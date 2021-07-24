30+ звезд, рост которых станет неожиданностью даже для самых ярых поклонников
Операторы и фотографы знают, как показать актеров с лучшей стороны. Они используют тумбы или даже каблуки, чтобы человек казался выше. Да и сами звезды идут на уловки: взять хотя бы Роберта Дауни — младшего, который носит обувь на платформе, чтобы визуально увеличить свой рост.
Редакция AdMe.ru решила узнать, какой рост у наших любимых знаменитостей. Однозначной информации об их росте нет, данные расходятся в разных источниках. К тому же рост человека меняется в течение жизни. Но мы постарались найти максимально достоверные цифры. А в конце статьи мы поведаем историю о неловкой ситуации, которая возникла из-за разницы в росте 2 актрис.
Бонус: Николь Кидман и Риз Уизерспун на вручении «Эмми» за сериал «Большая маленькая ложь»
Из-за разницы в росте Риз Уизерспун и Николь Кидман на вручении «Эмми» возникли проблемы. Дело в том, что актрисы после награждения по очереди говорили в микрофон, а из-за ощутимой разницы в росте было сложно настроить высоту стойки. Один журналист даже неуместно посоветовал Риз опустить микрофон, потому что ее не было слышно.
С кем из звезд вы одного роста?