помогли найти его дочь Мину, похищенную зловещим Хозяином. В команду попадают экстрасенс Ванесса Айвз, искусный стрелок Итан Чандлер и юный гений медицины, анатом Виктор Франкенштейн. В сериале также появляется множество фольклорных персонажей жанра ужасов. Рейтинг IMDb — 8,2

Бонус № 3: Дракула (2013–2014)

Еще одна экранизация классического романа, на этот раз в виде сериала. Дракула приезжает в Лондон, выдавая себя за американского предпринимателя, который хочет развития современной науки в викторианском обществе. На самом деле граф стремится отомстить тем, кто предал его веками раньше. Осуществляя свой план, Дракула безнадежно влюбляется в женщину, которая может быть реинкарнацией его покойной жены. Рейтинг IMDb — 7,3