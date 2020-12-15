35+ фактов про любимые новогодние комедии, которые мгновенно создадут праздничное настроение
Какой Новый год без фильма «Ирония судьбы, или С легким паром»? Его разобрали на цитаты, и он не теряет своей актуальности вот уже 45 лет. Но помимо этой поистине народной комедии у нас есть немало других фильмов, которые так же великолепно создают праздничное настроение.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие закулисные тайны скрывали от нас наши любимые новогодние картины.
Золушка
- Фильм вышел на экраны в далеком 1947 году. За несколько лет до съемок режиссер Надежда Кошеверова познакомилась с актрисой Яниной Жеймо и сказала, что с такой фактурой она непременно должна играть Золушку, поскольку актриса носила обувь 31-го размера и была ростом 147 см. Так что роль в фильме писалась сразу под Жеймо.
- Сначала худсовет отклонил ее кандидатуру, посчитав, что для сказочной героини она старовата — на тот момент актрисе было 37 лет. Режиссеру предложили кандидатуру молоденькой балерины, но из-за отсутствия актерского опыта на пробах она смотрелась совсем невыразительно. В итоге было решено утвердить Янину.
- Чтобы выглядеть моложе своих 37 лет, актриса всегда высыпалась и снималась только в вечерние часы, потому что, по ее словам, утром лицо у нее было «не то». По воспоминаниям Жеймо, перед съемками ее также отправили в санаторий «подкормиться, чтобы не выглядеть слишком тощей».
- На роль принца тоже решили подобрать более взрослого актера, чтобы пара смотрелась гармонично. В итоге роль досталась 34-летнему Алексею Консовскому. Говорят, что после премьеры фильма школьницы засыпали его романтическими письмами. Любопытно, что отца Золушки сыграл актер, который всего на 5 лет был старше своей «дочери».
- Фаина Раневская провалила первые пробы на роль мачехи. Она не восприняла предложение всерьез и сначала изобразила томную светскую даму. В итоге этот образ не понравился ни драматургу Евгению Шварцу, ни самой актрисе. Однако в итоге после нескольких неудачных проб с другими артистками утвердили Раневскую, которая на сей раз серьезно взялась за роль и доработала ее до совершенства.
- Для создания колоритного образа мачехи был приглашен основатель цеха пластического грима. Он снял с лица Фаины Георгиевны слепок и сделал особые накладки на щеки и нос. Правда, по ходу съемок стало ясно, что на этот грим уходит слишком много времени, к тому же он выглядел не очень натурально. Тогда в ход пошли подручные средства. Чтобы приподнять нос Раневской, гример использовал каучуковый клей и кусочки тюля. А за щеки актриса засовывала ватные шарики, комментируя при этом, что «для актрисы не существует никаких неудобств, если это нужно для роли».
- Фею-крестную могла сыграть Любовь Орлова, но не прошла по типажу. Настоящей проблемой стал подбор актера на роль мальчика-пажа. Было отсмотрено множество фотографий, но режиссеру никто не нравился. В итоге помощник режиссера нашла подходящего мальчика в библиотеке. После «Золушки» он появился еще в одной картине, а потом разочаровался в кино, увлекся музыкой и прославился как блестящий гитарист.
- Великолепные декорации к сказке собирали, что называется, с миру по нитке. Кто-то приносил свою личную мебель, кто-то жертвовал бархатные шторы, чтобы пошить костюмы. А для нарядов Феи-крестной и Золушки Фаина Раневская принесла из дома отрез заграничного шифона. Также в ход пошло бра актрисы — его разобрали, чтобы сделать украшения. Кстати, хрустальные туфельки Золушки были сделаны из оргстекла, так что ходить в них было невозможно. В итоге Янина Жеймо появляется в кадре в знаменитых туфельках всего на пару мгновений.
Карнавальная ночь
- В 1955 году молодой режиссер Эльдар Рязанов хотел снимать драму «Встречи на Камчатке», но вместо этого директор «Мосфильма» Иван Пырьев предложил ему снять комедию по сценарию, который уже несколько лет пылился на полке. Надо сказать, что за картину Рязанов взялся без восторга, но потом он поправил сценарий, и работа пошла. Интересно, что съемки новогоднего фильма проходили летом.
- Очень долго не находилась актриса на роль Леночки Крыловой. Было сделано множество проб, но ни одна из девушек не подходила. Кстати, Людмила Гурченко тоже провалила первые пробы, но не по своей вине. Дело в том, что в первый раз ее снимал начинающий оператор, который неудачно поставил свет и выбрал невыгодный ракурс, который портил внешность актрисы.
- В итоге на роль Крыловой была утверждена актриса самодеятельности Людмила Касьянова. Правда, на 3-й день все поняли, что она на эту роль не подходит. Режиссер был в отчаянии, но, к счастью, совершенно случайно в коридоре «Мосфильма» Иван Пырьев столкнулся с Гурченко, которая так ему понравилась, что он тут же привел ее в павильон к режиссеру. На этот раз актрису снимал профессиональный и опытный оператор, и в итоге она была утверждена. Более того, героиня Гурченко даже вышла на первый план, хотя по сценарию этого не подразумевалось.
- При этом оператор картины сказал, что над лицом актрисы надо поработать. Чтобы лицо Гурченко лучше смотрелось в кадре, ей приподняли нос с помощью специальной полоски, которую наклеили прямо на переносицу. Такая маленькая деталь сделала образ более гармоничным.
- После выхода фильма молодую актрису осуждали за то, что во время танца под песню «И хорошее настроение» она посмела показать колени. А вот для зрителей после «Карнавальной ночи» Гурченко стала эталоном красоты того времени: тонкая талия, легкая химическая завивка, пышная юбка. А о белой муфточке стала мечтать каждая модница.
- Фильм не понравился худсовету, его назвали «чудовищной пошлостью» и предложили забыть о нем, «как о кошмарном сне». Тогда Иван Пырьев обратился за мнением к легендарному режиссеру и непререкаемому авторитету Михаилу Ромму, который пришел от «Карнавальной ночи» в восторг. После показа фильма в Москве и Ленинграде он стал лидером проката.
Чародеи
- Сценарий для этой новогодней сказки написали писатели-фантасты Аркадий и Борис Стругацкие, которые вдохновились своей же повестью «Понедельник начинается в субботу».
- На роль доброй волшебницы Аленушки, которую потом превратили в ведьму-карьеристку, пробовались самые знаменитые актрисы, но никто никак не подходил. Например, Ирине Муравьевой помешал возраст, Наталья Белохвостикова оказалась слишком утонченной, а Ирина Алферова и Елена Цыплакова были совсем неубедительными в роли ведьмы. Тогда на пробы пригласили Александру Яковлеву. Правда, у актрисы был такой сложный характер, что режиссер сказал: «Ведьму-то она сыграет, а вот Аленушку вряд ли». Но в итоге она блестяще справилась с задачей.
- Ивана Пухова почти сыграл Сергей Проханов, но худсовет забраковал его кандидатуру через день после начала съемок. Также на эту роль претендовал Игорь Костолевский, но режиссер посчитал, что он не вписывается в общую тональность фильма. Олег Янковский не подошел по возрасту. Александра Абдулова не хотели утверждать, поскольку он был очень занят в 5 других картинах. В итоге актер снимался по ночам.
- Кстати, идея щегольского белого костюма, в котором ходил Александр Абдулов, была заимствована из голливудского фильма «Лихорадка субботнего вечера» с Джоном Траволтой в главной роли.
- Злодейку Киру Шемаханскую могли сыграть Алиса Фрейндлих и Наталья Гундарева, а режиссер был больше всего был заинтересован в Маргарите Тереховой. Но когда на пробы пришла Екатерина Васильева, то стало понятно, что это ее роль.
- С комичной парой волшебников Коврова и Брыля все стало ясно, когда режиссер увидел дуэт Виторгана и Светина. Низенький Светин так забавно задирал голову, чтобы посмотреть на своего высокого собеседника, что все просто покатывались от смеха.
- В фильме должно было быть намного больше эпизодов и реплик кота Василия. Например, была сцена, где кот, увидев кошку на улице, попросил Шемаханскую дать ему отпуск не в январе, а в марте, как у всех нормальных котов. Еще он уговаривал Ивана поддаться природному инстинкту и поцеловать заколдованную Аленушку. Но все эти эпизоды сочли чересчур фривольными, и в итоге у Василия осталось только 2 реплики: «Хам!» и «Ура!» Сильнее всего расстроился Георгий Вицин, который озвучивал кота.
- По воспоминаниям режиссера фильма, в момент начала съемок над съемочной группой завис НЛО. Пока оператор настраивал камеру и направлял объектив вверх, объект улетел.
Сирота казанская
- В основу сценария легло реальное объявление из газеты. Просматривая утреннюю прессу, сценарист фильма случайно наткнулся на письмо женщины, которая пыталась через газету разыскать своего отца.
- Съемки новогоднего фильма начались в марте и чуть было не сорвались из-за погоды. Внезапно начавшийся дождь почти полностью растопил весь лежавший снег. «Температура была +5 или +4, и не было ни грамма снега! — вспоминает режиссер Владимир Машков. — Мы закупили 9 рефрижераторов искусственного снега».
- В какой-то момент речь даже зашла о том, чтобы перенести съемки на следующий год. Но вскоре природа смилостивилась и начался такой сильный снегопад, что в какой-то момент во время съемок на улице актриса Елена Шевченко стала напоминать большой снежный ком.
- В ходе съемок на долю Николая Фоменко выпало довольно серьезное испытание. Эпизод, в котором его герой Коля устанавливает в метель елку, снимали с помощью мощного самолетно-вертолетного двигателя. По рассказам актера, в какой-то момент от сильного ветродуя температура понизилась до —35 °С и он весь покрылся ледяной коркой.
- Еще меньше повезло Льву Дурову. Во время съемки сцены, где дерутся «отцы», а Коля их разнимает, чуть было не случилась трагедия. Валентин Гафт случайно пережал сонную артерию Дурову, и актер на несколько секунд потерял сознание. К счастью, все обошлось, более того, именно эта роль принесла Льву Константиновичу новый виток популярности.
- А вот Валентин Гафт остался недоволен своей работой над ролью, он все время переживал и думал, что плохо играет. В интервью он признался, что не смог дотянуть роль до того уровня, который хотел режиссер. Хотя, конечно, коллеги с Гафтом были не согласны.
- Многие запомнили в фильме обаятельного, но нерадивого ученика Насти Демендеева. Его сыграл юный актер Михаил Филипчук. До этого он уже снимался в фильме «Вор». Однако вскоре он исчез с экранов и долгое время отказывался общаться с прессой, оставив своих поклонников гадать, куда же он пропал. Михаил решил не связывать свою жизнь с кино и окончил физико-технический институт. Сейчас он работает аналитиком в международной компании и не любит говорить о былой популярности. В какой-то момент он просто устал от внимания и известности.
Приходи на меня посмотреть
- Фильм снят по пьесе Надежды Птушкиной «Пока она умирала». Для Олега Янковского это был первый и единственный режиссерский опыт. По его словам, ему захотелось экранизировать какую-то добрую, светлую сказку.
- На роль Софьи Андреевны пробовались и Инна Чурикова, и Анна Каменкова, но потом режиссер вспомнил про Екатерину Васильеву и решил позвать ее. Правда, сначала актриса отказывалась: «Я думала, что Янковский предложит мне роль Татьяны (дочки). А он попросил меня сыграть старуху. Я боялась, что не справлюсь с ролью и буду чувствовать себя некомфортно, а это сразу видно на экране». На что Олег Иванович улыбнулся и сказал: «Ну не такая уж ты и молоденькая».
- Во время съемок не обошлось без курьезов. Например, порой Ирина Купченко не соглашалась с некоторыми актерскими задачами и говорила Янковскому: «Я считаю, что так сыграть это нельзя. Ты считаешь — можно? Покажи!» И когда Олег Иванович показывал, все вопросы сразу же отпадали.
- Одним из самых конфликтных эпизодов стала сцена, в которой герой Янковского должен был дать пощечину Татьяне. Конечно, актер категорически отказывался от этого, поскольку для него такое поведение было неприемлемо. Но второй режиссер настаивал, что это необходимо для развития сюжета. В конце концов решили снять общий план, издалека, а Купченко даже не было видно в кадре из-за двери. Публика слышала только хлопок.
- Олег Янковский говорил об этом фильме так: «Будь я Дедушкой Морозом или Мюнхгаузеном, я бы давно помирил всех... Я уверен, что когда много людей желают зла, то всем приходится плохо, например случается землетрясение. А если бы все хотели добра, то началось бы процветание, благо. Я бы всех помирил, и, может быть, в результате и произошло бы что-то, что изменило к лучшему жизнь каждого. Как это произошло в нашем фильме».
А какие фильмы у вас ассоциируются с новогодними каникулами?