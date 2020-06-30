40+ фактов о комедиях 90-х, которые мы записывали на кассеты и смотрели по 100 раз
90-е годы XX века иногда называют «золотой эрой комедии». Ведь именно в это время в Голливуде снимались фильмы, которые мы помним до сих пор и не переключаем канал, если их вдруг показывают по телевизору. Многим из этих картин пророчили провал в прокате, а на главные роли в них приглашались малоизвестные актеры. Но ленты «выстреливали», а исполнители главных ролей становились знаменитыми во всем мире.
Мы в AdMe.ru вспомнили популярные комедии 90-х, а также любопытные факты, связанные с их съемками.
1. Трудный ребенок, 1990
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Сначала на роль хулигана Джуниора планировали пригласить Маколея Калкина. Но в итоге трудного ребенка сыграл Майкл Оливер, и это была его единственная роль в кино.
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Первоначальный сценарий предполагал, что по нему можно снять фильм ужасов, и поначалу планировалась картина именно в этом жанре. Но потом было решено переориентировать сценарий на семейный фильм и в то же время сделать легкую пародию на данные картины.
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В рекламной кампании фильма были обыграны комментарии, которые будто бы давали самые известные в мире злодеи. К примеру, Фредди Крюгер говорил: «Этот ребенок снится мне в кошмарах!» А монстр Франкенштейна заявлял, что у него разошлись швы.
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Когда картину запустили на тестовый показ, 70 % зрителей просто встали и ушли. Тогда режиссеру поставили условие: фильм должен быть переснят, иначе он не выйдет в прокат. Он был исправлен за 2 недели.
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Актриса Эми Ясбек сыграла 2 совершенно разные роли в 2 частях фильма. В первой — мачеху Джуниора, а во второй — медсестру, в которую влюбляется его отец (актер Джон Риттер). Актеры были парой и в жизни. Познакомившись на съемках «Трудного ребенка», они поженились через 9 лет.
2. Эйс Вентура: Розыск домашних животных, 1994
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Изначально по сценарию Вентура должен был быть неуклюжим идиотом, который совершенно ничего не понимал в своей работе. Но тот факт, что на роль был утвержден Джим Керри, заставило продюсеров полностью переписать ее. Сам актер активно участвовал в создании образа.
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После первого просмотра фильма режиссер переживал, что он может загубить и его карьеру, и карьеру Джима Керри.
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Как-то в разговоре с Энтони Хопкинсом Джим Керри выяснил, что они применяли в своей игре похожие актерские приемы. Хопкинс в «Молчании ягнят» копировал повадки рептилий, в то время как Джим Керри копировал птиц: «Я все взял от птиц, даже прическу!»
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Успех фильма был парадоксальным. Зрители полюбили фильм, а сам Керри удостоился номинации на премию MTV Movie Awards за лучшую комедийную роль. А вот многие критики высмеяли его, и Керри получил еще и номинацию на «Золотую малину» как худшая новая звезда.
3. Один дома, 1990
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В некоторых сценах, которые было опасно выполнять маленькому ребенку, Маколея Калкина дублировал каскадер — 30-летний мужчина очень маленького роста.
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Маколей Калкин на съемках очень боялся Джо Пеши, потому что на репетиции последний сильно укусил его за руку. Это была сцена, где бандит угрожает откусить Кевину пальцы. У актера даже остался шрам. Вообще Джо Пеши старался не общаться с Калкиным во время съемок, держался отстраненно, чтобы мальчик по-настоящему опасался его.
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На фотографии подруги Базза запечатлен мальчик. Режиссер подумал, что было бы слишком жестоко так обижать реальную девочку, и переодел сына кого-то из съемочной группы.
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Тарантул на лице Дэниела Стерна, который сыграл второго бандита, был настоящим. Чтобы не спугнуть его, актер был вынужден кричать беззвучно, а звук накладывали уже при монтаже.
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Дэниелу Стерну нужно было пройти через еще одно испытание — ходить по осколкам. Елочные игрушки были сделаны из леденцов, но актеру все равно пришлось надевать на ноги резиновые накладки, чтобы не пораниться.
4. Маска, 1994
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На съемках «Маски» продюсеры сэкономили на спецэффектах, потому что Джим Керри умудрился быть невероятно пластичным. Его удивительные движения не требовали компьютерной обработки.
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Фильм был основан на комиксах, и поначалу обладатель маски должен был быть опасным антигероем со склонностью к насилию, своеобразным преемником Фредди Крюгера. Но соединить фильм ужасов и комедию оказалось сложно, поэтому от идеи отказались. Тем более, когда на роль был утвержден Керри, точно стало понятно, что это будет комедия.
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Одним из плюсов роли для Джима Керри оказалось то, что его персонаж Стэнли Ипкисс, как и Джим, фанат мультфильмов.
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Большие протезные зубы Маски изначально предназначались для использования только в немых сценах, но актер так ловко научился говорить с ними, что их оставили во всех. Они придали персонажу еще больше странности.
5. Миссис Даутфайр, 1993
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Во время съемок на Робина Уильямса всегда были направлены минимум 3 камеры с разных ракурсов. Актер был известен своими импровизациями, поэтому режиссер не хотел упустить что-то интересное.
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Фильм получил «Оскар» в номинации «Лучший грим». Каждый съемочный день Уильямсу приходилось проводить в гримерке около 5 часов — настолько сложным был процесс перевоплощения.
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Продюсерам пришлось уволить первого сценариста из-за того, что им не понравился несчастливый финал, в котором родители все же расстаются. Потом сценарий был несколько раз переписан, и в конце концов они поняли, что первоначальный вариант был лучше всех. Сценариста восстановили в должности, а финал вернули.
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Робин Уильямс решил проверить, как на миссис Даутфайр реагируют люди, и появился в этом образе в книжном магазине. В итоге ему удалось остаться неузнанным.
6. Тупой и еще тупее, 1994
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Перед съемками в фильме Джим Керри попросил стоматолога снять пломбу с зуба, чтобы выглядеть как настоящий сумасшедший.
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Многие студии, которым сценаристы предлагали фильм, не хотели снимать его под названием «Тупой и еще тупее», поэтому им пришлось несколько раз менять название, но в итоге все же вернуться к первоначальному.
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Планировалось, что Ллойда и Гарри сыграют Николас Кейдж и Гэри Олдмен.
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Первоначально Керри за роль было предложено «всего» $ 350 000. Но успех «Эйса Вентуры» позволил ему увеличить гонорар до невиданных цифр — $ 7 млн.
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Джим Керри стал первым актером в истории Голливуда, который снялся в главных ролях в 3 кассовых фильмах в один и тот же год (1994): «Эйс Вентура», «Маска» и «Тупой и еще тупее».
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Кандидатура Джеффа Дэниелса на роль Гарри не особо нравилась продюсерам (его предложил Джим Керри). Дэниелсу специально озвучили маленький гонорар — всего $ 50 000. Но актер все равно согласился.
7. Полицейская академия, 1984
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Сценарист Нил Израэл придумал сюжет совершенно случайно. Однажды он провел ночь за решеткой, а история о полицейских стала своеобразной местью служителям закона.
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Из-за маленького бюджета у продюсеров не было большого выбора мест съемок. Роль академии выполняло здание заброшенной психиатрической больницы в Торонто.
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Кэри Махоуни мог бы сыграть Брюс Уиллис, он проходил пробы.
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Первая часть была разгромлена критиками, зато зрителям очень понравилась. В Германии она вообще обошла в прокате все голливудские картины и стала самым кассовым фильмом года. В СССР ее тоже обожали, и даже «железный занавес» не смог помешать картине прийти к зрителям.
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Кадета Карен Томпсон сыграла молодая Ким Кэттролл. Но знаменитой после этого фильма она не стала. Известность ей принесла роль в сериале «Секс в большом городе».
8. Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба, 1997
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Трилогия, фильмы которой выходили в свет в 1997-м, 1999-м и 2002-м, была задумана как пародия на шпионские картины о Джеймсе Бонде и других тайных агентах.
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Фильмы о харизматичном шпионе стали самыми известными в карьере комика Майка Майерса, а сериал считается одним из самых прибыльных в истории Голливуда.
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Комик сам придумал своего героя Остина Пауэрса и сыграл сразу 3 роли: самого Пауэрса, его брата-антагониста Доктора Зло, а еще Жирного Ублюдка, агента ФБР, которого Доктор Зло переманил на свою сторону. Актер также выступил продюсером.
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В последней части «Остина Пауэрса» есть пародийная сцена, где в образе Остина появляется Том Круз.
9. Все без ума от Мэри, 1998
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Камерон Диас казалась продюсерам идеальной кандидаткой на роль, а вот Бена Стиллера они не очень хотели снимать, так как он был не слишком известен.
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Актриса поехала в школу в своем родном городе, чтобы вспомнить годы учебы и настроиться на съемки сцены выпускного вечера.
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В эпизодических ролях снимались родственники режиссера, а в одной из сцен задействован папа Камерон Диас: он играет одного из заключенных тюрьмы.
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Школьные сцены снимали в здании городского муниципалитета. Президент городского совета даже не стал смотреть фильм, после того как услышал плохие отзывы о нем. И считал, что киношники обманули его.
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Камерон Диас переживала, что некоторые физически неприятные или пошлые сцены испортят ее карьеру.
А вы помните эти комедии? Какой фильм вы бы ни за что не пропустили в 90-е?