40+ фактов о легендарных комедиях Гайдая, после знакомства с которыми вы захотите снова пересмотреть эти фильмы

Кстати, этот фильм стал последним с участием легендарной троицы. Гайдай устал от непростого характера Моргунова, да и сами актеры между собой ладили с трудом. Последней каплей стала выходка Моргунова, когда на просмотр материала он пришел с подвыпившей девицей и затем неуважительно высказывался в адрес режиссера. Гайдай потребовал, чтобы посторонние вышли из зала (намек на девицу), но вместе с ней ушел и Моргунов. После этого режиссер взял сценарий и вычеркнул все сцены с участием Бывалого. А актера Гайдай больше никогда не приглашал работать и даже не разговаривал с ним.