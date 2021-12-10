В чем феномен популярности корейских фильмов и почему они скоро победят Голливуд

Корейский язык становится популярным, а культура Страны утренней свежести из чего-то экзотического постепенно превращается в близкую и понятную. И значимую роль в этой трансформации играет корейский кинематограф.

Мы в AdMe.ru попробовали разобраться, как так произошло, что корейские фильмы стали уверенно соперничать с продукцией маститых режиссеров и теперь в силах переманить на свою сторону преданных фанатов Голливуда.

Успех корейских фильмов — это целенаправленный труд

О корейском кинематографе не перестают говорить с 2020 года, когда триллер «Паразиты» получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Это было знаковое событие, поскольку фильм стал первой лентой не на английском языке, которая победила в этой номинации. Но еще задолго до «Оскара» корейские фильмы получали награды на международных кинофестивалях. Так, фильм «Олдбой» получил Гран-при на Каннском кинофестивале еще в далеком 2004 году.

А фильм «Вторжение динозавра» настолько понравился режиссеру Квентину Тарантино, что тот в 2009 году включил его в персональный список 20 лучших фильмов, выпущенных с 1992 года — года, когда сам Тарантино стал режиссером. За 2 десятилетия корейское кино превратилось в явление, которое иногда не понимают, но постоянно обсуждают. С начала 2000-х годов фильмы из Кореи начали шествие по кинофестивалям и шаг за шагом завоевывали популярность и неподдельный зрительский интерес, которыми могут похвастаться сейчас.

В корейской киноиндустрии делается ставка на женщин

Критики уверены, что будущее корейского кино сейчас находится в руках талантливых режиссеров, фильмы которых станут началом новой триумфальной эпохи. Сегодня в корейской киноиндустрии часто делается ставка на женщин: на экранах появляются интересные женские образы, а режиссерами многих фильмов являются женщины. Режиссер Чон Га-ён сняла смелый фильм «Сердце» об отношениях с женатым мужчиной и лаконично прокомментировала свою работу: «Я бы хотела, чтобы персонаж женского пола делал разумный выбор». Женщины-режиссеры из Кореи много лет добивались того, чтобы быть услышанными, а самое главное — просмотренными. И наконец, километры отснятой пленки и десятки тысяч дублей принесли женщинам успех. Ведь несколько лет назад на Лондонском кинофестивале 4 из 5 представленных корейских фильмов были созданы женщинами.

Зрители, которые много лет следили за похождениями Кэрри Брэдшоу и ее подруг, сталкиваются с корейским взглядом на женскую дружбу и другим уровнем откровенности в фильме «Женщина, которая убежала». И эта дружба настолько отличается от привычного образа общения, что поначалу кажется чуть ли не смертной скукой. Если зрители в мире привыкли к тому, что Кэрри расскажет подругам все и обо всем, то в Корее девушка будет молчать и делиться далеко не всем. Режиссер отказывается от эффектных эмоциональных кадров или пикантных бесед. Он создает жизненные зарисовки, в которых женщины между делом обсуждают отношения. Поэтому эти обсуждения не выглядят навязчивыми и не создают ощущения, что зрителя заставляют посмотреть в замочную скважину в самый неподходящий момент. Разговоры о мужьях, партнерах, любви и проблемах — часть коммуникации, а не цель.

Корейцы обожают собственный кинематограф

Если в 1996 году национальных фильмов в корейском прокате было лишь 23 %, то уже через 5 лет цифра подошла к 50 %. Корейцы проявляют удивительную любовь к собственному кинематографу. Так, 11 млн жителей Южной Кореи посмотрели фильм «Поезд в Пусан», при этом всего в стране проживает чуть менее 52 млн человек. Рейтинг одобрения на сайте Rotten Tomatoes — 94 %. «Поезд в Пусан» стал одним из самых кассовых фильмов всех времен в Южной Корее. Корейские режиссеры охотно берутся за осмысление прошлого и настоящего собственной страны посредством художественных образов. Драма «Дом колибри» — это не только фильм о девочке-подростке и ее проблемах, но и попытка поговорить о развитии Южной Кореи. В режиссерском замысле переплетаются 2 истории: о взрослении юной девушки и о становлении своего государства.

Даже к ремейкам корейские режиссеры подходят очень ответственно и стараются если не превзойти оригинал, то уж точно не ударить в грязь лицом. И в некоторых случаях успех переснятых лент просто ошеломительный. Так, сериал «Мир женатой пары» основан на британском телесериале «Доктор Фостер». И этот ремейк настолько полюбили зрители, что на портале IMDb у него оценка 8,1, тогда как у оригинального сериала — 7,7.

Героям из Кореи легко поверить

Когда корейские сериалы пришли на Netflix, то они сразу получили доступ к миллионной аудитории, которая готова жадно воспринимать новое, интересное и отличающееся от их повседневности. И это привело к тому, что, например, о сериале «Игра в кальмара» не слышал только человек, который принципиально игнорирует гаджеты и интернет. О бедности говорить не принято. Это тема не для светской беседы в приличном обществе. В этом убеждают пособия по этикету. А корейцы берут и снимают сериал о человеческом отчаянии. О людях, материальное положение которых настолько плачевно, что они готовы пойти на любые меры в попытке вытащить себя и своих близких из пропасти.

Если во всем мире «Выживший» с Леонардо Ди Каприо — это типичный пример фильма о выживании, то в Корее подходят с других позиций. Конечно, картин на тему борьбы и жизни в суровых условиях снято довольно много, но корейцы смело и открыто говорят о социальных проблемах. До «Игры в кальмара» подобная смелость наблюдалась разве только в бразильском сериале «3 %». В нем разворачивалось сражение именно за материальные ресурсы, а не в контексте аномальных явлений, как например, в «Восьмом чувстве», научно-фантастическом сериале Вачовски.

Корейские фильмы сложные и непредсказуемые. Режиссеры находятся в постоянном поиске новых жанровых решений, а к персонажам картин можно почувствовать настоящую симпатию и привязанность. Однако эксперты высказывают смелые предположения о том, что популярность корейских фильмов обусловлена не только исключительным качеством, но и тем, что мировой кинематограф в последние годы стал очень беден. Сюжетные линии предсказуемы, оригинальные авторские находки практически отсутствуют, а главное — на экране нет настоящих людей: компьютерная графика вытесняет живые и эмоциональные образы.