40+ фактов о легендарных комедиях Гайдая, после знакомства с которыми вы захотите снова пересмотреть эти фильмы
Леонид Гайдай — гениальный режиссер, автор искрометных и популярных фильмов, которые входят в золотой фонд советского кинематографа. А многие его картины настолько полюбились нам, что мы можем их смотреть даже в 20-й раз, причем с любого места, когда, например, натыкаемся на них при переключении каналов телевизора. А ведь первая комедия, которую снял Гайдай, была подвергнута существенной цензуре, и Леонид Иович, тяжело переживая эту несправедливость (у него даже открылась язва желудка), решил раз и навсегда завязать с комедийным жанром. К нашему счастью, его убедили поменять свое решение.
Мы в AdMe.ru решили узнать некоторые любопытные факты о том, как снимались легендарные комедии Гайдая. Те самые, что завоевывают зрительскую любовь даже спустя 50–60 лет после съемок.
«Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики»
- В этой короткометражке впервые появилась компания жуликов, ставших самой популярной троицей советского кино. Причем на роль Балбеса изначально планировались Сергей Филиппов и Борис Новиков, но Вицин предложил режиссеру рассмотреть кандидатуру клоуна из цирка на Цветном бульваре. Увидев Никулина, Гайдай без промедления взял его в кино.
- Режиссер хотел добавить внешности Никулина какую-то деталь и решил наклеить ему огромные ресницы, чтобы во время хлопанья глазами его лицо выглядело еще смешнее и глупее.
- Вместе с актерами снималась дворняга по кличке Брех, у которой уже был опыт «лицедейства». Собака хоть и была послушная и выполняла многие команды, все же иногда усложняла жизнь съемочной группе. То уронит «динамит», то убежит в лес, то поднимет лапу у пенька, то гавкнет на Моргунова (он со своим неуживчивым характером сразу не понравился Бреху). Из-за этого актерам приходилось много бегать, пленка расходовалась, дубли часто не получались.
- Гайдай снял столько материала, что его хватило бы на 30-минутный фильм. Но режиссер сократил его до 10 минут и убрал множество трюков, которые придумывались прямо во время съемок. Но все же часть из них была использована в следующей короткометражке Гайдая — «Самогонщики».
- Идею второй части приключений кинотроицы подсказал Гайдаю Юрий Никулин — он играл подобную сценку в цирке. Но фильм так и мог бы остаться лишь на бумаге, поскольку Моргунов играть напрочь отказался. И только бывшему директору «Мосфильма» Ивану Пырьеву удалось уговорить актера.
- Предполагалось, что собаку сыграет все тот же Брех, но пес категорически не хотел сниматься, таская в зубах змеевик от самогонного аппарата. Один из членов съемочной группы предложил для съемок свою овчарку Рекса. Забавно, что Рекс тоже невзлюбил Моргунова, причем с первой минуты.
- Однажды Рекс внес переполох в процесс съемок: он убежал в лес за какой-то собакой и потерялся. Поиски ни к чему не привели, и Гайдай уже подумывал найти похожую собаку, но через несколько дней Рекс сам вернулся к хозяину, исхудавший и облезлый.
- Во время съемок произошло ЧП с Никулиным. В сцене, где он катится с горы, превращаясь в снежный ком, использовали огромный шар из папье-маше. После того как он врезался в дерево, съемки останавливали, вместо него лепили настоящий снежный ком, внутрь помещали Никулина и взрывали, включив кинокамеру. В первом дубле пиротехники переборщили со взрывчаткой, и в итоге рвануло так, что актер едва не потерял сознание и не смог сам выбраться. В следующем дубле уже получилось как надо. В фильме видны оба дубля.
«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
- Поначалу планировалось выпустить фильм под названием «Несерьезные истории», в котором рассказывается о приключениях Владлена Арькова (по другой версии — Эдика). Но цензоры решили, что у комического героя не должно быть имени, так или иначе упоминающего вождя мирового пролетариата (Влад(имир)+Лен(ин)=Владлен), и Владик стал Шуриком.
- Сцена со словами «Огласите весь список, пожалуйста!» основана на реальной истории, случившейся с Гайдаем во время его армейской службы в Монголии. Тогда в часть приехал военком и тоже спрашивал: «Кто в артиллерию? Кто во флот?» Будущий режиссер на все вопросы отвечал: «Я!» Военком разозлился и крикнул: «Да подождите вы, дайте огласить весь список!» Кстати, вопреки слухам, персонажа, который просит огласить весь список, сыграл не Гайдай, а один из актеров массовки, слесарь Олег Скворцов.
- Роль тунеядца Феди должен был исполнить Михаил Пуговкин, но после 2-недельных размышлений он попросил дать ему роль прораба, так как для верзилы у него неподходящие рост и комплекция.
- Во время съемок одной из сцен с участием Шурика и верзилы Феди по чьей-то халатности загорелся битум. Огонь пришлось тушить как строителям, так и киношникам.
- Во время съемок эпизода, когда Шурик и Лида, увлеченные конспектом, проходят мимо лающего пса-боксера и не замечают его, Гайдай придумал хитрый трюк. Режиссер лег под собаку и слегка приподнял его за передние лапы, отчего сложилось впечатление, будто боксер тяжело вздохнул, пожав плечами.
- Во время съемок «Операции „Ы“» многие комичные сцены были придуманы актерами прямо во время съемок. Так, по задумке Никулина, после ранения в грудь у его персонажа потекла не «кровь», а красное вино. Сцена со скелетом и щелкающими зубами тоже была сымпровизирована Никулиным.
- Сами съемки 3-й новеллы решили проводить в Ленинграде в декабре, когда обычно лежит снег. Но погода съемочную группу подвела, снега не было. Пришлось вести его на 12 самосвалах далеко из-за города. Только его привезли, как он растаял. Тогда Гайдай решил использовать вату и нафталин. Искусственный снег получился таким убедительным, что и сегодня трудно отличить его от настоящего.
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
- Идея фильма «Кавказская пленница» возникла у Гайдая еще во время съемок первой картины о приключениях студента Шурика — «Операции „Ы“». Но после выхода той комедии режиссер заявил, что эта лента «опустошила» его, ему казалось, что Шурика он показал во всех возможных ипостасях, а из троицы жуликов он выжал все, что мог (как и она из Гайдая). Но уклониться от продолжения работы режиссеру не удалось.
- Помните, в начале фильма осел Шурика то останавливался, то начинал шагать по шоссе (когда рядом шла Нина). Так вот, в съемках были задействованы 3 осла, а чтобы заставить их идти или стоять, создатели комедии меняли вес возложенного на них груза. Если поклажа была тяжелой, ослы останавливались и не хотели идти. И наоборот.
- Часть сцен и диалогов была импровизацией актеров. Например, фраза Труса: «Чей туфля? А, мое. Спасибо», а также реплика товарища Саахова: «Шляпу сними».
- Прямо во время съемок Никулин придумал сцены с длинной рукой, которая чешет пятку, с огромным шприцом, которым делают укол Бывалому. Шприц, кстати, привезли из цирка, а укол делали не в ягодицы Моргунова, а в подушку, спрятанную в его ногах. Сам шприц из стороны в сторону качал Никулин, спрятавшись за ложем.
- Исполнительница роли Нины — Наталья Варлей — сама выполняла множество трюков. Она водила машины, ныряла в реку, спасая Шурика, спускалась со скалы на тросе, прыгала из окна (на самом деле на веревке со съемочного крана).
- В сцене с фразой «Жить, как говорится, хорошо!» Вицин поначалу отказался даже пригубить пиво, потому что актер был абсолютно непьющим. Когда напиток заменили сиропом шиповника, Гайдай понял, что зритель заметит фальшь. После 5-го дубля Вицин все же согласился выпить глоток пива.
- После удачного проката фильма его создатели решили снять продолжение. По сценарию, в нем должны были действовать те же персонажи: Саахов с троицей и Джабраилом отбывают наказание, а Нина становится руководителем райкомхоза. Этот сюжет не был одобрен худсоветом, и проект так и остался на бумаге.
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Кстати, этот фильм стал последним с участием легендарной троицы. Гайдай устал от непростого характера Моргунова, да и сами актеры между собой ладили с трудом. Последней каплей стала выходка Моргунова, когда на просмотр материала он пришел с подвыпившей девицей и затем неуважительно высказывался в адрес режиссера. Гайдай потребовал, чтобы посторонние вышли из зала (намек на девицу), но вместе с ней ушел и Моргунов. После этого режиссер взял сценарий и вычеркнул все сцены с участием Бывалого. А актера Гайдай больше никогда не приглашал работать и даже не разговаривал с ним.
«Бриллиантовая рука»
- Сюжет фильма отчасти основан на реальных событиях: идея возникла, когда сценарист Яков Костюковский прочитал в газете заметку о швейцарских контрабандистах, которые пытались перевезти драгоценности в гипсе.
- На главную роль сразу был одобрен Юрий Никулин (под него, собственно, и писался сценарий). А вот на роль Геши Гайдай хотел взять Вицина, но в итоге рискнул и позвал Андрея Миронова. Кстати, в фильме также сыграли и другие члены семьи Никулиных: жена Татьяна сыграла экскурсовода, а сын Максим — мальчика, который «шел по воде».
- Во время съемок рядом всегда дежурил капитан КГБ, который должен был вовремя останавливать режиссера и обо всем докладывать руководству. В итоге фильм претерпел 44 правки Госкино.
- Часть сцен была вырезана, а некоторые фразы переозвучены. Например, персонаж Нонны Мордюковой говорит: «И вы знаете, я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает синагогу». В фильме мы слышим «любовницу», хотя по губам можно прочесть «синагогу».
- Гайдай также знал, что комиссии Госкино могут не понравиться и другие эпизоды (например с проституткой, с раздеванием Светличной), поэтому специально добавил в конце фильма ядерный взрыв на море. И заявил цензорам, что удалит любую сцену из фильма, только не взрыв. Те согласились больше ничего не вырезать из готовой картины, но обязательно убрать взрыв. Хитрый план режиссера сработал.
- В эпизоде, когда сын Горбункова стреляет мороженым в Гешу, использовался творог: он лучше «ляпался».
- В сцене, когда Геша дает пинка мальчику, идущему по воде, Миронов действительно сильно пнул сына Никулина. Дело в том, что в предыдущих дублях мальчишка падал в воду раньше, чем замахивался актер. Гайдай сказал Никулину-младшему, что Миронов больше не будет давать ему пинка, а просто пройдет мимо. А актеру шепнул: «Бей как раньше». В итоге сцена получилось с одного дубля. Мальчик, конечно, не ожидал такого «сюрприза» от режиссера и «дяди Андрея».
- В конце фильма крюк подъемного крана на самом деле ударил по шее наклонившегося Горбункова. Эта нелепая случайность в итоге и попала в картину, так как Никулин хоть и получил болезненный удар, сдержался и мужественно доиграл сцену.
- Во многих источниках пишут, что Гайдай раздавал актерам по бутылке шампанского за каждую импровизацию. На самом деле такого не было, это придумал Юрий Никулин. Актер выступал по телевизору перед первым показом комедии на ТВ и рассказал на всю страну эту байку. Все приняли ее за чистую монету.
«Иван Васильевич меняет профессию»
- Леонид Гайдай писал сценарий специально под Юрия Никулина, которого он видел в роли царя. Но тот прочитал сценарий и решил, что цензура не пропустит фильм. А сниматься в кино, которому суждено оказаться на полке, он не хотел (было жаль потраченного времени), потому и отказался от съемок. Гайдай тогда очень обиделся. В итоге он снял Юрия Яковлева и в конце работы заявил: «Какое счастье, что Юрка отказался! Потому что, при всем уважении к нему, так, как играет Юрий Васильевич, он бы все-таки не сыграл».
- Сцены в палатах Ивана Грозного и за его пределами снимали в Ростовском кремле. А все внутренние интерьеры многоквартирного дома (подъезд, лифт, лестничные площадки, квартиры Шурика и Шпака) — на киностудии. Это все одна огромная декорация.
- В одной из сцен Наталья Крачковская должна была перелезать с одного балкона на другой. Режиссер убедил ее, что это будет безопасно, но она едва не сорвалась вниз. К счастью, актрису успели подхватить и втянуть обратно. Эпизод в финальную версию картины так и не вошел.
- Машину времени для фильма поначалу «изобрело» конструкторское бюро. Но его итоговый вариант был громоздким, скучным и похожим на ЭВМ. Тогда Гайдай обратился за помощью к карикатуристу и скульптору по дереву Владиславу Почечуеву, и тот вместе со стеклодувом и слесарем из разных лампочек, колбочек и мигалок создали нечто похожее на продвинутый самогонный аппарат.
- Концовка фразы Жоржа Милославского «Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе... Если, конечно, они у вас есть» была придумана Леонидом Куравлевым (исполнителем роли Жоржа) прямо во время съемок.
- Сцену с царским пиром Леонид Гайдай хотел снимать с настоящей едой, а не бутафорской. Но так как расходы на нее не были заложены в бюджет картины, он сам все оплатил. Правда, потом выяснилось, что кто-то забыл на столе бутылку «Боржоми», и эпизод пришлось переснимать.
- На украденной ручке, которую Жорж подарил шведскому послу, была изображена обнаженная женщина. Крупные планы из картины вырезали, ведь в советском кино было запрещено показывать голых женщин.
- Роскошную одежду для главных героев фильма пошили из остатков реквизита фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». А наряд для Зиночки придумал сам Вячеслав Зайцев.
- В сцене с фразой «...И меня вылечат» помимо парика Крачковская носила еще и плавательную шапочку с приклеенными короткими волосами. Она была такой тугой, что актриса из-за испытываемого дискомфорта не могла в ней подолгу сниматься.
- Из-за цензуры пришлось вырезать часть сцен и изменить диалоги. Так, был вырезан эпизод, где царь жарит котлеты на кухне Шурика. Также реплика Зины царю «Вас здесь могут увидеть!» была переозвучена: в фильме мы слышим «Мало ли что могут подумать!», но по губам читаются оригинальные слова. Также переозвучили фразу Бунши шведскому послу: вместо «Мир, дружба!» получилось: «Гитлер капут».
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Фильм настолько полюбился зрителям, что сейчас занимает 10-е место в списке 250 лучших фильмов по версии посетителей сайта «КиноПоиск». А комедия «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», кстати, находится на 16-м месте этого списка.
А какие из советских комедий вы готовы пересматривать даже в 20-й раз?