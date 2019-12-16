40+ фильмов-головоломок, которые заставят мозг кипеть

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Искушенные зрители знают немало фильмов с закрученным сюжетом. «Игры разума», «Остров проклятых», «Начало» — таким перечнем уже никого не удивишь. Однако остались еще в мире кинематографа картины, которые способны расшевелить наши извилины не хуже, чем уже озвученные шедевры.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить все фильмы, над которыми нам приходилось ломать голову в последнее время, и набросали довольно внушительный список. Надеемся, здесь вы точно найдете кино, в сюжетных поворотах которого вам будет приятно заблудиться однажды вечером.

Как часто вы смотрите кино и какие жанры предпочитаете? Ваши ответы помогут нам публиковать самые полезные подборки фильмов.