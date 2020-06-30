40+ фактов о комедиях 90-х, которые мы записывали на кассеты и смотрели по 100 раз

90-е годы XX века иногда называют «золотой эрой комедии». Ведь именно в это время в Голливуде снимались фильмы, которые мы помним до сих пор и не переключаем канал, если их вдруг показывают по телевизору. Многим из этих картин пророчили провал в прокате, а на главные роли в них приглашались малоизвестные актеры. Но ленты «выстреливали», а исполнители главных ролей становились знаменитыми во всем мире.