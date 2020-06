35 рейтинговых мультфильмов, которые вызывают жгучее желание пересматривать их снова и снова

0 0 0 0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мультфильмы уже очень давно перестали быть просто нарисованными сказками для детей. Наоборот, зачастую именно взрослые могут оценить все многообразие смыслов этих произведений, которые погружают нас в атмосферу уюта и доброты. А ведь этого так часто не хватает в окружающем мире.

Мы в AdMe.ru изучили зрительские оценки по рейтингу IMDb, а также топ оценок критиков на сайте Rotten Tomatoes, и нашли те мультфильмы, которые вы точно захотите пересмотреть снова.

Унесенные призраками (Sen to Chihiro no kamikakushi), 2001

Отмеченный «Оскаром», самый кассовый в Японии и самый известный в России фильм Хаяо Миядзаки. Родители маленькой Тихиро сбиваются с пути во время переезда, и вся семья попадает в странный пустынный город, где их ждет великолепный пир. Они не отказываются от угощений и не замечают подкрадывающейся опасности. Теперь Тихиро должна придумать, как избавить маму и папу от проклятия и спастись из пугающего царства призраков. Рейтинг IMDb — 8,6

Король Лев (The Lion King), 1994

Сюжет о любознательном львенке, который становится жертвой интриг своего завистливого дяди, вы наверняка знаете. Мультфильм получил два «Оскара», три «Грэмми» и по-прежнему сможет разбить ваше сердце той самой сценой. Рейтинг IMDb — 8,5

Могила светлячков (Hotaru no haka), 1988

Последние дни Второй мировой войны. В водоворот ежедневного кошмара попадают 14-летний Сэйта и его сестренка Сэцуко, которые уже потеряли близких и остались совсем одни. Столкнувшись с жестокостью мира, мальчик в одночасье становится взрослым и осознает, что от него зависит жизнь его маленькой сестры. Теперь дети пытаются выжить, рассчитывая только на свои силы. Рейтинг IMDb — 8,5

ВАЛЛ-И (WALL-E), 2008

Робот ВАЛЛ-И из года в год прилежно трудится на опустевшей Земле, очищая нашу планету от гор мусора, которые оставили после себя улетевшие в космос люди. А еще сохраняет себе самые интересные вещи, смотрит кино и учится чувствовать, пока даже не представляя, что совсем скоро он встретит друзей, поднимется к звездам и даже сумеет изменить к лучшему своих бывших хозяев, совсем позабывших родную Землю. Рейтинг IMDb — 8,4

Человек-паук: Через вселенные (Spider-Man: Into the Spider-Verse), 2018

Один из новичков в топ-250 от IMDb, лучший анимационный фильм 2019 года, уникальная и инновационная в визуальном плане картина. Казалось бы, мы все знаем о Питере Паркере. Он спас город, влюбился, а потом творил добро снова и снова. Но все это в нашем мире. А что, если в результате работы гигантского коллайдера откроется окно из одного измерения в другое? Приготовьтесь к тому, что в разных вселенных могут быть различные версии одного и того же героя. Рейтинг IMDb — 8,4

Принцесса Мононоке (Mononoke-hime), 1997

Юный принц Аситака убил вепря и этим навлек на себя смертельное проклятие. Старая знахарка предсказала ему, что только он сам способен изменить свою судьбу. И отважный воин отправился в опасное путешествие. Так он оказался в загадочной стране, где люди под предводительством злой госпожи Эбоси воевали с обитателями леса. И была с ними принцесса Мононоке — повелительница зверей и дочь волчицы. Рейтинг IMDb — 8,4

Твое имя (Kimi no na wa), 2016

История о девушке Мицухе из японской провинции и юноше Таки из Токио, которые обнаруживают, что между ними существует странная и необъяснимая связь. Во сне они меняются телами и проживают жизни друг друга. Но однажды эта способность исчезает так же внезапно, как появилась. Таки решает во что бы то ни стало отыскать ту, без которой он теперь просыпается с чувством потери чего-то важного. Рейтинг IMDb — 8,4

Тайна Коко (Coco), 2017

12-летний Мигель живет в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Тайно — потому что в его семейном клане музыка считается проклятием. Когда-то его прапрадед оставил свою жену, прапрабабку Мигеля, именно ради музыки, и с тех пор эта тема стала запретной. Мигель обнаруживает, что между ним и его любимым певцом, ныне покойным, существует некая связь. Паренек рискует отправиться к своему кумиру в саму Страну Мертвых. Рейтинг IMDb — 8,4

История игрушек (Toy Story), 1995

Главные герои — игрушки, обитающие в комнате их владельца, мальчика по имени Энди Дэвис. Все они живые, хотя и тщательно скрывают это от своего хозяина. Ежегодно ко дню рождения Энди дарят новые игрушки, так что старым в этот день приходится поволноваться, ведь тогда они могут быть забыты и отвергнуты, после чего их ждет либо гаражная распродажа, либо свалка. А ведь смысл их существования — приносить счастье своим хозяевам. Рейтинг IMDb — 8,3

Вверх (Up), 2009

В мае 2009 года Каннский кинофестиваль впервые в своей истории открылся показом мультфильма. Этой чести удостоилась лента «Вверх». 78-летний ворчун Карл Фредриксен считает, что жизнь обходит его стороной: даже дом, наполненный памятью о погибшей жене, теперь хотят снести. Чтобы избежать этого и сдержать данное ей обещание о путешествии к Райскому водопаду, Карл привязывает тысячи воздушных шаров к своему дому и улетает в дебри Южной Америки. Однако не пролетев и полмили, путешественник обнаруживает, что ненароком прихватил с собой крайне разговорчивого и неисправимо жизнерадостного 9-летнего мальчика по имени Рассел. Рейтинг IMDb — 8,2

Ходячий замок (Hauru no ugoku shiro), 2004

Еще один шедевр Хаяо Миядзаки по мотивам сказочного романа английской писательницы Дианы Уинн Джонс. В этом параллельном мире Европы конца XIX века, где магия идет рука об руку с развитием технологий, злая ведьма заточила 18-летнюю Софи в тело старухи. Теперь героиня бежит из города в надежде обрести свой истинный облик и встречает могущественного волшебника Хаула, демона Кальцифера и их удивительный дом на ножках. Софи и демон решают помочь друг другу избавиться от злых чар. Рейтинг IMDb — 8,2

Мой сосед Тоторо (Tonari no Totoro), 1988

И снова совершенство от Миядзаки. Ностальгическая и уютная история о том, как, переехав в деревню, маленькие сестры — старшая Сацуки и младшая Мэй — знакомятся с лесным духом, которого Мэй называет Тоторо. Подружившись с девочками, Тоторо не только устраивает им воздушную экскурсию по своим владениям, но и помогает повидаться с мамой, лежащей в больнице. Рейтинг IMDb — 8,2

Клаус (Klaus), 2019

В этой истории владелец почтовой империи отправляет своего ленивого отпрыска по имени Джаспер в город на Крайнем Севере, чтобы тот организовал там почтовое отделение. Прибыв на место, парень оказывается в зоне боевых действий: 2 семейных клана питают взаимную ненависть и свято чтут многовековую традицию при любой возможности устраивать потасовки друг с другом и делать пакости. Уже практически отчаявшись, Джаспер посещает лесного отшельника по имени Клаус. Мультфильм стал лучшим в 2020 году по версии Британской академии кино и телевизионных искусств. Рейтинг IMDb — 8,2

Форма голоса (Koe no katachi), 2016

Трогательный анимационный фильм получил премию Японской киноакадемии в категории «Лучшая анимация года» и вошел в лонг-лист «Оскара-2018». Когда-то бывший школьный хулиган жестоко издевался над своей одноклассницей — скромной глухой девочкой. Повзрослев, он не сможет найти себе покоя, пока не подружится с ней. Теперь парень понял: чтобы сказать нечто важное тому, кто не может тебя услышать, вовсе не обязательно использовать голос. Рейтинг IMDb — 8,2

Головоломка (Inside Out), 2015

Райли — обычная 11-летняя школьница, и, как у каждого из нас, ее поведение определяют 5 базовых эмоций. Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость живут в сознании девочки и каждый день помогают ей справляться с проблемами, руководя всеми ее поступками. Однако с переездом из небольшого уютного городка в шумный и людный мегаполис все резко меняется: эмоции выходят из-под контроля. Рейтинг IMDb — 8,1

Мэри и Макс (Mary and Max), 2009

История дружбы 8-летней девочки Мэри Динкл, которая скучает в пригороде далекого австралийского Мельбурна, и Макса Хоровитца, 44-летнего одинокого еврея, жителя шумного нью-йоркского хаоса. Разделенные разницей в возрасте и двумя континентами, Мэри и Макс проносят свою необычную дружбу через годы. Рейтинг IMDb — 8,1

В поисках Немо (Finding Nemo), 2003

Среди прекрасных тропических морских стихий, в районе Большого Барьерного рифа в уединении живет рыба-клоун по имени Марлин. Он растит своего единственного сына Немо. Океан и существующие в нем опасности очень страшат Марлина, и он как может ограждает сына от них, но молодой Немо, страдающий излишним любопытством, очень хочет разузнать побольше о таинственном рифе, рядом с которым они живут. Когда Немо по иронии судьбы оказывается вдалеке от дома, да и еще сталкивается с угрозой стать обедом рыбы-танка, Марлин отправляется на поиски сына. Рейтинг IMDb — 8,1

Навсикая из Долины ветров (Kaze no tani no Naushika), 1984

По-настоящему эпическая работа Миядзаки. В будущем человечество, столетиями безоглядно эксплуатировавшее природу, пало жертвой своей гордыни. Землю постигла ужасная экологическая катастрофа: процветающие когда-то промышленные цивилизации обратились в прах, а поверхность планеты покрыло гигантское море Леса, испускающее в атмосферу ядовитые споры растений. Оставшимся в живых людям приходится жить в тени Леса и его чудовищных насекомообразных обитателей, пытаясь не допустить распространения вредоносной растительности. Рейтинг IMDb — 8,1

Корпорация монстров (Monsters, Inc.), 2001

Мохнатый зверь, похожий на чудовище из «Аленького цветочка», и гигантские мокрицы под кроватью — все они существуют на самом деле. Все, что им нужно, — пугать детей, ведь из их криков получается электричество. Но однажды вся мирная жизнь монстров оказывается под угрозой: в их мир попадает ребенок. А с детьми столько хлопот, что они могут довести даже монстров. Рейтинг IMDb — 8,0

Песнь моря (Song of the Sea), 2014

Невероятная история Бена и его сестренки Сирши. Девочка — последняя «шелки», она может перевоплощаться из тюленя в человека. Вместе они отправляются в фантастическое путешествие к морю сквозь исчезающий мир древних легенд и магии. Рейтинг IMDb — 8,1

Зверополис (Zootopia), 2016

Добро пожаловать в Зверополис — современный город, населенный самыми разными животными: от огромных слонов до крошечных мышек. В нем появляется новый офицер полиции — жизнерадостная зайчиха Джуди Хоппс, которая с первых дней работы понимает, как сложно быть маленькой и пушистой среди больших и сильных полицейских. Джуди хватается за первую же возможность проявить себя, несмотря на то, что ее партнером назначен болтливый хитрый лис Ник Уайлд. Вдвоем им предстоит раскрыть сложное дело, и от успешности их деятельности будет зависеть судьба всех обитателей Зверополиса. Рейтинг IMDb — 8

Аладдин (Aladdin), 1992

В славном граде Аграба живет Аладдин, веселый воришка с золотым сердцем. Живет и не знает, что вскоре его ждет величайшее приключение в жизни. Ведь только с его помощью черный маг Джафар может овладеть невероятным сокровищем — лампой, в которой заключен исполняющий желания могущественный Джинн. И только хитроумие, смекалка и доброта Аладдина и его друзей — обезьянки Абу, принцессы Жасмин и самого Джинна — способны помешать Джафару завладеть лампой и захватить власть над миром. Рейтинг IMDb — 8

Рататуй (Ratatouille), 2007

Крыс Реми обладает уникальным вкусом и готов рисковать собственной жизнью, чтобы посмотреть любимое кулинарное шоу, раздобыть какую-нибудь приправу или просто свежий продукт. Реми живет со своими сородичами, которые его не понимают и не принимают его увлечение кулинарией. Когда крыс случайно попадает на кухню шикарного ресторана, он решает воспользоваться выпавшим ему шансом и проверить свои навыки. На эту же кухню попадает и юный Лингвини. Все, на что он может рассчитывать, — это должность уборщика. Но он тоже получает свой шанс. Рейтинг IMDb — 8

Красавица и Чудовище (Beauty and the Beast), 1991

Классическая история о том, как в заколдованном замке, скрытом в темном лесу, живет ужасное Чудовище. Растопить лед в его сердце и вернуть ему человеческий облик, сняв заклятие, может только прекрасная девушка, которая полюбит его таким, какой он есть. Рейтинг IMDb — 8

Кошмар перед Рождеством (The Nightmare Before Christmas), 1993

Мультфильм с той самой неповторимой атмосферой Тима Бертона. Рассказ о царстве Хеллоуин, царстве страхов и кошмаров, где живут чудовища во главе с царем ужасов Джеком Скеллингтоном. Под Рождество Джек случайно попадает в город Рождества, где узнает, что есть где-то радость, добро и веселье. Теперь ему страшно захотелось испытать это чувство — дарить людям счастье. Джек похищает Санта-Клауса и занимает его место. Рейтинг IMDb — 8

Стальной гигант (The Iron Giant), 1999

Жители тихого американского городка становятся свидетелями ослепительной вспышки и падения огромного объекта. Спустя несколько дней мальчуган по имени Хогарт Хьюз находит в окрестностях гигантского робота, прилетевшего на Землю из далекой космической галактики. Несмотря на свой грозный вид, инопланетный гость оказывается добрейшим созданием. Между ним и отважным мальчишкой завязывается настоящая дружба. Рейтинг IMDb — 8

Остров собак (Isle of Dogs), 2018

История 12-летнего мальчика Атари, опекаемого коррумпированным мэром Кобаяши. Когда по указу последнего все домашние собаки города Мегасаки изгоняются на громадную свалку, Атари в одиночку отправляется на миниатюрном летательном аппарате на мусорный остров, чтобы найти своего верного пса по прозвищу Спотс. Там на острове вместе со стаей новых друзей-дворняг он начнет эпичное путешествие, которое решит будущую судьбу всей префектуры. Рейтинг IMDb — 7,9

Жизнь Кабачка (Ma vie de Courgette), 2016

9-летний Икар жил с матерью, но их жизнь не отличалась яркими событиями — мать в основном пила и смотрела телевизор. После ее смерти мальчик остается один, и его направляют в детский дом, где он далеко не сразу сможет освоиться и завести дружбу с живущими там ребятами. Рейтинг IMDb — 7,8

Кубо. Легенда о самурае (Kubo and the Two Strings), 2016

Лучший полнометражный анимационный фильм года по версии Британской академии кино и телевизионных искусств. Кубо — наследник великого рода, но, когда возвратились духи прошлого, жаждущие мести, на его защиту отважилась встать лишь странная парочка хранителей. И теперь для Кубо единственный шанс на спасение — это найти магические доспехи отца, легендарного самурая. Рейтинг IMDb — 7,8

Еще вчера (Omohide poro poro), 1991

Таэко вспоминает времена, когда она была маленькой и училась в школе в далеком 1966 году. Повествование ностальгически скачет назад и вперед между двумя временными периодами, в то время как Таэко расставляет по полочкам свои воспоминания и пытается принять трудное решение о будущем. Рейтинг IMDb — 7,7

Лего. Фильм (The Lego Movie), 2014

В пластмассовом мире все заняты своими пластмассовыми делами — все идет по плану, и для обычного лего-строителя Эммета нет места идеальнее — для него в этом мире все прекрасно. Но однажды ему придется присоединиться к походу против злого лего-диктатора, планирующего склеить вместе всю лего-вселенную. Рейтинг IMDb — 7,7

Дитя погоды (Tenki no ko), 2019

Старшеклассник Ходака Морисима переезжает с удаленного острова в Токио, ведет в городе уединенную жизнь и устраивается писателем в агентство, продающее желтой прессе статьи о сверхъестественном. С самого момента его приезда в столицу ежедневно идет нескончаемый дождь. И вот в суете делового города Ходака встречает девушку по имени Хина Амано. Она никогда не унывает и обладает удивительным даром менять погоду силой мысли. Там, где она, всегда солнце. И вместе они изменят этот мир навсегда. Рейтинг IMDb — 7,6

Моана (Moana), 2016

Бесстрашная Моана, дочь вождя маленького племени на острове в Тихом океане, больше всего на свете мечтает о приключениях и решает отправиться в опасное морское путешествие. Вместе с некогда могущественным полубогом Мауи им предстоит пересечь океан, сразиться со страшными чудовищами и разрушить древнее заклятие. Рейтинг IMDb — 7,6

Ариэтти из страны лилипутов (Kari-gurashi no Arietti), 2010

История маленьких существ, которые живут рядом с людьми, понемногу одалживая вещи. Их существование хранится в секрете, но юная Ариэтти нарушает запрет, и ее обнаруживает 14-летний Сё, с которым они становятся лучшими друзьями. Рейтинг IMDb — 7,6

Как приручить дракона — 3 (How to Train Your Dragon: The Hidden World), 2019

Когда-то викинги жили в гармонии с драконами и делили с ними радости и горести. Казалось, что так будет всегда, но появление загадочной Дневной Фурии изменило жизнь острова. И теперь Иккинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, который хочет уничтожить все, что им дорого. Заключительная часть трилогии, концовка которой действительно способна растопить сердца. Рейтинг IMDb — 7,5

А какой мультфильм всколыхнул в вас целую волну чувств?