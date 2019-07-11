40+ фильмов с хорошим рейтингом, которые вы, скорее всего, не видели

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«Что посмотреть сегодня вечером?» — порой это такой же заковыристый вопрос, как и «Что надеть?» И даже если кажется, что вы давным-давно посмотрели все достойные фильмы, найдется еще множество картин с неплохим рейтингом, которые вы по каким-то причинам упустили из виду.

AdMe.ru собрал убойную подборку, в которой каждый найдет для себя фильм по душе. Наслаждайтесь!

Мелодрамы

Драмы

Триллеры

Комедии

Биографии

Фестивальное кино

Какие фильмы вы бы добавили в эту подборку?

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