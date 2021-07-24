30+ звезд, рост которых станет неожиданностью даже для самых ярых поклонников

Операторы и фотографы знают, как показать актеров с лучшей стороны. Они используют тумбы или даже каблуки, чтобы человек казался выше. Да и сами звезды идут на уловки: взять хотя бы Роберта Дауни — младшего, который носит обувь на платформе, чтобы визуально увеличить свой рост.

Редакция AdMe.ru решила узнать, какой рост у наших любимых знаменитостей. Однозначной информации об их росте нет, данные расходятся в разных источниках. К тому же рост человека меняется в течение жизни. Но мы постарались найти максимально достоверные цифры. А в конце статьи мы поведаем историю о неловкой ситуации, которая возникла из-за разницы в росте 2 актрис.

Jay-Z и Николай Костер-Вальдау — 187 см

Николас Кейдж и Мэттью Перри — 183 см

Кевин Бейкон, Тайра Бэнкс и Дэниел Крейг — 178 см

Патрик Демпси и Лора Дерн — 176 см

Антонио Бандерас и Гэри Олдмен — 174 см

Стив Бушеми и Марсия Кросс — 173 см

Кара Делевинь и Джованни Рибизи — 171 см

Джейми Ли Кертис, Уиллем Дефо и Пэрис Хилтон — 170 см

Голди Хоун и Катрин Денев — 168 см

Кейли Куоко и Дэнни Трехо — 167 см

Зоуи Дешанель и Гленн Клоуз — 164 см

Ферги и Кармен Электра — 159 см

Ники Минаж и Мэри-Кейт Олсен — 157 см

Кстати, у близняшек Олсен разный рост: у Эшли — 155 см, у Мэри-Кейт — 157 см

Бонус: Николь Кидман и Риз Уизерспун на вручении «Эмми» за сериал «Большая маленькая ложь»

Из-за разницы в росте Риз Уизерспун и Николь Кидман на вручении «Эмми» возникли проблемы. Дело в том, что актрисы после награждения по очереди говорили в микрофон, а из-за ощутимой разницы в росте было сложно настроить высоту стойки. Один журналист даже неуместно посоветовал Риз опустить микрофон, потому что ее не было слышно.