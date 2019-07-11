40+ фильмов с хорошим рейтингом, которые вы, скорее всего, не видели
«Что посмотреть сегодня вечером?» — порой это такой же заковыристый вопрос, как и «Что надеть?» И даже если кажется, что вы давным-давно посмотрели все достойные фильмы, найдется еще множество картин с неплохим рейтингом, которые вы по каким-то причинам упустили из виду.
AdMe.ru собрал убойную подборку, в которой каждый найдет для себя фильм по душе. Наслаждайтесь!
Мелодрамы
- Он и Она (2017), IMDb — 7,3, «КиноПоиск» — 7,4
- Человек без прошлого (2002), IMDb — 7,7, «КиноПоиск» — 7,5
- Только ты (1994), IMDb — 6,5, «КиноПоиск» — 7,6
- Красота внутри (2015), IMDb — 7,4, «КиноПоиск» — 7,7
- Обещание на рассвете (2017), IMDb — 7,2, «КиноПоиск» — 7,6
- Валентинка (2010), IMDb — 7,4, «КиноПоиск» — 7,1
- Бабник (2008), IMDb — 5,9, «КиноПоиск» — 6,5
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Воображаемая любовь (2010), IMDb — 7,2, «КиноПоиск» — 7,6
Драмы
- Разговор (1974), IMDb — 7,9, «КиноПоиск» — 7,6
- Это — Англия (2006), IMDb — 7,7, «КиноПоиск» — 7,5
- Пожалуйста, приготовьтесь (2016), IMDb — 6,7, «КиноПоиск» — 6,9
- Великая красота (2013), IMDb — 7,8, «КиноПоиск» — 7,6
- Стеклянный замок (2017), IMDb — 7,1, «КиноПоиск» — 7,1
- Возврат (2005), IMDb — 7,2, «КиноПоиск» — 7,2
- Жареные зеленые помидоры (1991), IMDb — 7,7, «КиноПоиск» — 7,7
- После свадьбы (2006), IMDb — 7,8, «КиноПоиск» — 7,3
- Я — это любовь (2009), IMDb — 7,1, «КиноПоиск» — 6,9
Триллеры
- Воспоминания об убийстве (2003), IMDb — 8,1, «КиноПоиск» — 7,8
- В одну сторону (2006), IMDb — 6,2, «КиноПоиск» — 7,2
- Идеальный хозяин (2010), IMDb — 6,6, «КиноПоиск» — 6,7
- Поезд в Пусан (2016), IMDb — 7,5, «КиноПоиск» — 7
- Я видел дьявола (2010), IMDb — 7,8, «КиноПоиск» — 7,6
- Тормоз (2011), IMDb — 6,1, «КиноПоиск» — 6,2
- Райский проект (2008), IMDb — 6,2, «КиноПоиск» — 6,7
Комедии
- Прибавьте громкость (1990), IMDb — 7,2, «КиноПоиск» — 7,7
- Адаптация (2002), IMDb — 7,7, «КиноПоиск» — 7
- Поможем расстаться (2012), IMDb — 5,6, «КиноПоиск» — 6,6
- Идиократия (2005), IMDb — 6,6, «КиноПоиск» — 6,6
- Певец на свадьбе (1998), IMDb — 6,8, «КиноПоиск» — 6,9
- Французский поцелуй (1995), IMDb — 6,6, «КиноПоиск» — 7,7
- Офисное пространство (1999), IMDb — 7,8, «КиноПоиск» — 6,8
Биографии
- Тропы (2013), IMDb — 7,2, «КиноПоиск» — 7
- Море внутри (2004), IMDb — 8, «КиноПоиск» — 7,8
- Королева (2005), IMDb — 7,3, «КиноПоиск» — 7,5
- Гений (2015), IMDb — 6,5, «КиноПоиск» — 6,8
- Власть (2018), IMDb — 7,2, «КиноПоиск» — 7
- Ангел за моим столом (1990), IMDb — 7,6, «КиноПоиск» — 7
- Прокол (2011), IMDb — 7, «КиноПоиск» — 6,8
Фестивальное кино
- Рома (2018), IMDb — 7,8, «КиноПоиск» — 7,2
- Вход в пустоту (2009), IMDb — 7,3, «КиноПоиск» — 7,2
- Меланхолия (2011), IMDb — 7,2, «КиноПоиск» — 7
- Счастливый Лазарь (2018), IMDb — 7,6, «КиноПоиск» — 7,5
- Вечность и один день (1998), IMDb — 7,9, «КиноПоиск» — 7,1
- Белая лента (2009), IMDb — 7,8, «КиноПоиск» — 7,3
- Пожары (2010), IMDb — 8,3, «КиноПоиск» — 7,8
- Магазинные воришки (2018), IMDb — 8, «КиноПоиск» — 7,4
Какие фильмы вы бы добавили в эту подборку?