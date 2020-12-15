35+ фактов про любимые новогодние комедии, которые мгновенно создадут праздничное настроение

Какой Новый год без фильма «Ирония судьбы, или С легким паром»? Его разобрали на цитаты, и он не теряет своей актуальности вот уже 45 лет. Но помимо этой поистине народной комедии у нас есть немало других фильмов, которые так же великолепно создают праздничное настроение.