40+ фильмов-головоломок, которые заставят мозг кипеть
Искушенные зрители знают немало фильмов с закрученным сюжетом. «Игры разума», «Остров проклятых», «Начало» — таким перечнем уже никого не удивишь. Однако остались еще в мире кинематографа картины, которые способны расшевелить наши извилины не хуже, чем уже озвученные шедевры.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить все фильмы, над которыми нам приходилось ломать голову в последнее время, и набросали довольно внушительный список. Надеемся, здесь вы точно найдете кино, в сюжетных поворотах которого вам будет приятно заблудиться однажды вечером.
- Другая Земля (США, 2011)
- Запределье (США, ЮАР, Индия, 2006)
- Фонтан (Канада, США, 2006)
- Великая красота (Италия, Франция, 2013)
- Жена путешественника во времени (США, 2008)
- Укрытие (США, 2011)
- Ева (Франция, Бельгия, 2018)
- Сказки Юга (Франция, Германия, США, 2006)
- Необратимость (Франция, 2002)
- Наука сна (Франция, Италия, 2006)
- Ошибка времени (США, 2014)
- Только Бог простит (Дания, Франция, США, Швеция, Бельгия, 2013)
- Связь (США, Великобритания, 2012)
- Мама! (США, 2017)
- Пассажиры (США, Канада, 2008)
- Кирпич (США, 2005)
- Беспокойная Анна (Испания, 2007)
- Неизвестная (Бельгия, Франция, 2016)
- Лофт (Бельгия, США, 2013)
- Прежде чем я усну (Великобритания, США, Франция, Швеция, 2013)
- Визит (США, 2015)
- Скрюченный домишко (Великобритания, США, 2017)
- Исходный код (США, Канада, 2011)
- Девятки (США, 2006)
- Пассажир (Франция, США, 2016)
- Ночные игры (США, 2018)
- Поиск (Россия, США, 2018)
- Красные огни (Испания, Канада, 2011)
- Анон (Германия, США, 2018)
- Тихий дом (Франция, США, 2011)
- Все самое лучшее (США, 2009)
- Малхолланд Драйв (Франция, США, 2001)
- Внутренняя империя (Франция, Польша, США, 2006)
- Нью-Йорк, Нью-Йорк (США, 2008)
- В фокусе (Бразилия, Канада, 2015)
- Господин Никто (Бельгия, Германия, Канада, Франция, США, Великобритания, 2009)
- Фокус (США, Аргентина, 2014)
- Двойник (Великобритания, 2013)
- Вход в пустоту (Франция, Германия, Италия, Канада, Япония, 2009)
- Улики (США, 2012)
- 11 минут (Польша, Ирландия, 2015)
- Матрица времени (США, 2017)
- Не оглядывайся (Франция, Италия, Люксембург, Бельгия, 2009)
- Медовый месяц (США, 2018)
Как часто вы смотрите кино и какие жанры предпочитаете? Ваши ответы помогут нам публиковать самые полезные подборки фильмов.
Фото на превью Focus / Kramer & Sigman Films