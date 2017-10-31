4 доказательства того, что фильмы ужасов заменяют полноценный поход к психиатру

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Считается, что фильмы ужасов в целом вредны для человека и могут негативно влиять как на психологическое, так и физическое его состояние. И, казалось бы, единственная причина, по которой их смотрят, — это желание пощекотать нервы. AdMe.ru знает, что у всего есть вторая сторона. Давайте посмотрим, чем же могут помочь человку фильмы ужасов. Конечно же, речь идет о взрослых людях без психических отклонений.

1. Это способ справиться с фобиями

В Университете Техаса изучали влияние фильмов ужасов на психику человека и выяснили, что качественный хоррор является тренингом для человеческих нервов: зритель проживает эмоции главного героя, но при этом четко осознает, что находится в безопасной реальности. Это похоже на так называемый метод экспозиции в психотерапии, при помощи которого борятся с фобиями человека. Его суть: регулярное наблюдение пугающих человека вещей в безопасной обстановке помогает тому справиться со страхом. То есть ужастик выполняет ту же психотерапевтическую функцию.

2. Это анализ собственных скелетов в шкафу

При просмотре ужасов человек может испытывать не только страх, но и, например, удовлетворение — наблюдая кровавые бойни или акты насилия. Это удовольствие еще первобытного человека, как считают психоаналитики, просто глубоко спрятанное и окультуренное обществом. По сути, фильмы ужасов удовлетворяют воображение этого «первобытного человека» внутри нас, который хочет убить, съесть, изнасиловать. А также помогают осознать, какое из этих желаний жестче остальных, какое стоит взять под контроль. То есть хорроры — это своего рода бесплатная психотерапия, предохраняющая от реальных психических травм и помогающая определить отклонения.

3. Они снимают стресс

Как это ни парадоксально, но страшные фильмы помогают избавиться от агрессии и расслабиться. Например, в таких ситуациях: При конфликтах с окружающими. Хорроры переключают мысли так, что собственные проблемы кажутся довольно незначительными.

В периоды депрессии хороший ужастик как следует встряхнет нервную систему, перезагрузит ее и изменит настрой.

При постоянном чувстве тревоги и страха чего-либо. Если вы чего-то очень боитесь, порция хороших ужасов пойдет вам только на пользу. Поверьте, тут сработает механизм «клин клином».

4. Доставляют хорошую порцию адреналина

Вы думаете, почему в последние годы хоррор — один из самых популярных жанров? Дело в том, что с каждым годом культура становится более гуманной, общество — более толерантным и простым людям не хватает адреналина. В поиске острых ощущений и компенсации недостатка возбуждения люди идут в кино. Согласитесь, это гораздо безопаснее и доступнее, чем, к примеру, экстремальные виды спорта или азартные игры. Получив убойный заряд «нервов», учащенное сердцебиение и повышенное давление, человек может более активно включиться в жизнь, у него открывается второе дыхание.